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بالفيديو.. مذيعة تسأل مخترع طائرة “التوك توك”: اللي اخترعته ده بطير لوحده ولا فيه حد بيطيره!

26 أكتوبر, 2016 , 9:16 ص
بالفيديو.. مذيعة تسأل مخترع طائرة “التوك توك”: اللي اخترعته ده بطير لوحده ولا فيه حد بيطيره!
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صحيفة المرصد: قال صلاح خليل، مخترع الطائرة “التوك توك”، إنه قام بشراء توتوك صغير وقام بتحويله إلى طائرة، حتى يقلل من الازدحام المروري الموجود في العواصم الكبرى.وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “أوراق الأسبوع” على فضائية “العاصمة 2” مع الإعلامية عُلا شوشة، ، “أنا اخترعت الطائرة التوكتوك علشان اخدم المواطن المصري، وهعملها بريموت كنترول، وسأقوم بتجربتها بنفسي حتى لا أعرض حياة أحد للخطر”. وتابع قائلا: “إنه لابد من دعم الأعمال الناجحة التى تخدم الوطن، وعلى الدولة تشجيع المخترعين ودعم أعمالهم”.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    عُـــــــمـــــــر

    ام التحطيم قسم بالله المذيعه خلته مايسوى
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  2. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    يالطيف

    الاختار هو انتختر شيئ يطير بدن مراوح او جنان يعني عن طريق نفث الهوا ورفع الشيئ هذا هو الاختراع وغيرة يعتبر تقليد لا اكثر وين اختراع الكباب الي بيعالج
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  3. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    معيض

    وهذا الطقطق الطائر كم بتكون قوته بcc وكيف يكون إقلاعه من على السطوح والا يحتاج له مدرج
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  4. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 9:39 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    نتائج أكل لحم الحمير
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  5. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 9:37 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    الحمد لله الدولار يكسر حاجز 20 جنية وجمهورية العسكر ستسقط بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر11*11
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  6. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 9:34 ص

    الشايب

    ضياع وقت ****هدفها جمع الاموال لغرض الدعم ..
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  7. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 9:24 ص

    88

    الطلب عليها فى الدمام بيكون نار
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