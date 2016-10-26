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القبض على 4 طلاب متهمين بحرق سيارة مدير مدرسة بجدة

26 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص
القبض على 4 طلاب متهمين بحرق سيارة مدير مدرسة بجدة
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صحيفة المرصد:تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة من إلقاء القبض على أربعة طلاب متهمين بإحراق سيارة قائد مدرسة نمرة بحي الصواعد جنوب شرقي جدة.

وأوضح العقيد “عاطي القرشي”الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة: أن فريقاً من البحث الجنائي بشرطة جدة تمكّن من ضبط أربعة طلاب متهمين بإحراق سيارة قائد مدرسة نمرة بحي الصواعد جنوب شرقي جدة.

وبيّن القرشي؛ أنه تمّ تكليف فريق عمل أمني ميداني من التحريات والبحث الجنائي لجمع المعلومات والتحرّي عن الحادثة ومرتكبيها؛ حيث تمكّنوا من ضبط أربعة طلاب متهمين بتلك الحادثة وتمّ إيقافهم حتى استكمال إجراءات الاستدلال؛ تمهيداً لإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    ابن بالبلد

    ان لم يردبون ويردعون بعقوبات صارمه وغرامات وسجن خمس سنوات اوعشر والا فالبلد سينزلق في الفوضى والهمجيه الغووووا التقويم المستمر هو من اوصلهم لها الشئ
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  2. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    فكر زين

    أنا اعتقد ان الطلاب بريئين كابرائة الذئب من دم يوسف الموضوع كله ماس كهربائي سبب هذا الحريق .
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  3. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    ابوالحمزة

    اتمنى من وزارة التعليم تطبيق رسوم دراسية على كل طالب هامل وعليه مخالفات سلوكية
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  4. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    متابع

    فماذا ينتظر منه المجتمع… لاحول ولا قوة الا بالله
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  5. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    متابع

    من امن العقوبه اساء الادب .. ونسمع حوادث كثيره من بعض الطلاب وهذه شئ طبيعي لانه لا يوجد قانون رادع يربيهم ويردع غيرهم فمن هذه هي سلوكه… يتبع
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  6. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    88

    تصرفات مراهقين المفروض المدير يكون عقله اكبر من كذا و يسامح و الا مسلم بس بالاسم و الدين صلاه و بس الدين تسامح و عفو و غفران
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  7. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    طلال

    للأسف بعض الاباء مايدري عن أبناءه حتى يقعون في مصيبه اليوم حرق سياره وبكره ياعالم ايش يحرقون التعليم كالعادة يطبطب لهم ويرقع بل راح يكرمهم على همجيتهم
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  8. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    خالد القحطاني

    أدخلوا في نظام العقوبات عقوبه تشمل أهاليهم وخاصة الأب الا اذا وجد بلاغات عن ابنائهم في الشرطه تفيد بشكوى من سلوكهم
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  9. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    خالد القحطاني

    أدخلوا في نظام العقوبات عقوبه تشمل أهاليهم وخاصة الأب الا اذا وجد بلاغات عن ابنائهم في الشرطه تفيد بشكوى من سلوكهم
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  10. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    هاه

    اللي احرق سياره اليوم بكره يرتكب جريمه اعظم حملوهم قيمة السياره وراح يدفعها ابوه ويعرف قيمة التربيه
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  11. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    كيف

    جحا مورط ربعه
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  12. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    انسان

    كاد المعلم ان يكون رسولاء اين الاحترام يناس
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  13. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    ساكن البجري

    الله يرحم ايام الطيبين لكم الحم ولنا العظام
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  14. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:2199

    سهم

    علقوهم يومين دراسيين من أذانيهم في المدرسة وأمام زملائهم ، خلهم يتعظون .
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  15. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص

    جنوبيه *

    هيها الله يعين اهلكم لازم تاهيل جديد للطلاب ذولا لكي تبقى نقش بعقولهم حتى لاتمحوها السنين
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  16. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص

    يح يح

    الحمدلله المفروض يطبق عليهم جريمه السطو وترويع الاامنين واثاره البلبله وتحسب عليهم سابقه شله همج
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  17. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    ابوخالد الدمام

    ممتاز ، المهم اسجنوهم واجلدوهم لين يعظون الارض الكلاب، ولازم يشترون سياره جديده للمدير
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  18. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:4194

    العنيد

    شف اي احد يتوسطلهم حطوه معهم هؤلاء يجب اعادة تربيتهم والا سيكونون خطر قاتل في حياتنا !!"
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