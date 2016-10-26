مقيم سوري يهدد مواطن بنشر صوره عارياً وشرطة الرياض تلقي القبض عليه بكمين محكم

صحيفة المرصد:تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض من القبض على متهم سوري الجنسية غافَلَ أحد المواطنين وصوّره عارياً،واستخدم الصور في ابتزازه.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان، في بيان له اليوم الأربعاء: أن شرطة منطقة الرياض تلقت بلاغاً من مواطن في العقد الثالث من العمر، عن إقدام مقيم على تصويره عارياً دون علمه، وابتزازه من خلال التهديد بنشر تلك الصور.
وأضاف أنه استناداً على ما توفر من معلومات، وبعد التحقق منها، أعدت الشرطة كميناً محكماً أسفر عن القبض على المتهم في حالة تلبس، وتبين أن المتهم وافد سوري الجنسية في العقد الثالث من العمر.
وذكر الميمان، أن الشرطة أوقفت المتهم، وحرزت جواله، وأبلغت فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ لتطبيق نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية والإجراءات الجزائية.
تعليقات ( 69 )
💇💇 ريما Rima 💇💇الله ينتقم منه كل شيء اهون من التعرض لسمعته ونشر الصور وفضحه وهو بالذات مظلوم
اس اسالطيور على اشكالها تقع هذا يمشي معه ولا بينهم علاقه عمل او نسب او ولا السوريين من يقربهم ولا يعمل علاقه الا المجنون لانهم عنوان ***وقله منهم
💇💇 ريما Rima 💇💇ياللي تقول وشلون صوره يمكن حاط كاميرا بدورة المياة ويمكن كان هو والسوري يجتمعون مع بعض باستراحات وياكلون مع بعض لكن غدر به يبي يفضحة لأجل يعطيه رز 💸
اسمرعبرترحيل ابويمن أولاً ثم البنقالية
ابو امتنانلاحول ولاقوه الا بالله انت فينك عن نفسك وكيف ياخذ لك صوره وانت بذا الشكل اذا متكام مجنون يجي المستمع عاقل واكرر فينك عن وضعك وانت بهذا السن
يالطيفعلى طول تسفير او هذة الجراثيم الي تخرب على السوري الاصيل هذا يمثل وقاحته هو وليس السوريين رجاء لايجلس في البد واا ثانيه بعد انتهاء محكوميته
الهاشمي****اي سوري تشوفه **** اكبر ****هن والفسطينيين 👍
عيد مسيعيدعندي تيوس للبيع ما تكل الا حبله و بله من يشتري
عيد مسيعيدابك و الله اني لدق الكرسيدا سلف و على الرياض تمشيه شو الحكي
لافي صليعهالانيثي عندنا محتشمه و متغطيه ما تشوف شيء منها
العويدصحيح الي اختشوا ماتوا ، كان فيك خير سويتها مع العلويين
ابوشيخهمازال منهم فلول وقطعان تنتمي ***القذر الرافضي حسن نصر الات يجب اجتثاثهم
لافي صليعهالسوري مثل الحيه ام اقرون تلدغك من كل اتجاه
جنوبيه *يله مع بعض اللهم من اراد بنا سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له امين .....
ابوشيخهالروافض النصيريه المجوسيه وعمالتها تحاول المساس بامن البلد ولو وجدو فرصه صغيره ما تاخروا في الاضرار بالبلد ياكلون خيرات البلد ويشتمون اهله تربيه خميني
لافي صليعهعندي سوري سائق باص و مصري سواق وايت اصفر و يماني بنشري و كلهم رحلتهم لبلدانهم فكه منهم
عدد التعليقات:5517
المنتصر باللهإلى خالد السوري ريحتكم فايحه مثل *** **********
ايس كلاااامايش الهرجه
عدد التعليقات:14871
قلم الحقيقههذا متجنيه بلادنا من استقبالها ***بشر على وجه الأرض من السوريين الأوغاد الحاقدين عليناكشعب سعودي يأكلون من خيرات الوطن ويفترشون أرضه ويلتحفون سمائه
خالدنشوف راي الهطقاء انفاس مشتاق زويته البنشري
عدد التعليقات:90
ATMZواذا اكرمت اللئيم تمرد بدال ما تحمد ربك انك ساكن آكل آمن في بيتك وبعيد عن اماكن الحروب ترجع تتمرد على من اكرمك يا خسيس.
