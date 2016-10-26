توقعات اقتصادية بانتهاء «فقاعة العقار» بالسعودية.. وانخفاض يصل لـ 50 %

صحيفة المرصد: توقعت تقارير اقتصادية انتهاء الـ “فقاعة عقارية” بالمملكة السعودية، حيث يتعرض سوق العقار إلى انخفاض في الأسعار بنسبة 50 في المئة، يعقبه حال ركود قد تستمر إلى سنوات، مؤكدة أن أسعار العقارات ستنخفض بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.
ولفتت التقرير إلى أن مؤشرات سوق العقار السعودي حالياً تظهر تراجعاً وعجزاً في القدرة الشرائية العقارية، إذ تعاني من حال ركود منذ سنتين، من دون أي مؤشرات على تحسنها، مسببة تراجعاً في السيولة بـ47.2 في المئة، مع تصاعد معدلات العرض بـ50.4 في المئة في العام الحالي.
وأوضح الإقتصاديون أن سبب ذلك يعود إلي أن المملكة شهدت طفرة فريدة من نوعها بعد اكتشاف النفط ونمو الاقتصاد بشكل كبير، تسببت بدورها في “فقاعة عقارية” بعد ارتفاع معدلات التضخم في الثمانينات والتسعينات من القرن الميلادي الماضي، إلى 30 في المئة، وازدياد حجم الانفاق الحكومي بشكل كبير.
كما ساهمت قروض التنمية العقارية في خلق تلك الفقاعة، إضافة إلى التغيرات الاجتماعية الحاصلة في الأسرة السعودية لناحية رغبة الشباب بالاستقلال في منزل خاص، هذا فضلا عن مؤشر ناطحات السحاب، وقرار رسوم الأراضي البيضاء، وارتباط أسعار العقار في أسعار النفط والإنفاق الحكومي.
ووفقًا لتقرير “الحياة” فإن قيمة العقارات أخذت في الانحدار خلال فترة الثمانينات بشكل كبير، وأدت التغيرات في أسواق النفط بعد انخفاض قيمته بنسبة 60 في المئة إلى تدهور في قيمة الأصول العقارية، إذ انخفض الايجار بـ50 في المئة، وأسعار الأراضي بـ80 في المئة، إضافة إلى اندلاع «حرب الخليح» في العام 1990 والتي أدت إلى انخفاض أسعار الأصول العقارية بـ35 في المئة، صاحبه عزوف شديد عن شراء تلك الأصول.
وبحسب التقرير؛ بلغ إجمالي عرض السوق العقارية 4.6 تريليون ريال، مقارنة مع القوى الشرائية للأفراد، والتي لم تتجاوز 1.1 تريليون ريال، مشيراً إلى وجود عجز بقيمة 3.5 تريليون ريال، بينما شهدت مؤشرات القروض العقارية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ ارتفع إجمالي القروض الاستهلاكية بـ7.9 في المئة، مقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 343 بليون ريال، بحسب ما ذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
وذكر التقرير أن القروض العقارية التي منحتها المصارف إلى الأفراد والشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 191.8 بليون ريال، بينما كانت في نهاية العام الماضي حوالى 186.7 بليون ريال.
وقدم اقتصاديون توجيهات ونصائح لمواجهة التدني في أداء السوق، منها عدم التسرع في الشراء، مطالبين المواطنين بعدم الانجراف وراء الإعلانات والعروض العقارية، خصوصاً التي بدأت في الرواج حتى تاريخ التطبيق الفعلي لرسوم الأراضي البيضاء، مؤكدين أن أسعار العقارات ستنخفض بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة، مطالبين بتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء المخصصة للسكن أو السكن التجاري لحل مشكلة تضخم أسعار الأراضي وفك الاحتكار.
