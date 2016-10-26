شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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تعليقات ( 6 )
💇💇 ريما Rima 💇💇استغفر الله _أستغفر الله _ لكل موحد من يستغفر لن تصيبه صاعقة لو نزلت من السماء☔⚡
عدد التعليقات:7620
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته صبحهم بالخير والخماكير الخماكير اسمع به لكن ما اعرف معناه لحد يسئل ان شاءالله يطلع معناه شي طيب
💇💇 ريما Rima 💇💇نصر الآت أو الخامنئي كلهم وجهين لعمله واحدة
💇💇 ريما Rima 💇💇كاريكاتيركم مو حلو اليوم 😡
💇💇 ريما Rima 💇💇الأرزة 🌲 شايلها نصر الآت يبي يحرق لبنان الله يهلكه
💇💇 ريما Rima 💇💇صباح الخير