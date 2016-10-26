مقيم سوري يهدد مواطن بنشر صوره عارياً وشرطة الرياض تلقي القبض عليه بكمين محكم

صحيفة المرصد:تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض من القبض على متهم سوري الجنسية غافَلَ أحد المواطنين وصوّره عارياً،واستخدم الصور في ابتزازه.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، في بيان له اليوم الأربعاء: أن شرطة منطقة الرياض تلقت بلاغاً من مواطن في العقد الثالث من العمر، عن إقدام مقيم على تصويره عارياً دون علمه، وابتزازه من خلال التهديد بنشر تلك الصور.

وأضاف أنه استناداً على ما توفر من معلومات، وبعد التحقق منها، أعدت الشرطة كميناً محكماً أسفر عن القبض على المتهم في حالة تلبس، وتبين أن المتهم وافد سوري الجنسية في العقد الثالث من العمر.

وذكر الميمان، أن الشرطة أوقفت المتهم، وحرزت جواله، وأبلغت فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ لتطبيق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية.