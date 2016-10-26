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مقيم سوري يهدد مواطن بنشر صوره عارياً وشرطة الرياض تلقي القبض عليه بكمين محكم

26 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص
مقيم سوري يهدد مواطن بنشر صوره عارياً وشرطة الرياض تلقي القبض عليه بكمين محكم
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صحيفة المرصد:تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض من القبض على متهم سوري الجنسية غافَلَ أحد المواطنين وصوّره عارياً،واستخدم الصور في ابتزازه.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، في بيان له اليوم الأربعاء: أن شرطة منطقة الرياض تلقت بلاغاً من مواطن في العقد الثالث من العمر، عن إقدام مقيم على تصويره عارياً دون علمه، وابتزازه من خلال التهديد بنشر تلك الصور.

وأضاف أنه استناداً على ما توفر من معلومات، وبعد التحقق منها، أعدت الشرطة كميناً محكماً أسفر عن القبض على المتهم في حالة تلبس، وتبين أن المتهم وافد سوري الجنسية في العقد الثالث من العمر.

وذكر الميمان، أن الشرطة أوقفت المتهم، وحرزت جواله، وأبلغت فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ لتطبيق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية.



تعليقات ( 69 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 69
    26 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الله ينتقم منه كل شيء اهون من التعرض لسمعته ونشر الصور وفضحه وهو بالذات مظلوم
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  2. 68
    26 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

    اس اس

    الطيور على اشكالها تقع هذا يمشي معه ولا بينهم علاقه عمل او نسب او ولا السوريين من يقربهم ولا يعمل علاقه الا المجنون لانهم عنوان ***وقله منهم
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  3. 67
    26 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    ياللي تقول وشلون صوره يمكن حاط كاميرا بدورة المياة ويمكن كان هو والسوري يجتمعون مع بعض باستراحات وياكلون مع بعض لكن غدر به يبي يفضحة لأجل يعطيه رز 💸
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  4. 66
    26 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    اسمرعبر

    ترحيل ابويمن أولاً ثم البنقالية
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  5. 65
    26 أكتوبر, 2016 , 12:28 م

    ابو امتنان

    لاحول ولاقوه الا بالله انت فينك عن نفسك وكيف ياخذ لك صوره وانت بذا الشكل اذا متكام مجنون يجي المستمع عاقل واكرر فينك عن وضعك وانت بهذا السن
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  6. 64
    26 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    يالطيف

    على طول تسفير او هذة الجراثيم الي تخرب على السوري الاصيل هذا يمثل وقاحته هو وليس السوريين رجاء لايجلس في البد واا ثانيه بعد انتهاء محكوميته
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  7. 63
    26 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    الهاشمي

    ****اي سوري تشوفه **** اكبر ****هن والفسطينيين 👍
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  8. 62
    26 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    عيد مسيعيد

    عندي تيوس للبيع ما تكل الا حبله و بله من يشتري
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  9. 61
    26 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    عيد مسيعيد

    ابك و الله اني لدق الكرسيدا سلف و على الرياض تمشيه شو الحكي
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  10. 60
    26 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    لافي صليعه

    الانيثي عندنا محتشمه و متغطيه ما تشوف شيء منها
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  11. 59
    26 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    العويد

    صحيح الي اختشوا ماتوا ، كان فيك خير سويتها مع العلويين
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  12. 58
    26 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    ابوشيخه

    مازال منهم فلول وقطعان تنتمي ***القذر الرافضي حسن نصر الات يجب اجتثاثهم
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  13. 57
    26 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    لاننكران فيه الطيب والردي والخير والشرلكن ربي عطى الانسان عقل لاقدر الله مايصير الواحد دلخ اوعلى نياته ولايفرط بالثقه خل عندك مبداءالحيطه والحذرواحترز
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  14. 56
    26 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    لافي صليعه

    السوري مثل الحيه ام اقرون تلدغك من كل اتجاه
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  15. 55
    26 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    جنوبيه *

    يله مع بعض اللهم من اراد بنا سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له امين .....
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  16. 54
    26 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    ابوشيخه

    الروافض النصيريه المجوسيه وعمالتها تحاول المساس بامن البلد ولو وجدو فرصه صغيره ما تاخروا في الاضرار بالبلد ياكلون خيرات البلد ويشتمون اهله تربيه خميني
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  17. 53
    26 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    لافي صليعه

