بالفيديو.. مذيعة تسأل مخترع طائرة “التوك توك”: اللي اخترعته ده بطير لوحده ولا فيه حد بيطيره!

صحيفة المرصد: قال صلاح خليل، مخترع الطائرة “التوك توك”، إنه قام بشراء توتوك صغير وقام بتحويله إلى طائرة، حتى يقلل من الازدحام المروري الموجود في العواصم الكبرى.وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “أوراق الأسبوع” على فضائية “العاصمة 2” مع الإعلامية عُلا شوشة، ، “أنا اخترعت الطائرة التوكتوك علشان اخدم المواطن المصري، وهعملها بريموت كنترول، وسأقوم بتجربتها بنفسي حتى لا أعرض حياة أحد للخطر”. وتابع قائلا: “إنه لابد من دعم الأعمال الناجحة التى تخدم الوطن، وعلى الدولة تشجيع المخترعين ودعم أعمالهم”.