هاشتاق:ثلاجة السيسي ما فيهاش غير مية يزلزل تويتر

صحيفة المرصد: سخر مغردون من حديث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخاص بأن “ثلاجته” لم يكن فيها إلا مياه فقط طوال 10 سنوات، خلال لقاءه أمس بمجموعة من الشباب في ندوة بعنوان “أزمة سعر الصرف”، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ،.
وقال السيسي نصًا: ” “أنا واحد منكم.. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتى كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتى..أنا من أسرة غنية جداً وآسف إنى بقول كدا على نفسى لكن بقولكم على عزة وعفة النفس ..دا أمر مش بيجى بالساهل”.
وهو ما جعل النشطاء يدشنون هاشتاجًا يحمل اسم “ثلاجة_السيسي”، لتنهال التعليقات المنتقدة والساخرة من هذه الحديث.
أم عبدالله إحدى الناشطات سخرت من حديث الرئيس عبر الهاشتاج المذكور قائلة: “مشربش الشاي اشرب أزوزه انا ومحدش سمع صوووووتي عشان عزة النفس”.
من جهته علق حساب وهمي يحمل اسم “أكون أو لا أكون” بقوله: “لحفظ الأموال الخليجية ، وتخزين الرز “.
وقال ثالث ساخر: “خذو العبرة من السيسي الرجل العفيف الصابر 10 سنوات وثلاجته لايوجد فيها غير الماء لكن ربي عوضه بـ “رز” الخليج كله”.
وأضاف ناشط رابع قائلا: “10 سنين مافيها الا موية، يارجل اتق الله حتى مسيلمة الكذاب ما قالها. احترم الشايب اللي جالس جنبك المسكين عجز كيف يكتم ضحكته”.
و علقت المغردة “Sawsan Gharib” قائلة: يعني مشغل التلاجه ١٠ سنين علشان ازازتين ميه ؟ ايه الاسراف ده ما تشرب من الزير.
#ثلاجة_السيسي
مشربش الشاي اشرب أزوزه انا ومحدش سمع صوووووتي عشان عزة النفس 😩
— آم عبـــّـدالله ✿ (@qatria_w) October 26, 2016
لحفظ الأموال الخليجية ،
وتخزين الرز ….
مواعيد العمل
من ١٠مساء الى ١٠ صباح
بتوقيت طهران
— نكون أو لانكون (@khalid_almatiry) October 26, 2016
#ثلاجه_السيسي
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10 سنين مافيها الا موية..
يارجل اتق الله حتى مسيلمة الكذاب ما قالها.
احترم الشايب اللي جالس جنبك المسكين عجز كيف يكتم ضحكته
— لاڤــنــدر (@3m2016_) October 26, 2016
حال الشعب المصري بعد تصريح الثلاجه😂😂 #ثلاجة_السيسي pic.twitter.com/CfmJXXvb1k
— أبوجوان (@abojwan1) October 26, 2016
هههههههههههههههههههههههههه
#ثلاجه_السيسي pic.twitter.com/R4Eqqlc6n5
— عبود #بطل_الثلاثية (@ALSADDAH86) October 26, 2016
#السيسي بيقول ثلاجتي ظلت لمدة 10 سنوات لا يوجد بها سوى المياه
تلاقيك كنت بتاكل عند اصحابك والجيران منتا متعود علي الشحاته #ثلاجة_السيسي
— احنا بتوع الثورة (@nagween) October 25, 2016
لا دى الغسالة اللى بيتحط فيها ماية ي ريس #ثلاجه_السيسي
— ✨ The Hassan ✨ (@Hassan555Abass) October 25, 2016
تعليقات ( 100 )
ابوشدىاعتقد انه يقصد ثلاجة الموجودة بمقر السكن بالفندق ،و الله أعلم بالصواب
*** كبير أوي أويطيب والله العظيم.. والله العظيم.. قعدت عشر سنين تلاجتي كان فيها مية بس وماحدش سمع صوتي.. 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس . أكبر كذاب*** عرفه التاريخ
انوسحفظك اللة ياسيسي رغم كيد الكادين وحفظ اللة أرض الكنانة من**** أهل النار المنافقين المتامرين علي الأوطان وأقولها الشعب المصري معاك ياسيسي الا أحداث ال
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهفواز أحترم رأيك وبقوة أيضآ. لكن لاتنسى نحن نشاهد في مصر وطن عربي لانريد أن يكون تحت حكم الجلادين الأخوان أو الارهابيين الدواعش.هؤلاء حنازير ملعونة.