    عندي سوري سائق باص و مصري سواق وايت اصفر و يماني بنشري و كلهم رحلتهم لبلدانهم فكه منهم
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  18. 52
    26 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    لاننكران فيه الطيب والردي والخير والشرلكن ربي عطى الانسان عقل لاقدر الله مايصير الواحد دلخ اوعلى نياته ولايفرط بالثقه خل عندك مبداءالحيطه والحذرواحترز
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 51
    26 أكتوبر, 2016 , 12:09 م
    عدد التعليقات:5517

    المنتصر بالله

    إلى خالد السوري ريحتكم فايحه مثل *** **********
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  20. 50
    26 أكتوبر, 2016 , 12:05 م

    ايس كلاااام

    ايش الهرجه
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  21. 49
    26 أكتوبر, 2016 , 12:05 م
    عدد التعليقات:14871

    قلم الحقيقه

    هذا متجنيه بلادنا من استقبالها ***بشر على وجه الأرض من السوريين الأوغاد الحاقدين عليناكشعب سعودي يأكلون من خيرات الوطن ويفترشون أرضه ويلتحفون سمائه
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  22. 48
    26 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    خالد

    نشوف راي الهطقاء انفاس مشتاق زويته البنشري
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  23. 47
    26 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    وقبلهم سوريه تزوجت سعودي محامي واخذته الزوجه السوريه وعشيقهاالسوري بنزهه بالبر والهدف مادي واتفقو على قتله وأمكن الله من الزوجه وعشيقها وتم أعدامهم
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  24. 46
    26 أكتوبر, 2016 , 12:01 م
    عدد التعليقات:90

    ATMZ

    واذا اكرمت اللئيم تمرد بدال ما تحمد ربك انك ساكن آكل آمن في بيتك وبعيد عن اماكن الحروب ترجع تتمرد على من اكرمك يا خسيس.
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  25. 45
    26 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    لافي صليعه

    انت كيف و صور يا خوي التصوير عن طريق الاقمار الصناعيه بسط طبق دش ع راسك و يصور ما هي مشكله
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  26. 44
    26 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    هذاالسوري مجرم ابتزاز انتبهو لهم زاد عددهم بالمدن الكبرى فيهم الطيب والطالح هذاالمبتزالسوري هدفه المال انتبهولهم وقبله سوري مديرش يبتز سعوديه بشرفها
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  27. 43
    26 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    خالد

    اختنا المنتصره بالله رحاء عن الغلط
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  28. 42
    26 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    هذاالسوري مجرم ابتزاز انتبهو لهم زاد عددهم بالمدن الكبرى فيهم الطيب والطالح هذاالمبتزالسوري هدفه المال انتبهولهم وقبله سوري مديرش يبتز سعوديه بشرفها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 41
    26 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    خالد

    انا سوري عن هذا خسيس مو سوري يجوز غير هيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 40
    26 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    Saad

    اي رجل او امرأه قذر محتال مماطل في حقوق الناس او ابتزازي او مغازلجي يجب سجنه مع الأعمال الشاقة وتشديدها في السجن بغض النظر عن جنسيته لأنه متربي غلط
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  31. 39
    26 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    جاسم

    السوريين اخواتنا حبيبين طيبين ما بيصدر منهن هالشيء بس لاتصدقو هيك كلام
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  32. 38
    26 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    خالد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 37
    26 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    الخبر الصحيح

    يجب التحقق من كل من يحمل اقامه ومعرفة وضعه وسلوكياته وهنا السوريين بعظهم لديه شبهات وجريات وميول لحزب او جهه معاديه لنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 36
    26 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    القناص2

    نعم متبطح هنا اذا كان فيك رجوله وشرف ارجع بلدك دافع عن شرفك يعني الرجوله بكله وحزق وسط وسلسله في اليد اقول لاتكلم عن شي فاقده انت تعرف ونحن نعرف السوء
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  35. 35
    26 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    منصور

    وشلون دخل عليه وصوره عارياالامرعجيب
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  36. 34
    26 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص

    وتبون الصراحه المشكله من ربعنا الي يفزعون لهم على اعلى مستوى هم الذين خلوا الاشوام يشوفون انفسهم علينا ويتزعرون في بلدنا مكالمه من عليا او هيفا كافيه
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  37. 33
    26 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:5517

    المنتصر بالله

    السوري جرار وإللي صور ****** لتوضيح يا مفهين خخخخحخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 32
    26 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    طبعا خصرته ومشيت ماني فاضي اتناقش معاه وبالاخير بيفزعون له ربعنا الهوامير والزي منه لانه خادمهم بالبزنس والزي منه وانا مواطن بسيط ما القاء من يكفلني
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  39. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    القناص2

    بغض النظر كيف ولماذا اقول البعض منهم اي الجاليه السوريه يجب فعلا تنظيف البلد منهم ولانعمم اقول البعض سئ جدا وحرام يبقى في الوطن منتهى السواء ولخبث
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  40. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    الرأي العام

