بالفيديو: مشاجرة جماعية بين طلاب في غياب تام للمعلمين ومدير المدرسة!

صحيفة المرصد: أبدى مغردون استيائهم من مقطع فيديو تداولوه على موقع “تويتر”، يظهر “مضاربة جماعية” نشبت داخل إحدى المدارس دون أن يوضحوا مكان ووقت وقوعها.
وأظهر الفيديو عدداً كبيراً من الطلاب في ساحة إحدى المدارس، يتضاربون فيما بينهم بشكل عنيف في غياب تام لمعلمي أو مسؤولي المدرسة.
وتساءل متداولو الفيديو عن المعلمين؟، ودور الأنظمة التي وضعتها الوزارة لضبط السلوكيات العنيفة والتجاوزات داخل المدارس؟.
تعليقات ( 9 )
يالطيفالمعلم او المدير او ادارة المدرسه لو تدخلو لاتجهت المصاربه لهم ثم تقولون طاقم التعليم يستعمل العنف منا ولا منا هم مفتكو من السنتكم مساكين المعلمين
زائرممكن تلاجة المدرسة عشر سنين ما فيهاش غير ميه ؟؟ آآ والله بكلم بجد
منصور الزعيمطيب وش يسوي المدير والمعلمين وسط هذي الفوضه؟ الطلاب صار عندهم انفلات أخلاقي إلا من رحم الله المفروض يتم توظيف رجال أمن صناعي في المدارس الثانويه للظبط
متابع عن بعدالوزارة لا تحفظ حق المعلم .. رد عليها المعلم بإهماله حق الطالب.. كان الناتج معركة قد لا تنتهي ..
الاساعه**وماادراك ما ***هم وغم
ولد الظهيرةقد يكون هناك إجتماع لمدير المدرسة مع هيئة التدريس لحظة المشاجرة لذلك لا يوجد معلمين وهذه من الأخطاء الإدارية ترك التلاميذ بدون متابعة
العالمي شعار شبه الجزيرة العربية بلون أرضي الاصفر وبلون بحري الازرقوين مضاربنا حنا منول على الأقل نحترم المدرسة ههع تبدأ اوريك بالطلعه فالمواجهه والمس والمس واضرب واضرب وبعدين يافكيييك ههع الهجه زينه وصوت فكوهم نجده
جنوبيه *ذولا رجال ليش ذا المضاربات والله مالوم المعلمين والمدراء في تعاملهم معهم لو انا معلمه وعندي مثل الطلبه ذولا استقيل. ابرك والله