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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

26 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-محمود الهمزاني

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-سعود الماضي

7

الجزيرة-منال محمد

8

الرياض-ربيع

9

الرياض-عبد السلام الهليل

10

الرياض-كاريكاتير

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    استغفر الله _أستغفر الله _ لكل موحد من يستغفر لن تصيبه صاعقة لو نزلت من السماء☔⚡
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  2. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:7620

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صبحهم بالخير والخماكير الخماكير اسمع به لكن ما اعرف معناه لحد يسئل ان شاءالله يطلع معناه شي طيب
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  3. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 10:30 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    نصر الآت أو الخامنئي كلهم وجهين لعمله واحدة
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  4. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 10:29 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    كاريكاتيركم مو حلو اليوم 😡
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  5. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الأرزة 🌲 شايلها نصر الآت يبي يحرق لبنان الله يهلكه
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  6. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    صباح الخير
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