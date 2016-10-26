لأجيء سوري معه 4 زوجات يخسر ألمانيا شهريا أكثر من 33000 ألف دولار!

صحيفة المرصد: حظي السوري غازي الذي لجأ في ألمانيا قبل عام برفقته 4 زوجات و22 ابنا، هم 10 ذكور و12 أنثى، اهتمام الألمان نظرًا لتكلفتهم التي تصل 30 ألف يورو شهريا، أي أكثر من 33 ألف دولار، تصل سنويا إلى ما يمكنه أن يشتري به 4 شقق في حي شعبي بدمشق. فهم يقيمون في 4 منازل، بواقع واحد لكل زوجة وأبنائه منها.

وفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية، “غازي” عمره 49 وله ابنة تقيم بالسعودية، هي الرقم 23 بين أبنائه، البالغ أكبرهم22 والأصغر عاما واحدا، ولأن ألمانيا تمنع تعدد الزوجات وتقبل بالقانون أن يكون للرجل “صديقة” أو أكثر، إضافة لزوجته، لذلك وجدوا أن أفضل حل لاحتوائه، هو اعترافهم بزوجة واحدة حددها لجمع الشمل، وأخبر أن اسمها “تواصف” عمرها 49 وأم منه لخمسة أبناء، يقيمون معها بمدينة “منتابور” البالغ سكانها 13 ألفا، فيما الباقيات “صديقات” له منهن 17 ابنا (عدا المقيمة بالسعودية) وكل واحدة تقيم مع أبنائها في بيت قريب من منازل الأخريات بالولاية.

واضطر الزوج أن يفرق زوجاته أوصديقاته وفقًا للعرف الألماني بهذا الشكل “زوجته الثانية، تقيم ببلدة “ونينجن” التي يسكنها 2500 على الأكثر، فيما تسكن الثالثة في بلدة”ببش جولدهوس”، المقيم فيها 1200 فقط، والرابعة في مدينة “ماين” البالغ سكانها 19 ألفا، وهي وبقية البلدات في ولاية “بلتينات” المجاورة بالغرب الألماني للحدود مع فرنسا وبلجيكا”.

ويقيم “غازي” مع زوجته ليومين أو أكثر، ثم يعرج على بيوت الباقيات للإقامة المدة نفسها مع كل “صديقة” وأبنائه منها، وهو ما ورد نقلا عن “بيلد” بمواقع أجنبية عدة، كما وعربية في اليومين الماضين.