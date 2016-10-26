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توقعات اقتصادية بانتهاء «فقاعة العقار» بالسعودية.. وانخفاض يصل لـ 50 %

26 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص
توقعات اقتصادية بانتهاء «فقاعة العقار» بالسعودية.. وانخفاض يصل لـ 50 %
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صحيفة المرصد: توقعت تقارير اقتصادية انتهاء الـ “فقاعة عقارية” بالمملكة السعودية، حيث يتعرض سوق العقار إلى انخفاض في الأسعار بنسبة 50 في المئة، يعقبه حال ركود قد تستمر إلى سنوات، مؤكدة أن أسعار العقارات ستنخفض بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.

ولفتت التقرير إلى أن مؤشرات سوق العقار السعودي حالياً تظهر تراجعاً وعجزاً في القدرة الشرائية العقارية، إذ تعاني من حال ركود منذ سنتين، من دون أي مؤشرات على تحسنها، مسببة تراجعاً في السيولة بـ47.2 في المئة، مع تصاعد معدلات العرض بـ50.4 في المئة في العام الحالي.

وأوضح الإقتصاديون أن سبب ذلك يعود إلي أن المملكة شهدت طفرة فريدة من نوعها بعد اكتشاف النفط ونمو الاقتصاد بشكل كبير، تسببت بدورها في “فقاعة عقارية” بعد ارتفاع معدلات التضخم في الثمانينات والتسعينات من القرن الميلادي الماضي، إلى 30 في المئة، وازدياد حجم الانفاق الحكومي بشكل كبير.

كما ساهمت قروض التنمية العقارية في خلق تلك الفقاعة، إضافة إلى التغيرات الاجتماعية الحاصلة في الأسرة السعودية لناحية رغبة الشباب بالاستقلال في منزل خاص، هذا فضلا عن مؤشر ناطحات السحاب، وقرار رسوم الأراضي البيضاء، وارتباط أسعار العقار في أسعار النفط والإنفاق الحكومي.

ووفقًا لتقرير “الحياة” فإن قيمة العقارات أخذت في الانحدار خلال فترة الثمانينات بشكل كبير، وأدت التغيرات في أسواق النفط بعد انخفاض قيمته بنسبة 60 في المئة إلى تدهور في قيمة الأصول العقارية، إذ انخفض الايجار بـ50 في المئة، وأسعار الأراضي بـ80 في المئة، إضافة إلى اندلاع «حرب الخليح» في العام 1990 والتي أدت إلى انخفاض أسعار الأصول العقارية بـ35 في المئة، صاحبه عزوف شديد عن شراء تلك الأصول.

وبحسب التقرير؛ بلغ إجمالي عرض السوق العقارية 4.6 تريليون ريال، مقارنة مع القوى الشرائية للأفراد، والتي لم تتجاوز 1.1 تريليون ريال، مشيراً إلى وجود عجز بقيمة 3.5 تريليون ريال، بينما شهدت مؤشرات القروض العقارية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية بـ7.9 في المئة، مقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 343 بليون ريال، بحسب ما ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وذكر التقرير أن القروض العقارية التي منحتها المصارف إلى الأفراد والشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 191.8 بليون ريال، بينما كانت في نهاية العام الماضي حوالى 186.7 بليون ريال.

وقدم اقتصاديون توجيهات ونصائح لمواجهة التدني في أداء السوق، منها عدم التسرع في الشراء، مطالبين المواطنين بعدم الانجراف وراء الإعلانات والعروض العقارية، خصوصاً التي بدأت في الرواج حتى تاريخ التطبيق الفعلي لرسوم الأراضي البيضاء، مؤكدين أن أسعار العقارات ستنخفض بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، مطالبين بتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء المخصصة للسكن أو السكن التجاري لحل مشكلة تضخم أسعار الأراضي وفك الاحتكار.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    اسمرعبر

    اغلب الناس ماسكه فلوسها بإنتظار نزول الاسعار بعدها هجوم على الاراضي وسيشهد العقار طفرة جديدة انشاءالله .. الصبر الصبر وستفرج
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  2. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 12:28 م

    ذبحتنا الايجارات

    اللهم عليك بدواعش العقار عاجلا غير اجل واجعل اموالنا المنهوبة من سنين طويلة نار في بطونهم وشل اطرافهم يا مستجيب للمظلومين
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  3. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    الشايب

    العقار بشكل عام الاسعار تزيد ماتنقص انا في هذا المجال اكثر من 35 سنه وحسب الموقع والمزيا
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  4. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    راسي يوجعني

    ليس هناك انخفاض بل الناس ما عندها فلوس اصلا حتى البنوك ما فيها سبولة وتم دعمها ب 20 مليار قبل ايام
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  5. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    راسي يوجعني

    مافيه فلوس حتى لو صارت 50 % الواحد بالكاد يسدد فاتورة الكهرب
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  6. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    زائر

