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قاضي يسمح لزوجة حضور تنفيذ حكم جلد زوجها “العضاض”!

26 أكتوبر, 2016 , 9:41 ص
قاضي يسمح لزوجة حضور تنفيذ حكم جلد زوجها “العضاض”!
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صحيفة المرصد: حبست محكمة جزائية بالرياض، الاثنين الماضي، زوج “عض” زوجته وضربها وعنفها 3 أيام وجلده 30 جلدة.

ورفعت الزوجة قضية ضد زوجها في المحكمة الجزائية ووضحت كيف تعرضت للعض والتعنيف من زوجها مرفقة بتقرير طبي.

وحضرت المواطنة إلى المستشفى في حالة نفسة سيئة ومصابة بجرح عميق في كتفها الأيسر ما تسبب في وجود نزيف شديد، بالإضافة إلى وجود ندبات جراء ضرب عنيف. ووفقًا لـ”الوطن” أعطى القاضي الزوجة الحق في حضور تنفيذ حكم الجلد في حال رغبتها.

على الجانب الأخر استدعى القاضي الزوج الذي تم إيقافه وواجهه بالاتهامات، فبرر فعلته بأنه يعاني عصبية شديدة ولا يعرف سبب إقدامه على ذلك وأنه نادم على فعلته، لتحال القضية للجنة الصلح إلا أنه لم يصل الزوجان إلى حل فرفع تقرير إلى القاضي بذلك.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    ريانة

    اخلعيه ذا الاسباني المتوحش وتزوجي اجنبي وجهه يفتح النفس ورومنسي وطيب وحنون ويقدر المراة ويقدس الحياة الزوجية
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  2. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    يالطيف

    اولا اعترف انه عصبي ولايعلم ليه يفعل ذالك يعني لايعي تصرفه اجل الانفصال هو الحل
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  3. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    ام بدر

    اخلعيه ﻻبارك الله فيه .هذا المفروض يسجن سنه ويجلد الف جلده
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  4. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    في غاية الأهميه

    وبعض الناس للأسف يأخذه الكرم والسخاء مع الأصدقاء حتى مع البهائم يلبسها الذهب وينفق عليها الملايين وينسى حق الزوجة
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  5. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 10:26 ص

    كثرة التعليقات ماهي صحيه

    فوفو ، فواز ، مها . معرف واحد يكفيك يا أخ
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  6. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص

    في غاية الأهميه

    جاء رجل الى النبي ﷺ يسأله : ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال ﷺ : { أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح ولا يهجر الا في البيت }
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  7. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص
    عدد التعليقات:4192

    العنيد

    مها // شكلك عند الحلاق اتخفف دقن !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص

    العالمي شعار شبه الجزيرة العربية بلون أرضي الاصفر وبلون بحري الازرق

    الا سمي صويحبي لاتقربونه ههههههههههههههههههههههههع
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  9. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 10:22 ص

    ام روز

    الله المستعان الله يكون بعونهم الاثنين
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  10. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 10:16 ص

    فوفو

    ويقولون ليه النساء يطالبون بنزع الولايه من الي يشوفونه من اشباه الرجال
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  11. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 10:12 ص

    أبو سحاااب

    هو يطبق الآية التي ورد فيها فعضوهن فالظاهر انه شدد حرف الضاد في القراءة ففهمها غلط . والله لو انهم اصلحوا بتعويض مالي يمكن انسب تاخذ لها خمسين ألف
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  12. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 10:07 ص

    منطقي

    ما هذا الحكم المجحف بحق المراة والذي يشجع اشباه الرجال على الاعتداء على النساء وتعنيفهم اتقوا الله في النساء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 10:06 ص

    زائر

    فواز بناتنا معززات ومكرمات ، خلك في مشاكل بنات ديرتك ومالك شغل فينا .
    لا يعجبني(20) اعجبني(5)
  14. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 10:05 ص

    لابد من جلده وتغريمة ماديا ولايصلح هذ الوحش زوج عليه البحث عن دابة انوجد تصلح زوجة هذ ليس بشر ولابد لولى المرءة ان يتحرى عن من يخطب وليتة وليتق الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص

    خالد الزهراني

    والله بنات اليوم ماهم حقين زواج الله المستعان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص

    حمدا

    يمكن مسعور
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  17. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 10:02 ص

    فواز

    اجل قلتولي ملكة واميرة ومعززة ومكرمة وجميع نساء الغرب يحسدونها🤔
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  18. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 10:00 ص

    هذا الحكم مجحف في حق الزوجة لو ان الزوجة من قام بهذا الفعل هل كان يصدر هذ الحكم بهذة الصيغة لا ولي كان مغلض هذ الحكم لايكفي في الكدمات فكيف العض
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 9:56 ص

    زائره

    غلا 👍
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  20. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 9:55 ص

    سعد

    خنبوق افندي جاء ليسخر من قضاة السنه , رح الطم احسن لك يا خنقبق
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  21. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    غلا

    مها 👉👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(18)
  22. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    مها

    هذه هي رومانسية السعوديين نصيحة بنات لا تتزوجون سعودي
    لا يعجبني(27) اعجبني(12)
  23. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 9:52 ص

    غصب

    هل يعقل حي بلا تصريف للمياه بمكه فين الامانه ياناس زورى احياء مكه وشاهدو الفساد 7 احياء بلا تصريف مياه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 9:51 ص

    جنوبيه *

    تكفين يالزوجه احضري الجلد. وشوفي كيف ينضرب ووساليه بعدها تحس او لا قسم بالله اشبه بالخيال الاخبار ذي الله المستعان
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  25. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 9:51 ص

    عضاض

    مالك ومال العض ، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . طلق وفك راسك وكأن شي ماصار
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  26. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 9:50 ص

    جنوبيه *

    يمه. ليش يعضها شكلو جيعان. شوف العذر عصبيه شديده يااخي باي منطق تبرر لنفسك هذي تراها بشر تحس. وو تتاثر منك جسديا ونفسيا ماهي مسؤوله عن عصبيتك قهرني
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  27. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 9:48 ص
    عدد التعليقات:14855

    قلم الحقيقه

    حكم مهزلة ولايرقى للأحكام الجادة القوية والعقوبات الرادعة المانعة لتكرار مثل هذا العدوان على نساء وزوجات أخريات.ثلاث أيام و30 جلدة كلفت على نفسك كثير.
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