انوسحفظك اللة ياسيسي رغم كيد الكادين وحفظ اللة أرض الكنانة من ***أهل النار المنافقين المتامرين علي الأوطان وأقولها الشعب المصري معاك ياسيسي الا أحداث ال
💇💇 ريما Rima 💇💇مرسي كان خطر ومافيه إلا السيسي والشعب المصري اختارة لكنه عنده تقيةCCشبع رز ورئاستة قربت تقضي فكشر عن انيابه العلماني والإخونجي وذنب إيران خطيرين
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرالحمد لله الدولار يكسر حاجز 20 جنية وجمهورية العسكر ستسقط بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر11*11
فيصلاخي قلم الحقيقه //////// حتى لاتفقد كل شي وتنسف كل جهدك غير من تكتيكك ولا تواجه التيار فليس كل معارض للسيسي هو اخواني استخدم اسلوب المناوره .
حامدت 83 الظاهر انك نايم وماتدري وين الله حاطك استخبارت العالم فضحت السيسي بما فيها مخابرتنا اكتشفته وحتى التحالف العربي وفضح بالقنوات الاخبارية والسي اي
فارس الزهرانيالسيسي لو ينحط جنب جرة فول سرقها فما بالكم ببلد .. وحتى ثلاجة المويه نسي يقول كانت خربانه وما قدرتش اصلحها . يقطر من راسه الى قدمه كذب وخداع
سلمانخنبوقه ماء ماء ماء ماء هههههههه
نعيب زماننا والعيب فيناننتقد السيسي وحنا من عطاه الفلوس حتى الطائرات الحربية . لذلك يجب ان نتحمّل اخطائنا ونعدلها . ت 76 لا تكذب متى السيسي مد الحوثي بالسلاح .
يح يحشكلك تشربت ما تقذفه المتعه وشكلك ولدت في*** وبهاذا لاتعرف احد ابويك *** لا يعرفون ابائهم وسيدك سلمان وسيد العرب رباكم ***
سلمانهههههه ت 78 ههههههه وصف ممتاز في الصميم اديلو يا بويه هههههه
دحوم1واحد اكل شعبه لحم**** وزاد في الكهرباء على الشعب المصري ولاهف 112 مليار من دول الخليج ويقول على فكره انا من عايله غنيه الله ينصر الشعب المصري
انوسواللة الشرف وعزة النفس غالية جدا إلا أصبحت الشرف وعزة النفس قليلة حفظ اللة السيسي رغم حقد الحاقدين وأقول لكم موتو بغيظكم بحبك ياسيدي انتهي الكلام
فارس الزهرانيمن الأن وصاعد علقوا بالمؤنث وقولوا خنبوقه المتخنبقه ...
سلمانهههههه خنبوقة سيسي سيسي مثل ما رحتي جيتي هههههههه
فوازقلم الحقيقة. بالنسبة للسيسي أخالفك الرأي وبقوة.
