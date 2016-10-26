هاشتاق:ثلاجة السيسي ما فيهاش غير مية يزلزل تويتر

صحيفة المرصد: سخر مغردون من حديث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخاص بأن “ثلاجته” لم يكن فيها إلا مياه فقط طوال 10 سنوات، خلال لقاءه أمس بمجموعة من الشباب في ندوة بعنوان “أزمة سعر الصرف”، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ،.

وقال السيسي نصًا: ” “أنا واحد منكم.. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتى كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتى..أنا من أسرة غنية جداً وآسف إنى بقول كدا على نفسى لكن بقولكم على عزة وعفة النفس ..دا أمر مش بيجى بالساهل”.

وهو ما جعل النشطاء يدشنون هاشتاجًا يحمل اسم “ثلاجة_السيسي”، لتنهال التعليقات المنتقدة والساخرة من هذه الحديث.

أم عبدالله إحدى الناشطات سخرت من حديث الرئيس عبر الهاشتاج المذكور قائلة: “مشربش الشاي اشرب أزوزه انا ومحدش سمع صوووووتي عشان عزة النفس”.

من جهته علق حساب وهمي يحمل اسم “أكون أو لا أكون” بقوله: “لحفظ الأموال الخليجية ، وتخزين الرز “.

وقال ثالث ساخر: “خذو العبرة من السيسي الرجل العفيف الصابر 10 سنوات وثلاجته لايوجد فيها غير الماء لكن ربي عوضه بـ “رز” الخليج كله”.

وأضاف ناشط رابع قائلا: “10 سنين مافيها الا موية، يارجل اتق الله حتى مسيلمة الكذاب ما قالها. احترم الشايب اللي جالس جنبك المسكين عجز كيف يكتم ضحكته”.

و علقت المغردة “Sawsan Gharib” قائلة: يعني مشغل التلاجه ١٠ سنين علشان ازازتين ميه ؟ ايه الاسراف ده ما تشرب من الزير.

#ثلاجة_السيسي

مشربش الشاي اشرب أزوزه انا ومحدش سمع صوووووتي عشان عزة النفس 😩 — آم عبـــّـدالله ✿ (@qatria_w) October 26, 2016

#ثلاجة_السيسي لحفظ الأموال الخليجية ،

وتخزين الرز ….

مواعيد العمل

من ١٠مساء الى ١٠ صباح

بتوقيت طهران — نكون أو لانكون (@khalid_almatiry) October 26, 2016

#ثلاجه_السيسي

•

10 سنين مافيها الا موية..

يارجل اتق الله حتى مسيلمة الكذاب ما قالها.

احترم الشايب اللي جالس جنبك المسكين عجز كيف يكتم ضحكته — لاڤــنــدر (@3m2016_) October 26, 2016

#السيسي بيقول ثلاجتي ظلت لمدة 10 سنوات لا يوجد بها سوى المياه

تلاقيك كنت بتاكل عند اصحابك والجيران منتا متعود علي الشحاته #ثلاجة_السيسي — احنا بتوع الثورة  (@nagween) October 25, 2016