    بصراحه انخفضت اسعار العقار كثيرا
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  7. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    تزابير

    ابو وليد تعليق24 قليل من التفكير الاراضي المشموله على الخدمات قليله جدا وتستطيع ان تذهب للمخطط الموجود انت به وترى بعينك وأسال عن الاجارات كل يوم تزيد
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  8. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    ابو وليد

    تجار التراب معروفين من التعليقات يحاولوا يقنعوا الناس ان العقار ماراح ينزل راحت عليكم والله اي شخص عنده الحد الادنى من الذكاء لايفكر يشتري نهاااائي
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  9. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    تزابير

    الان فرصه لمن يريد ان يشري اراضي ومع شح الاراضي التي عند الخدمات سوف يندم من لم يشترى وزارة الاسكان لن تفعل شي للمواطن من مخططات جديده مكتمله الخدمات
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  10. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    تمازي

    الناس ماسكه اراضيها والاسكان ليس لديها حل وسوف ترتفع العقارات لسبب بسيط ان هناك ثورة سكانيه وليس هناك مخططات جديده من يستطيع الان يشتري يفعل نصيحه
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  11. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    تمازي

    ياعالم خذوني على قد عقلي وزارة الاسكان ترمي الكره في مرمى المواطن لكي تضغط عليه يبيع على اخيه بتراب الفلوس ليس لدى وزارة الاسكان حل
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  12. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    رازان سعود

    خرط إيه هين إذا كانت دور مساحته 600 م وفوق 4 شقق لا وبشارع عادي لا بالشمال ولا شي وحادها ب 4000000 من وين نزل العقار وهذي الأسعار نلاعب في تلاعب
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  13. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص

    تعليق 14 سهم ... يتحايل والا يقعد الناس معاد تفرط في سيولتها بسهولة ولا عاد في اليد شئ وتشوف ان ما رجعت ايام الأولاد يعرسون في بيت ابوهم
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  14. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    (( خلوها تفقع ))

    للجادين أرض مفقعه زبيدي السعر لأعلى سوم
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  15. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    يح يح

    الله يرخص بضاعه المسلمين ويركد عقول تجار التراب الي عقولهم سارت تراب
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  16. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    [email protected]

    هي بتنخفض عاجل ام اجل لابد ان يقف الشعب وقفة رجل ، الكل يلعبون بكم من تجار عقار الى البنغالي تاجر الخضره والشعب ينساق
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  17. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    جامح

    في الفلبين فيلا ب 150 الف سعودي . واحد قلي وربي . هنا شقه مفغوصه اقل شي 500 الف !!! من وين اجيب نص مليون وف النهاية شقه ولا تقدر تفتح نافذه حتى !
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  18. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:2199

    سهم

    مايخلونه الهوامير يطيح بشوفون لهم مخرج بتحايل على النظام ، هؤلاء لهم سنين باركين عليه بيعجزون عنه .
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  19. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    ساكن البجري

    كل يوم ياحمد باكر
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  20. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

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    الدمام مخطط 704 زاد 100 الف من بعد الحج وين نزل يا ناس عالم . كيف ينزل والاجانب ما سكين مكاتب العقار !!!!
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  21. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    عزوز

    ولو نزلت الأسعار ٥٠ في المية تعتبر غالية جداً
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  22. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    بدر

    هذا المقال الآن وألا قبل سبعين سنه وش دخل أكتشاف البترول و /******
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  23. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    العسيري

    ياناس نصيحة لوجه الله الحين لا احد يشتري حتى لو خفض لك صاحب العقار للسعر الي تبغاه انتظر الى ان يتضح السعر الحقيقي خلال الشهور القادمة وراح تشوف بعينك
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  24. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    المحتار

    كلام في كلام أرخص شفه في جده 25000 الى 45000
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  25. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    (( خلوها تفقع ))

    (( خلوها تفقع )) وتطيح في كبود العقرجية الطامعون
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  26. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    (( خلوها تفقع ))

    لا تشتري أرضا الآن (( خلوها تفقع )) نحن في الوسم
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  27. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    ✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊

    نتمنى ذلك في القريب العاجل لأنه العقار أصبح أسعارة عالية و تفوق سعرة الحقيقي بمرااات ؟
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  28. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 10:55 ص

    صبحي

    كله خرابيط في خرابيط واوهام وزعبلات العقار لن ينخفض عندنا حتى ينخفض في دبي والكويت وقطر والرؤيه 2030 تقول العقار في ازدياد.
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  29. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص

    والاجارات هل ستنخفض اسعارها المبالغ فيها
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  30. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:7625

    الحرمان

    العقار ولد بار. اي فقاعه اوضاع سياسيه جعلت البعض يتمسك بسيولته لا اقل ولا اكثر لذلك الكل عارض للبيع طلب للسيوله عندي ارض زاد سعره 10 بالميه كلام
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  31. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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