بالفيديو.. مذيعة تسأل مخترع طائرة “التوك توك”: اللي اخترعته ده بطير لوحده ولا فيه حد بيطيره!

صحيفة المرصد: قال صلاح خليل، مخترع الطائرة “التوك توك”، إنه قام بشراء توتوك صغير وقام بتحويله إلى طائرة، حتى يقلل من الازدحام المروري الموجود في العواصم الكبرى.وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “أوراق الأسبوع” على فضائية “العاصمة 2” مع الإعلامية عُلا شوشة، ، “أنا اخترعت الطائرة التوكتوك علشان اخدم المواطن المصري، وهعملها بريموت كنترول، وسأقوم بتجربتها بنفسي حتى لا أعرض حياة أحد للخطر”. وتابع قائلا: “إنه لابد من دعم الأعمال الناجحة التى تخدم الوطن، وعلى الدولة تشجيع المخترعين ودعم أعمالهم”.
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تعليقات ( 7 )
عُـــــــمـــــــرام التحطيم قسم بالله المذيعه خلته مايسوى
يالطيفالاختار هو انتختر شيئ يطير بدن مراوح او جنان يعني عن طريق نفث الهوا ورفع الشيئ هذا هو الاختراع وغيرة يعتبر تقليد لا اكثر وين اختراع الكباب الي بيعالج
معيضوهذا الطقطق الطائر كم بتكون قوته بcc وكيف يكون إقلاعه من على السطوح والا يحتاج له مدرج
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرنتائج أكل لحم الحمير
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرالحمد لله الدولار يكسر حاجز 20 جنية وجمهورية العسكر ستسقط بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر11*11
الشايبضياع وقت ****هدفها جمع الاموال لغرض الدعم ..
88الطلب عليها فى الدمام بيكون نار