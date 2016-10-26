القبض على 4 طلاب متهمين بحرق سيارة مدير مدرسة بجدة

صحيفة المرصد:تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة من إلقاء القبض على أربعة طلاب متهمين بإحراق سيارة قائد مدرسة نمرة بحي الصواعد جنوب شرقي جدة.

وأوضح العقيد “عاطي القرشي”الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة: أن فريقاً من البحث الجنائي بشرطة جدة تمكّن من ضبط أربعة طلاب متهمين بإحراق سيارة قائد مدرسة نمرة بحي الصواعد جنوب شرقي جدة.

وبيّن القرشي؛ أنه تمّ تكليف فريق عمل أمني ميداني من التحريات والبحث الجنائي لجمع المعلومات والتحرّي عن الحادثة ومرتكبيها؛ حيث تمكّنوا من ضبط أربعة طلاب متهمين بتلك الحادثة وتمّ إيقافهم حتى استكمال إجراءات الاستدلال؛ تمهيداً لإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.