    فوق خمسين سنة لا تجدد الاقامة لا يمتلك الوافد سيارة الا اذا كان مهندس او دكتور ابناء الوافد فوق 18 يغادرون حياتنا سوف تتغير وبلدنا ستكون افضل
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  41. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    دروجبا ديديه

    انا سوري حافظ القران ابحثو عن دروجبا و تعرفون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    ليله جمعه كنت مار في السليمانيه بالرياض ومستعجل وقدامي شامي معاه بي ام دبليوا ويسوق ويتصفح الجوال ضربت له بوري قام يطالعني بعين الغضب وشكله يقول العمى
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  43. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    تشوفهم معاهم بي ام دبليوا ومرسيدس ويمشي وما همه احد وراه والقسم الثاني منتفين وهم يحتكون بالمواطن بأغراءه بالسهرات والذي منه ومتواجدين في النسيم والنظ
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  44. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    البشري الجنوبي

    السورين اصبحو يسببون مشكله امنيه واخلاقيه ويجب الحرص منهم وخصوصا النسوان على الكرنيش والمطاعم تلقاها تشحث وبعد شوي في احسن مطعم واحسن سياره من وين ؟؟؟
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  45. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص

    حابك

    لعنة الله عليهم خنازير آسيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص

    الاشوام (لبان ، سوريا ، فلسطين ، الاردن) قسمان الاول مطخطخين وتعاملهم مع الهوامير والذي منه وشايفين نفسهم فوق المواطن ومن اراد التأكيد يروح ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص

    دروجبا ديديه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    دروجبا ديديه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    دروجبا ديديه

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    انسان

    العداله فوق الجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    حابك

    لعنة الله عليهم خنازير آسيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    88

    كيف صوره عاري بدون علمه و هو يسبح فى الحمام مثلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    جنوبيه *

    صحيح العقد الثالث بس لاتلومني ان كتبت هندي بعد والله انصدمت الله لايبلانا ويستر علينا بعض التعليقات استغفر الله العظيم ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    دروجبا ديديه

    نحن سوريين محترمين الخطأ عندكن انتم
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  55. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    الشمالي

    كيف صوره دون علمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    السوري. أكيد ***؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    خالد

    عادي ارفع راسك انت سعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    [email protected]

    وش خلاه يصير عاري ؟! مصوره وهو بالحمام !!! وش هالهرج والخربطه ياليته ناشر صورته من زينه هو وصورته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    روح ألالم

    جنوبيه تصحيح ( العقد الثالث ) وليس الثلاثين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص
    عدد التعليقات:2199

    سهم

    يستاهل الوصخ !!!!!!!!، علقوه من أذنية في الصفاة ، هذي جرأة مالها إلا عقاب مميز
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    روح ألالم

    راح اعمل حالي ( كونان ) هي علاقة خاصة بينهما وتم فيها التصوير بطريقة او باخرى وعندما أدرك الضحية أنه لا مفر لديه بلغ المشكلة التويتر فاقم الوضع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    جنوبيه *

    الاثنين كبار وبالعقد الثلاثين الله لايبلانا متى تخلون حركاتكم ذي وتقتدون بالصحابه رضوان الله عليهم وهاتيك يادنيا من العجايب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    ساكن البجري

    والي يبيع في محل الحلويات من جلدتهم الزيوت من اردى شي والخضار والفواكه المعفنه وين الرقابه عليهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  64. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    ساكن البجري

    ماجنا من الشر الامن السوريين في المحلات وبعد يضيقون حريمهم على السعوديات يطبخون ويبيعون والاسر المنتجه انضربت وين البلديات ومكتب العمل
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  65. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:4194

    العنيد

    سؤال ...وش اللي ودى السوري عنده ويصوره وهو عاري وين تم التصوير ..بالاجابه على هذ السؤال ..تتضح الرؤياء ، الموضوع فيه اكثر من علامه أستفهام!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  66. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    ابوخالد الدمام

    اجرام بعض السوريين المشردين زاد عن حده ، قبل فتره سوري يبتز سعوديه وهذاكلب آخر طلع لنا ، نكرمهم ويتنكرون
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  67. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:369

    الفارس ابو زيد

    غافله هاهااااي **قولو خرفنه ابو شكيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    me_mo42

    كيف غافله يعني
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    طير حوران

    وكيف صورة عاري ...يجب محاسبة ***الي صاروا يطلقون على انفسهم ***..ومعاقبتهم اكثر من المبتز ..ولايطلع احد يقول ايران السبب
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)

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