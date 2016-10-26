لأجيء سوري معه 4 زوجات يخسر ألمانيا شهريا أكثر من 33000 ألف دولار!

صحيفة المرصد: حظي السوري غازي الذي لجأ في ألمانيا قبل عام برفقته 4 زوجات و22 ابنا، هم 10 ذكور و12 أنثى، اهتمام الألمان نظرًا لتكلفتهم التي تصل 30 ألف يورو شهريا، أي أكثر من 33 ألف دولار، تصل سنويا إلى ما يمكنه أن يشتري به 4 شقق في حي شعبي بدمشق. فهم يقيمون في 4 منازل، بواقع واحد لكل زوجة وأبنائه منها.
وفقًا لصحيفة “بيلد” الألمانية، “غازي” عمره 49 وله ابنة تقيم بالسعودية، هي الرقم 23 بين أبنائه، البالغ أكبرهم22 والأصغر عاما واحدا، ولأن ألمانيا تمنع تعدد الزوجات وتقبل بالقانون أن يكون للرجل “صديقة” أو أكثر، إضافة لزوجته، لذلك وجدوا أن أفضل حل لاحتوائه، هو اعترافهم بزوجة واحدة حددها لجمع الشمل، وأخبر أن اسمها “تواصف” عمرها 49 وأم منه لخمسة أبناء، يقيمون معها بمدينة “منتابور” البالغ سكانها 13 ألفا، فيما الباقيات “صديقات” له منهن 17 ابنا (عدا المقيمة بالسعودية) وكل واحدة تقيم مع أبنائها في بيت قريب من منازل الأخريات بالولاية.
واضطر الزوج أن يفرق زوجاته أوصديقاته وفقًا للعرف الألماني بهذا الشكل “زوجته الثانية، تقيم ببلدة “ونينجن” التي يسكنها 2500 على الأكثر، فيما تسكن الثالثة في بلدة”ببش جولدهوس”، المقيم فيها 1200 فقط، والرابعة في مدينة “ماين” البالغ سكانها 19 ألفا، وهي وبقية البلدات في ولاية “بلتينات” المجاورة بالغرب الألماني للحدود مع فرنسا وبلجيكا”.
ويقيم “غازي” مع زوجته ليومين أو أكثر، ثم يعرج على بيوت الباقيات للإقامة المدة نفسها مع كل “صديقة” وأبنائه منها، وهو ما ورد نقلا عن “بيلد” بمواقع أجنبية عدة، كما وعربية في اليومين الماضين.
تعليقات ( 18 )
الهمدانيفي الاسلام الاعمال بالنيات يعني هو زوج وحدة والباقي مثلكم عارف مابي اقول قبل على نفسه هذا وعامل فيها لحية ومطوع(انسانية المانيا خير من ؟ دول اسلامية)
himaاللي يستقبلهم,يتحملهم بكل مشاكلهم,ولا نبغى نسمع بكبكبه لما يبهدلولهم بلدهم.
أنتم أشوىتعالوا شوفوا 20 مليون وافد وأجنبي ومولد كم يكلفون بلدنا منذ عشرات السنين ؟ مليارات الدولارات . غير تحويلاتهم التي تصل إلى أكثر من 150 مليار ريال سنويا
عبداللهكثرو حسادة واللي راح راتبه وطي الله يعظم اجرة
يالطيفتوهقت المانيا برجل واربع زوجات اجل عندنا مليونين واكلو الاخضر واليابس
الهمدانيلماذا قبل بان تكون له زوجة وباجي زوجاته اعترف بهم كصديقات,لماذا لم يذهب لدولة اسلامية تعترف بكل زيجاته,(الجواب بسيط لان المانيا بلد انساني لا اسلامي)
وسيمتراالسالغة مهي تجارة تجمعلك نص حريم الدنياوتخلف وترمي بلاويك بالشارع ربناسبحانه ماامربالهلاك السالفةبدها حسبة بالعقل موبالغريزة
الحمدللهالله يرزقه من واسع فضله.
عدد التعليقات:2221
سهمهذا العز والله ، يتمردغ بين هالحمران ، لو قعد عند بشار الكلب كان أسقاه المر ، شدوا حيلكم ياشباب وخلوا عنكم الكسل ، مثنى وثلاث ورباع ،،،
بنت القريه تعشق المدينهزوج عادل بين زوجاته مو زي الي عندنا اغلبهم ناكرين العشرة والمعروف اذا تزوجوا الثانية تركوا الاولى ونسووها وأنكروا فضلها خاصة اذا تزوجوا من اجنبية
حمدي بيوميمنوره ياست رحمه ان برضك عندي تلاته وادور ع الرابعه وربنا يقرب البعيد بقى
معلمشكرا ألمانيا على مساعدة المسلمين بس يا ليت ما تدعون عليهم في الصلاة اللهم دمر بلاد الكفار . بعدين نروح لهم يساعدونا لأن المسلمين ما راح أحد يساعد أحد
رحمهالراقل ده فحل والله يااااخرابي اربعه حته وحده
سعدهذا اللي لقاها والله
محمد الفرنسيالعائلة اذا كانت كثير وفقير . واجتهدت وتيسر حالهم وتزوجو ابنائهم تأكد هم اصدق الناس بالجتمع . لبساطه قلوبهم النظيفه 🙄
زائرطيب وش المطلوب ؟
محمد الفرنسياذا كبر الابناء والبنات واصبح الاطفال كبار بالغين ومتزوجين ستشاهد اعتزاز الاخوه وترابطهم خصوصا انهم ذاقو مرارة العيش في صغرهم . الله يجمعهم بكل خير .
ابوالحمزةوالله إنهم منقين هذا الرجل وهم اللي وصلوه من اماكن اللجوء إلى المانيا لأنه قيمة بشرية بالنسبة للألمان وعالي الخصوبة التي يبحثون عنها