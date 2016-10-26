بالفيديو: مشاجرة جماعية بين طلاب في غياب تام للمعلمين ومدير المدرسة!

صحيفة المرصد: أبدى مغردون استيائهم من مقطع فيديو تداولوه على موقع “تويتر”، يظهر “مضاربة جماعية” نشبت داخل إحدى المدارس دون أن يوضحوا مكان ووقت وقوعها.

وأظهر الفيديو عدداً كبيراً من الطلاب في ساحة إحدى المدارس، يتضاربون فيما بينهم بشكل عنيف في غياب تام لمعلمي أو مسؤولي المدرسة.

وتساءل متداولو الفيديو عن المعلمين؟، ودور الأنظمة التي وضعتها الوزارة لضبط السلوكيات العنيفة والتجاوزات داخل المدارس؟.