سلمانخنبوقة خنبوقة خنبوقة خنبوقة خنبيقو خنبق خوخو هو هو هو هو هو
انوسواللة الشرف وعزة النفس غالية جدا إلا أصبحت الشرف وعزة النفس قليلة حفظ اللة السيسي رغم حقد الحاقدين وأقول لكم موتو بغيظكم بحبك ياسيدي انتهي الكلام
فارس الزهرانيياناس ترى قلم الكذب والنفاق حرمه مصريه وكانت متزوجه اخواني وطلقها بعد كشفه لها وهي تلعب بذيلها فلا تلومونها الخنبوقه
جداوي اجرح واداويقلم الخريقه انت تعيش في عقده نفسيه وفي سبات شتوي تتغذى على فضلاتك .... تحب القمع لانك اعتد عليه ايها ****
💇💇 ريما Rima 💇💇الله يكفينا شر التقية كلامه سابقا كان تقية✏ ___الله ينصر الملك سلمان على الاعداء بالداخل قبل الخارج
حامدالسيسي*** مد الحوثيين بزوارق حربيه بحرية لقتل ابناءنا وجنودنا بالجنوب وصوت لروسيا وايد بشر وتحالف مع ايران ضدنا وقلم الحقيقة خاين لولي الامر والبل
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهشاهدو واقعكم المخجل على كافة الصعد السياسية ياأخوان العمالة والشر والخيانة مهزومين مدحورين أين ماتوجهتم وذهبتم.لامصر حاكمين ولاسوريا طايلين.آآآآآآوت,
💇💇 ريما Rima 💇💇الشعب المصري مؤقت وبعدين يصيرون ضد الرئيس ويطلعون عيوبه مثل مافعلوا مع كل رئسائهم واللي يؤيدونه يصيرون قليلين
يح يحقلم العفن ومنهو معك من العفن اش رايك بقتل اهل الشام من النسا والاطفال والشيوخ والعزل جاوب واش رايك في عملا ايران في اليمن جاوب ياعفن
فارس الزهرانيههههههههههههه السيسي حيخيسي من بعد يوم الخميسي .. وخنبوقه زعلانه .. طلفها اخواني وهي حملانه ..
ابن المدينة المنورةياخوان هو حلف عاى ثلاجة وحدة اصل هو عنده تلاجات كتير وحدة للحم وحدة للفاكهه ووحدة للميه هو صادق ثلاجة الميه مافيها غير ميه والعشرة الباقية ماتدخل في
حامدقالوها طولين العمر الله يعزهم احنا الي حطيناك ريس دولة على الكسي واحنا الي نشيلك *****
احساس العالمعشر سنين ياكل من ثلاجه الشعب وتارك الثلاجه بتاعه لوقت العوزة
سلمانت40 ههههه وصف حلو يليق بمقام الخنبقه هههههه كفو والله
الغامدياستغرب كيف الشعب صابرين عليه .
💇💇 ريما Rima 💇💇وقف ضدنا ويدافع عنه ال✏
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالعرب والاسلام ينتصرون بمصر وحكمها السيسي العادل لالالالالالالالالالاغير.
فارس الزهرانيخنبوقه واحد تافه .. حتى جواله عافه .. منت برجال ياحسافه .. متربي على اللقافه .. ورئيسك حق كنافه .. كسروا ضرسه ونابه .. التلاجه فين يارجاله سيسي بعاه
يح يحياقلم الحقيقه قل ياالله ان الله يحشرك مع السيسي يامسيس ياعميل طهران ياعميل كل***انت كا السيسي طبعك ***
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهمصر العرب والعروبة كاسرة رقاب الأخوان العملاء بحكمها العادل ورئيسها المؤمن الصادق عبدالفتاح السيسي رعاه الله.
💇💇 ريما Rima 💇💇قائد العرب والمسلمين هو الملك سلمان حفظه الله
سلمانخنبوقة ههههههههههههه خنبيقو ههههه متخنبق هههههههه
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهاللهم احفظه برعايتك .زعيم أمتنا العربية والاسلامية عبدالفتاح السيسي الذي انتصر الاسلام معه من خلال قضائه على جماعة الأخوان الارهابية.
