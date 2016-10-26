قاضي يسمح لزوجة حضور تنفيذ حكم جلد زوجها “العضاض”!

صحيفة المرصد: حبست محكمة جزائية بالرياض، الاثنين الماضي، زوج “عض” زوجته وضربها وعنفها 3 أيام وجلده 30 جلدة.

ورفعت الزوجة قضية ضد زوجها في المحكمة الجزائية ووضحت كيف تعرضت للعض والتعنيف من زوجها مرفقة بتقرير طبي.

وحضرت المواطنة إلى المستشفى في حالة نفسة سيئة ومصابة بجرح عميق في كتفها الأيسر ما تسبب في وجود نزيف شديد، بالإضافة إلى وجود ندبات جراء ضرب عنيف. ووفقًا لـ”الوطن” أعطى القاضي الزوجة الحق في حضور تنفيذ حكم الجلد في حال رغبتها.

على الجانب الأخر استدعى القاضي الزوج الذي تم إيقافه وواجهه بالاتهامات، فبرر فعلته بأنه يعاني عصبية شديدة ولا يعرف سبب إقدامه على ذلك وأنه نادم على فعلته، لتحال القضية للجنة الصلح إلا أنه لم يصل الزوجان إلى حل فرفع تقرير إلى القاضي بذلك.