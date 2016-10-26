إقرارمكافآت “مقطوعة وشهرية” لموظفي الدولة المميزين

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن وزارة الخدمة المدنية انتهت أخيراً من إعداد ضوابط لصرف مكافآت مقطوعة وشهرية لموظفي الدولة المميزين، بهدف حفزهم والمحافظة عليهم. وحددت وزارة الخدمة المدنية لـ«الأجهزة الحكومية» تسعة ضوابط لصرف المكافآت، تاركة الخيار للجهة نفسها لتحديد آلية المكافأة، سواء شهرية أم مقطوعة.

واشترطت الوزارة بحسب صحيفة الحياة صرف المكافآت للعاملين في الجهة نفسها التي ستصرف المكافأة، ممن يعملون وفق علاقة لائحة وليسوا متعاقدين أو مكلفين من جهات أخرى، بمختلف المراتب والمستويات والسلالم الوظيفية.

وطلبت أن تقتصر المكافأة على المسهمين في تحقيق «توجيهات ورؤى» وأهداف الجهة الحكومية التي يعملون بها، وذلك من خلال عمل مميز أو مبادرة أو فكرة غير تقليدية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠» من خلال الجهة التي يعملون بها.

وشددت الآليات على ألّا يتجاوز إجمالي ما يتم صرفه لهذا الغرض ٣٥ في المئة من إجمالي المبلغ المعتمد بالبند المخصص للتعاقد مع الكفاءات، ما يتطلب أن تعمل كل جهة على تحقيق الموازنة بين عدد من تتم مكافأتهم ومقدار المكافأة. واشترطت الخدمة المدنية في ضوابطها «الامتياز» في تقويم الأداء الوظيفي خلال العامين الأخيرين، وألّا يكون الموظف المستهدف بالمكافأة سبق أن عوقب تأديبياً خلال العامين الأخيرين ما لم يصدر قرار بمحو العقوبة.