سلمانخنبوقة ميو ميو ميو ههههههه
سلمانسيسي يا سيسي يا سيسي ميمي يا ميمي يا ميمي خنيوقة يا خنبوقة يا خنبوقة هههههه
💇💇 ريما Rima 💇💇يمكن صدق عاش فقير □صار رئيس وكيف بالرز💸💰
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهاللهم انصر قائد العرب والاسلام والمسلمين عبدالفتاح السيسي.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونقال الله عز وجل (فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا.يرسل السماء عليكم مدرارا .ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا)-- تدبروا قول الحق
سلمانهههههه عاشت امك ههههه
ريما Rimaاصلا ما كأن اقتصادهم منهار برامج فنية ومسارح***وضحك والسيسي من أمس واليوم وهو يضحك ضايعين بلادهم راحت
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالسيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.
سلمانههههههه عيال فيفي عبده الرقاصة زعلانيين متخنبقين
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونقال الله عز وجل (فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا.يرسل السماء عليكم مدرارا .ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا)-- تدبروا قول الحق
طنطلههههههههههه اذا طاح الجمل كثرت سكاكينة مسكين يالسيسيحتى المويه حاسدينك عليها كسبت حسناتهم ورزهم ومبروووك عليك
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالأتراك خونة متآمرين مثلكم تمامآ ياأخوان الشر والعمالة. وجدتم ظالتكم معهم هم متآمرين وأنتم خائنين.ورب الكعبة لن تطأ أرجلكم مصر وبها رجل شجاع كالسييسي.
فارس الزهرانيسبحان الله ياجماعه فالمنافق لا يخجل ولا يستحي ووجه مغسول ***** من الله ومن خلقه ولسا يكتب وش ثقالة الدم هذي فيه
سلمانت 34 هههههه وصف حلو يليق بمقامه هههههههه
زويدماكبره ودك انه سكت احسن له
سلمانيلا خنبوقة عاشو عاشو فوق فوق تحت تحت يمين يسار عاشو عاشو هههههه
عدد التعليقات:2221
سهمخرق الحقيقة ، هذا زعيمك أنت ي***
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهعاشت أمتي العربية المجيدة عاشت مصر السيسي البطل من وراء أنف كل أخواني عدو لله ولرسوله ولدينه.مصر الحبيبة بخير اليوم رؤوسنا مرفوعة بها دون أخوان الشر.
فارس الزهرانيدنا غلبان اوي اوي اوي هذا حال السيسي بوستين وجه عميل الفرس وبشار خائن العهود وكل قرين بالمقارن يقرن والطيور على اشكالها تقع ههههههههههههه
سلمانههههههه حنبوقة الفول وصل الضغط الف ههههههه جعل تتفقع شراينك ههههه
عدد التعليقات:2221
سهمخرق الحقيقة ،،، ملو ثمك دمنه يالسلح .
عدد التعليقات:2221
سهمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لو إني منه هلحين ماعاد قعدت رئيس ولو دقيقه وحدة لو عنده كرامه
صريح في زمن المجاملاتالمشكلة مو هنا المشكلة من بساطير السيسي المؤيدين له عدائهم للاخوان المفلسين جعلهم احذية في اقدام السيسي
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلله درك يازعيم . كلماتك أحرقتهم أوجعتهم جعلت كل أخواني خائن عميل****من على بعد. ليس لهم الا كل ذل وكل خيبة مطردودين من ترابك الطاهر يامصر العرب.
سلمانعاشت خنبوقه وعيالها وربعها وجيرانها ومين يعز عليا والسامعين لا يقولو امين ههههه
فارس الزهرانيالاتراك صادقين مع انفسهم قبل كل شي وبعدين انتظر ياخنبوق تاريخ 11/11 وتشوف بتاع الثلاجه فين ويارب يكون مع فرعون وهامان بتلاجه وحده ههههههه
سلمانخنبوقة يا خنبوقة فين انتي محبوسه محبوسه بالعماره نطت عليه الفارة والليلة هندي هندي وخنبوقة نامت عندي ههههههه
مهموم ولحاليشاطرين في المسخره بس
سالم قدهوو على الطيب ضاريآفاك تعرفهم في لحن القول
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالسيســـــــي زعيم أمتنا العربية المنتصر لمجدها وانتصارها امام المسلمين المؤمنين حارق دم أخوان الخيانة والعمالة حرق.كلماته أشبه بالرصاص على رؤوسهم.
