قاضي يسمح لزوجة حضور تنفيذ حكم جلد زوجها “العضاض”!

صحيفة المرصد: حبست محكمة جزائية بالرياض، الاثنين الماضي، زوج “عض” زوجته وضربها وعنفها 3 أيام وجلده 30 جلدة.
ورفعت الزوجة قضية ضد زوجها في المحكمة الجزائية ووضحت كيف تعرضت للعض والتعنيف من زوجها مرفقة بتقرير طبي.
وحضرت المواطنة إلى المستشفى في حالة نفسة سيئة ومصابة بجرح عميق في كتفها الأيسر ما تسبب في وجود نزيف شديد، بالإضافة إلى وجود ندبات جراء ضرب عنيف. ووفقًا لـ”الوطن” أعطى القاضي الزوجة الحق في حضور تنفيذ حكم الجلد في حال رغبتها.
على الجانب الأخر استدعى القاضي الزوج الذي تم إيقافه وواجهه بالاتهامات، فبرر فعلته بأنه يعاني عصبية شديدة ولا يعرف سبب إقدامه على ذلك وأنه نادم على فعلته، لتحال القضية للجنة الصلح إلا أنه لم يصل الزوجان إلى حل فرفع تقرير إلى القاضي بذلك.
تعليقات ( 27 )
ريانةاخلعيه ذا الاسباني المتوحش وتزوجي اجنبي وجهه يفتح النفس ورومنسي وطيب وحنون ويقدر المراة ويقدس الحياة الزوجية
يالطيفاولا اعترف انه عصبي ولايعلم ليه يفعل ذالك يعني لايعي تصرفه اجل الانفصال هو الحل
ام بدراخلعيه ﻻبارك الله فيه .هذا المفروض يسجن سنه ويجلد الف جلده
في غاية الأهميهوبعض الناس للأسف يأخذه الكرم والسخاء مع الأصدقاء حتى مع البهائم يلبسها الذهب وينفق عليها الملايين وينسى حق الزوجة
كثرة التعليقات ماهي صحيهفوفو ، فواز ، مها . معرف واحد يكفيك يا أخ
في غاية الأهميهجاء رجل الى النبي ﷺ يسأله : ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال ﷺ : { أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح ولا يهجر الا في البيت }
عدد التعليقات:4192
العنيدمها // شكلك عند الحلاق اتخفف دقن !!
العالمي شعار شبه الجزيرة العربية بلون أرضي الاصفر وبلون بحري الازرقالا سمي صويحبي لاتقربونه ههههههههههههههههههههههههع
ام روزالله المستعان الله يكون بعونهم الاثنين
فوفوويقولون ليه النساء يطالبون بنزع الولايه من الي يشوفونه من اشباه الرجال
أبو سحااابهو يطبق الآية التي ورد فيها فعضوهن فالظاهر انه شدد حرف الضاد في القراءة ففهمها غلط . والله لو انهم اصلحوا بتعويض مالي يمكن انسب تاخذ لها خمسين ألف
منطقيما هذا الحكم المجحف بحق المراة والذي يشجع اشباه الرجال على الاعتداء على النساء وتعنيفهم اتقوا الله في النساء
زائرفواز بناتنا معززات ومكرمات ، خلك في مشاكل بنات ديرتك ومالك شغل فينا .
خالد الزهرانيوالله بنات اليوم ماهم حقين زواج الله المستعان
حمدايمكن مسعور
فوازاجل قلتولي ملكة واميرة ومعززة ومكرمة وجميع نساء الغرب يحسدونها🤔
زائرهغلا 👍
سعدخنبوق افندي جاء ليسخر من قضاة السنه , رح الطم احسن لك يا خنقبق
غلامها 👉👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
مهاهذه هي رومانسية السعوديين نصيحة بنات لا تتزوجون سعودي
غصبهل يعقل حي بلا تصريف للمياه بمكه فين الامانه ياناس زورى احياء مكه وشاهدو الفساد 7 احياء بلا تصريف مياه
جنوبيه *تكفين يالزوجه احضري الجلد. وشوفي كيف ينضرب ووساليه بعدها تحس او لا قسم بالله اشبه بالخيال الاخبار ذي الله المستعان
عضاضمالك ومال العض ، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . طلق وفك راسك وكأن شي ماصار
جنوبيه *يمه. ليش يعضها شكلو جيعان. شوف العذر عصبيه شديده يااخي باي منطق تبرر لنفسك هذي تراها بشر تحس. وو تتاثر منك جسديا ونفسيا ماهي مسؤوله عن عصبيتك قهرني
عدد التعليقات:14855
قلم الحقيقهحكم مهزلة ولايرقى للأحكام الجادة القوية والعقوبات الرادعة المانعة لتكرار مثل هذا العدوان على نساء وزوجات أخريات.ثلاث أيام و30 جلدة كلفت على نفسك كثير.