تعليقات ( 31 )
اسمرعبراغلب الناس ماسكه فلوسها بإنتظار نزول الاسعار بعدها هجوم على الاراضي وسيشهد العقار طفرة جديدة انشاءالله .. الصبر الصبر وستفرج
ذبحتنا الايجاراتاللهم عليك بدواعش العقار عاجلا غير اجل واجعل اموالنا المنهوبة من سنين طويلة نار في بطونهم وشل اطرافهم يا مستجيب للمظلومين
الشايبالعقار بشكل عام الاسعار تزيد ماتنقص انا في هذا المجال اكثر من 35 سنه وحسب الموقع والمزيا
راسي يوجعنيليس هناك انخفاض بل الناس ما عندها فلوس اصلا حتى البنوك ما فيها سبولة وتم دعمها ب 20 مليار قبل ايام
راسي يوجعنيمافيه فلوس حتى لو صارت 50 % الواحد بالكاد يسدد فاتورة الكهرب
زائربصراحه انخفضت اسعار العقار كثيرا
تزابيرابو وليد تعليق24 قليل من التفكير الاراضي المشموله على الخدمات قليله جدا وتستطيع ان تذهب للمخطط الموجود انت به وترى بعينك وأسال عن الاجارات كل يوم تزيد
ابو وليدتجار التراب معروفين من التعليقات يحاولوا يقنعوا الناس ان العقار ماراح ينزل راحت عليكم والله اي شخص عنده الحد الادنى من الذكاء لايفكر يشتري نهاااائي
تزابيرالان فرصه لمن يريد ان يشري اراضي ومع شح الاراضي التي عند الخدمات سوف يندم من لم يشترى وزارة الاسكان لن تفعل شي للمواطن من مخططات جديده مكتمله الخدمات
تمازيالناس ماسكه اراضيها والاسكان ليس لديها حل وسوف ترتفع العقارات لسبب بسيط ان هناك ثورة سكانيه وليس هناك مخططات جديده من يستطيع الان يشتري يفعل نصيحه
تمازيياعالم خذوني على قد عقلي وزارة الاسكان ترمي الكره في مرمى المواطن لكي تضغط عليه يبيع على اخيه بتراب الفلوس ليس لدى وزارة الاسكان حل
رازان سعودخرط إيه هين إذا كانت دور مساحته 600 م وفوق 4 شقق لا وبشارع عادي لا بالشمال ولا شي وحادها ب 4000000 من وين نزل العقار وهذي الأسعار نلاعب في تلاعب
(( خلوها تفقع ))للجادين أرض مفقعه زبيدي السعر لأعلى سوم
يح يحالله يرخص بضاعه المسلمين ويركد عقول تجار التراب الي عقولهم سارت تراب
[email protected]هي بتنخفض عاجل ام اجل لابد ان يقف الشعب وقفة رجل ، الكل يلعبون بكم من تجار عقار الى البنغالي تاجر الخضره والشعب ينساق
جامحفي الفلبين فيلا ب 150 الف سعودي . واحد قلي وربي . هنا شقه مفغوصه اقل شي 500 الف !!! من وين اجيب نص مليون وف النهاية شقه ولا تقدر تفتح نافذه حتى !
عدد التعليقات:2199
سهممايخلونه الهوامير يطيح بشوفون لهم مخرج بتحايل على النظام ، هؤلاء لهم سنين باركين عليه بيعجزون عنه .
ساكن البجريكل يوم ياحمد باكر
انشر التعليقالدمام مخطط 704 زاد 100 الف من بعد الحج وين نزل يا ناس عالم . كيف ينزل والاجانب ما سكين مكاتب العقار !!!!
عزوزولو نزلت الأسعار ٥٠ في المية تعتبر غالية جداً
بدرهذا المقال الآن وألا قبل سبعين سنه وش دخل أكتشاف البترول و /******
العسيريياناس نصيحة لوجه الله الحين لا احد يشتري حتى لو خفض لك صاحب العقار للسعر الي تبغاه انتظر الى ان يتضح السعر الحقيقي خلال الشهور القادمة وراح تشوف بعينك
المحتاركلام في كلام أرخص شفه في جده 25000 الى 45000
(( خلوها تفقع ))(( خلوها تفقع )) وتطيح في كبود العقرجية الطامعون
(( خلوها تفقع ))لا تشتري أرضا الآن (( خلوها تفقع )) نحن في الوسم
✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊نتمنى ذلك في القريب العاجل لأنه العقار أصبح أسعارة عالية و تفوق سعرة الحقيقي بمرااات ؟
صبحيكله خرابيط في خرابيط واوهام وزعبلات العقار لن ينخفض عندنا حتى ينخفض في دبي والكويت وقطر والرؤيه 2030 تقول العقار في ازدياد.
عدد التعليقات:7625
الحرمانالعقار ولد بار. اي فقاعه اوضاع سياسيه جعلت البعض يتمسك بسيولته لا اقل ولا اكثر لذلك الكل عارض للبيع طلب للسيوله عندي ارض زاد سعره 10 بالميه كلام
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله