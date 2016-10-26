إقرارمكافآت “مقطوعة وشهرية” لموظفي الدولة المميزين

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن وزارة الخدمة المدنية انتهت أخيراً من إعداد ضوابط لصرف مكافآت مقطوعة وشهرية لموظفي الدولة المميزين، بهدف حفزهم والمحافظة عليهم. وحددت وزارة الخدمة المدنية لـ«الأجهزة الحكومية» تسعة ضوابط لصرف المكافآت، تاركة الخيار للجهة نفسها لتحديد آلية المكافأة، سواء شهرية أم مقطوعة.
واشترطت الوزارة بحسب صحيفة الحياة صرف المكافآت للعاملين في الجهة نفسها التي ستصرف المكافأة، ممن يعملون وفق علاقة لائحة وليسوا متعاقدين أو مكلفين من جهات أخرى، بمختلف المراتب والمستويات والسلالم الوظيفية.
وطلبت أن تقتصر المكافأة على المسهمين في تحقيق «توجيهات ورؤى» وأهداف الجهة الحكومية التي يعملون بها، وذلك من خلال عمل مميز أو مبادرة أو فكرة غير تقليدية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠» من خلال الجهة التي يعملون بها.
وشددت الآليات على ألّا يتجاوز إجمالي ما يتم صرفه لهذا الغرض ٣٥ في المئة من إجمالي المبلغ المعتمد بالبند المخصص للتعاقد مع الكفاءات، ما يتطلب أن تعمل كل جهة على تحقيق الموازنة بين عدد من تتم مكافأتهم ومقدار المكافأة. واشترطت الخدمة المدنية في ضوابطها «الامتياز» في تقويم الأداء الوظيفي خلال العامين الأخيرين، وألّا يكون الموظف المستهدف بالمكافأة سبق أن عوقب تأديبياً خلال العامين الأخيرين ما لم يصدر قرار بمحو العقوبة.
تعليقات ( 11 )
شنب07انا اضمن لكم اذا أبعدنا عن النظام المصري القديم المعفن المسيطر على الخدمة المدنية راح نكون بخير .. اسوأ نظام واجحاف في حقوق الموظفين .. لسه حنا وراه😂
المعلمنعم المميز في عمله يكافاء والمقصر في عمله يخصم عليه حتى يكون في إنتاج يشمل جميع المجتمع والعمل الحكومي
برنيطهيعني الشغله بهوى المدير صبه أحقنه هههههههههه
شنب07اذا احتجتوني في تقييم عادل لاداء الموظفين انا جاهز بحكم خبرتي وتخصصي لكن ابي راتب زي راتب ولد العرج واستقطبوا كفاءات يديرون هالشغل النايم
أ د صالح بن سبعانيستمد فيروس الشخصنة قوته من ثقافة المجتمع التي تمده بالغذاء، وتحصنه بالترياق اللازم لمقاومة كل وصفة علاجية تحولها النظم والقوانين
شنب07والمشكلة ان المدراء متقوقعين ويرفضون التطور بحجة ( تحوس الشغل ) انت ماتدري اساسا ويش الشغل يا مدير .. الشغل مرن بس يبيله عقول الله يرحم والديك
شنب07وتعود الواسطه بالاصح لن تختفي .. لابد من تقييمنا كموظفين دولة عن طريق النظام الالي والمعاملات التي تم انجازها والافكار والابداع بدون تدخل العنصرالبشري
السممخالف للنشر
العالمي شعار شبه الجزيرة العربية بلون أرضي الاصفر وبلون بحري الازرقوهو المطلوب اثباتوووه ههههع بعد القطاع الخاص وما آل إليه في أنه أصبح شركات كبرى للأهل والأصدقاء جاء الدور على القطاع الحكومي وخوينا ماتنلغي بدلاتوه هع
أ د صالح بن سبعانالسؤال : من يقرر من هو مميز ويستحق المكافأة ومن لا يستحقها...أصدقكم القول سيأخذها االاقارب والأصحاب ! والأمثله كثير في الكثير من الامور المماثله !
زائر جديدقال ايش ادراك انها كذبه؟ قال من كبرها..