سالم قدهوو على الطيب ضاريآفاك تعرفهم في لحن القول
فارس الزهرانيهناك اقلام مأجوره يتقوت من خلالها المنافقون وهذا حال عصابة الرئيس اللي طوال عشر سنين ما فيهاش الا ميه .. المصريين خانوا بتاع ربنا ووقعوا في شر اعمالهم
زائراني التنفسي تحت الماء اني اغرق اغرق غرق عطشان ياصبيا دلوني علي الساقي طمنوني فهموني وعلموني الثلاجه مملؤه رز الخليج
السلام عليكمعبب ... هذا رئيس دولة اسمها مصر .
ابو فيصلالسيسي احرج " قلم الحقيقه " انا ايلكم مالهوش صاحب ...... انضم الى معسكر طهران ودمشق وانقره
خالداللهم عليك بقلم البهتان والكذب اللهم اقطع لسانه وشل اركانه وجمد الدم في عروقه اللهم زلزل الارض من تحته اللهم اقطع نسله وشتت شمله وافضحه على الملاء
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهلن تحكمو مصر ياأخوان العمالة تحلموووووووووون.بقائكم في تركيا أبد الآبدين.
قلم جافوجعلنا من الماء كل شيء حي .. الايه
اسمرعبرههههه هذا يذكرني برئيس نادي قال ما صديقنا إلا انا ... اثنينهم ما بيقمعوش يا رقاله
حمدخنبوقه الاتراك حلفاء اقوياء لوطننا ولم يخونوا العرب والمسلمين ويقفوا مع ايران وبشار ضد امتهم ولا يستهلكون الرز وبتاع الميه على النقيض من ذلك تماماً
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهكان صرت أنت الرجال الشجاع . تعال عطنا مراجلك وتوجه لمصر يالأخواني الخبيث. صدقني ترجع حتى بدون سكسوكة ريشك كله مخلوع ومحلوق وثوبك فوق الركبة.
حامدخنبوقه الشر مريض نفسي وعقلي وانفصام بالشخصية عنده رهاب من الدين الاسلامي ويهاجم الدين ويشكك فيه ويحارب الفضيلة ويدعو للرذيلة وينصر الظالمين ويويدهم
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالقرود الأخوانية التعيسة الخائبة عند سفح الجبل ترميه بحجر فيرتد لرؤوسهم الملعونة .انه شموخ الوطن العربي المصري بقيادة الزعيم السيسي رعاه ونصره الله.
حامدحرامي مجرم سراق
سبحان اللهلو فيهم رجال واحد بس قام وضحك لتحول المؤتمر الى مسرحية من الضحك عليه لكن الجبناء هم من يصنعون الطواغيت
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهالأمر طبيعي أخوان الشر والعمالة.تصدمهم الحقائق وتصيبهم في مقتل.بسوقون الوهم والخداع كل شيء على مايرام وهم خونة عملاء للأتراك يريدون هدم وطنهم لابنائه.
عدد التعليقات:8866
اللامي10الرز ما يستوي الا بالميه
اردنيلاغرابه فالشعب والرئيس كلهم*****
رحمهممكن الميه معتقه وميه ميه هيء هيء هيء
A.awadفعلاً رئــيـــــس***.....
فهد١لا فرق نسمع هنا وهناك !!
قصيمينسمع رد الظلامي المتقوقع قلم الخبقه .... فينك تعلق على هالمواضيع ****
يح يحميه وفسيخ وفيه في الفريزر لحمه غدر اه
عايضاديني خنبوقي ههههههه الطم كمان وكمان خخخخخخخخخ