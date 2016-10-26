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إقرارمكافآت “مقطوعة وشهرية” لموظفي الدولة المميزين

26 أكتوبر, 2016 , 9:58 ص
إقرارمكافآت “مقطوعة وشهرية” لموظفي الدولة المميزين
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن وزارة الخدمة المدنية انتهت أخيراً من إعداد ضوابط لصرف مكافآت مقطوعة وشهرية لموظفي الدولة المميزين، بهدف حفزهم والمحافظة عليهم. وحددت وزارة الخدمة المدنية لـ«الأجهزة الحكومية» تسعة ضوابط لصرف المكافآت، تاركة الخيار للجهة نفسها لتحديد آلية المكافأة، سواء شهرية أم مقطوعة.
واشترطت الوزارة بحسب صحيفة الحياة صرف المكافآت للعاملين في الجهة نفسها التي ستصرف المكافأة، ممن يعملون وفق علاقة لائحة وليسوا متعاقدين أو مكلفين من جهات أخرى، بمختلف المراتب والمستويات والسلالم الوظيفية.

وطلبت أن تقتصر المكافأة على المسهمين في تحقيق «توجيهات ورؤى» وأهداف الجهة الحكومية التي يعملون بها، وذلك من خلال عمل مميز أو مبادرة أو فكرة غير تقليدية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠» من خلال الجهة التي يعملون بها.

وشددت الآليات على ألّا يتجاوز إجمالي ما يتم صرفه لهذا الغرض ٣٥ في المئة من إجمالي المبلغ المعتمد بالبند المخصص للتعاقد مع الكفاءات، ما يتطلب أن تعمل كل جهة على تحقيق الموازنة بين عدد من تتم مكافأتهم ومقدار المكافأة. واشترطت الخدمة المدنية في ضوابطها «الامتياز» في تقويم الأداء الوظيفي خلال العامين الأخيرين، وألّا يكون الموظف المستهدف بالمكافأة سبق أن عوقب تأديبياً خلال العامين الأخيرين ما لم يصدر قرار بمحو العقوبة.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    شنب07

    انا اضمن لكم اذا أبعدنا عن النظام المصري القديم المعفن المسيطر على الخدمة المدنية راح نكون بخير .. اسوأ نظام واجحاف في حقوق الموظفين .. لسه حنا وراه😂
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  2. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    المعلم

    نعم المميز في عمله يكافاء والمقصر في عمله يخصم عليه حتى يكون في إنتاج يشمل جميع المجتمع والعمل الحكومي
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  3. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    برنيطه

    يعني الشغله بهوى المدير صبه أحقنه هههههههههه
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  4. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    شنب07

    اذا احتجتوني في تقييم عادل لاداء الموظفين انا جاهز بحكم خبرتي وتخصصي لكن ابي راتب زي راتب ولد العرج واستقطبوا كفاءات يديرون هالشغل النايم
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  5. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    أ د صالح بن سبعان

    يستمد فيروس الشخصنة قوته من ثقافة المجتمع التي تمده بالغذاء، وتحصنه بالترياق اللازم لمقاومة كل وصفة علاجية تحولها النظم والقوانين
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  6. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    شنب07

    والمشكلة ان المدراء متقوقعين ويرفضون التطور بحجة ( تحوس الشغل ) انت ماتدري اساسا ويش الشغل يا مدير .. الشغل مرن بس يبيله عقول الله يرحم والديك
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  7. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 10:25 ص

    شنب07

    وتعود الواسطه بالاصح لن تختفي .. لابد من تقييمنا كموظفين دولة عن طريق النظام الالي والمعاملات التي تم انجازها والافكار والابداع بدون تدخل العنصرالبشري
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  8. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 10:15 ص

    السم

    مخالف للنشر
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  9. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 10:12 ص

    العالمي شعار شبه الجزيرة العربية بلون أرضي الاصفر وبلون بحري الازرق

    وهو المطلوب اثباتوووه ههههع بعد القطاع الخاص وما آل إليه في أنه أصبح شركات كبرى للأهل والأصدقاء جاء الدور على القطاع الحكومي وخوينا ماتنلغي بدلاتوه هع
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  10. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 10:07 ص

    أ د صالح بن سبعان

    السؤال : من يقرر من هو مميز ويستحق المكافأة ومن لا يستحقها...أصدقكم القول سيأخذها االاقارب والأصحاب ! والأمثله كثير في الكثير من الامور المماثله !
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  11. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 10:06 ص

    زائر جديد

    قال ايش ادراك انها كذبه؟ قال من كبرها..
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