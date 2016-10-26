شاهد انتهاكات عناصر الحشد الشيعي في العراق يعذبون معتقلين من الموصل

صحيفة المرصد:أظهر مقطع فيديو في حلقة جديدة من سلسلة الانتهاكات، التي ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي، عملية تعذيب نفذها عناصر ميليشيات الحشد ضد معتقلين في المحور الجنوبي من الموصل، خلال معركة تحرير الموصل التي أطلقت في 17 أكتوبر الجاري وذلك بحسب موقع”العربية نت”.

وكان محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، طالب الثلاثاء في اتصال مع الحدث بتقديم مرتكبي الانتهاكات بحق النازحين إلى المساءلة القانونية.

يذكر أن عدة أطراف عراقية، ومنظمات حقوقية دولية، وحتى الأمم المتحدة، كانت اتهمت الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة العراقية) بارتكاب عدة جرائم على خلفية طائفية ضد المدنيين السنة، في المدن المحررة، خلال الفترة ما بين 2014 و2016، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وتزداد المخاوف لدى السياسيين العراقيين السنة من تكرار نفس هذه الجرائم، في مدينة الموصل (شمالا)، التي تعد ثاني أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد.

ووجهت العديد من الاتهامات إلى تلك الميليشيات بارتكابها انتهاكات في بعض المدن المحررة من “داعش”، وذلك استناداً إلى تقارير منظمات حقوقية وشيوخ عشائر سنية وتقارير إعلامية.