لافي صليعهانت كيف و صور يا خوي التصوير عن طريق الاقمار الصناعيه بسط طبق دش ع راسك و يصور ما هي مشكله
خالداختنا المنتصره بالله رحاء عن الغلط
خالدانا سوري عن هذا خسيس مو سوري يجوز غير هيك
Saadاي رجل او امرأه قذر محتال مماطل في حقوق الناس او ابتزازي او مغازلجي يجب سجنه مع الأعمال الشاقة وتشديدها في السجن بغض النظر عن جنسيته لأنه متربي غلط
جاسمالسوريين اخواتنا حبيبين طيبين ما بيصدر منهن هالشيء بس لاتصدقو هيك كلام
خالدمخالف للنشر
الخبر الصحيحيجب التحقق من كل من يحمل اقامه ومعرفة وضعه وسلوكياته وهنا السوريين بعظهم لديه شبهات وجريات وميول لحزب او جهه معاديه لنا
القناص2نعم متبطح هنا اذا كان فيك رجوله وشرف ارجع بلدك دافع عن شرفك يعني الرجوله بكله وحزق وسط وسلسله في اليد اقول لاتكلم عن شي فاقده انت تعرف ونحن نعرف السوء
منصوروشلون دخل عليه وصوره عارياالامرعجيب
عدد التعليقات:5517
المنتصر باللهالسوري جرار وإللي صور ****** لتوضيح يا مفهين خخخخحخ
القناص2بغض النظر كيف ولماذا اقول البعض منهم اي الجاليه السوريه يجب فعلا تنظيف البلد منهم ولانعمم اقول البعض سئ جدا وحرام يبقى في الوطن منتهى السواء ولخبث
الرأي العامفوق خمسين سنة لا تجدد الاقامة لا يمتلك الوافد سيارة الا اذا كان مهندس او دكتور ابناء الوافد فوق 18 يغادرون حياتنا سوف تتغير وبلدنا ستكون افضل
دروجبا ديديهانا سوري حافظ القران ابحثو عن دروجبا و تعرفون
البشري الجنوبيالسورين اصبحو يسببون مشكله امنيه واخلاقيه ويجب الحرص منهم وخصوصا النسوان على الكرنيش والمطاعم تلقاها تشحث وبعد شوي في احسن مطعم واحسن سياره من وين ؟؟؟
حابكلعنة الله عليهم خنازير آسيا
دروجبا ديديهمخالف للنشر
دروجبا ديديهمخالف للنشر
دروجبا ديديهمخالف للنشر
انسانالعداله فوق الجميع
حابكلعنة الله عليهم خنازير آسيا
88كيف صوره عاري بدون علمه و هو يسبح فى الحمام مثلا
جنوبيه *صحيح العقد الثالث بس لاتلومني ان كتبت هندي بعد والله انصدمت الله لايبلانا ويستر علينا بعض التعليقات استغفر الله العظيم ....
دروجبا ديديهنحن سوريين محترمين الخطأ عندكن انتم
الشماليكيف صوره دون علمه
خالدعادي ارفع راسك انت سعودي
[email protected]وش خلاه يصير عاري ؟! مصوره وهو بالحمام !!! وش هالهرج والخربطه ياليته ناشر صورته من زينه هو وصورته
روح ألالمجنوبيه تصحيح ( العقد الثالث ) وليس الثلاثين
عدد التعليقات:2199
سهميستاهل الوصخ !!!!!!!!، علقوه من أذنية في الصفاة ، هذي جرأة مالها إلا عقاب مميز
روح ألالمراح اعمل حالي ( كونان ) هي علاقة خاصة بينهما وتم فيها التصوير بطريقة او باخرى وعندما أدرك الضحية أنه لا مفر لديه بلغ المشكلة التويتر فاقم الوضع
جنوبيه *الاثنين كبار وبالعقد الثلاثين الله لايبلانا متى تخلون حركاتكم ذي وتقتدون بالصحابه رضوان الله عليهم وهاتيك يادنيا من العجايب
ساكن البجريوالي يبيع في محل الحلويات من جلدتهم الزيوت من اردى شي والخضار والفواكه المعفنه وين الرقابه عليهم
ساكن البجريماجنا من الشر الامن السوريين في المحلات وبعد يضيقون حريمهم على السعوديات يطبخون ويبيعون والاسر المنتجه انضربت وين البلديات ومكتب العمل
عدد التعليقات:4194
العنيدسؤال ...وش اللي ودى السوري عنده ويصوره وهو عاري وين تم التصوير ..بالاجابه على هذ السؤال ..تتضح الرؤياء ، الموضوع فيه اكثر من علامه أستفهام!!
ابوخالد الدماماجرام بعض السوريين المشردين زاد عن حده ، قبل فتره سوري يبتز سعوديه وهذاكلب آخر طلع لنا ، نكرمهم ويتنكرون
عدد التعليقات:369
الفارس ابو زيدغافله هاهااااي **قولو خرفنه ابو شكيب
me_mo42كيف غافله يعني
طير حورانوكيف صورة عاري ...يجب محاسبة ***الي صاروا يطلقون على انفسهم ***..ومعاقبتهم اكثر من المبتز ..ولايطلع احد يقول ايران السبب