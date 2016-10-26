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هاشتاق:ثلاجة السيسي ما فيهاش غير مية يزلزل تويتر

26 أكتوبر, 2016 , 13:19 م
هاشتاق:ثلاجة السيسي ما فيهاش غير مية يزلزل تويتر
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صحيفة المرصد: سخر مغردون من حديث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخاص بأن “ثلاجته” لم يكن فيها إلا مياه فقط طوال 10 سنوات، خلال لقاءه أمس بمجموعة من الشباب في ندوة بعنوان “أزمة سعر الصرف”، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ،.

وقال السيسي نصًا: ” “أنا واحد منكم.. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتى كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتى..أنا من أسرة غنية جداً وآسف إنى بقول كدا على نفسى لكن بقولكم على عزة وعفة النفس ..دا أمر مش بيجى بالساهل”.

وهو ما جعل النشطاء يدشنون هاشتاجًا يحمل اسم “ثلاجة_السيسي”، لتنهال التعليقات المنتقدة والساخرة من هذه الحديث.

أم عبدالله إحدى الناشطات سخرت من حديث الرئيس عبر الهاشتاج المذكور قائلة: “مشربش الشاي اشرب أزوزه انا ومحدش سمع صوووووتي عشان عزة النفس”.

من جهته علق حساب وهمي يحمل اسم “أكون أو لا أكون” بقوله: “لحفظ الأموال الخليجية ، وتخزين الرز “.

وقال ثالث ساخر: “خذو العبرة من السيسي الرجل العفيف الصابر 10 سنوات وثلاجته لايوجد فيها غير الماء لكن ربي عوضه بـ “رز” الخليج كله”.

وأضاف ناشط رابع قائلا: “10 سنين مافيها الا موية، يارجل اتق الله حتى مسيلمة الكذاب ما قالها. احترم الشايب اللي جالس جنبك المسكين عجز كيف يكتم ضحكته”.

و علقت المغردة “Sawsan Gharib” قائلة: يعني مشغل التلاجه ١٠ سنين علشان ازازتين ميه ؟ ايه الاسراف ده ما تشرب من الزير.

 



تعليقات ( 100 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 100
    26 أكتوبر, 2016 , 14:33 م

    ابوشدى

    اعتقد انه يقصد ثلاجة الموجودة بمقر السكن بالفندق ،و الله أعلم بالصواب
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  2. 99
    26 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    *** كبير أوي أوي

    طيب والله العظيم.. والله العظيم.. قعدت عشر سنين تلاجتي كان فيها مية بس وماحدش سمع صوتي.. 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس . أكبر كذاب*** عرفه التاريخ
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  3. 98
    26 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    انوس

    حفظك اللة ياسيسي رغم كيد الكادين وحفظ اللة أرض الكنانة من**** أهل النار المنافقين المتامرين علي الأوطان وأقولها الشعب المصري معاك ياسيسي الا أحداث ال
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  4. 97
    26 أكتوبر, 2016 , 14:31 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    فواز أحترم رأيك وبقوة أيضآ. لكن لاتنسى نحن نشاهد في مصر وطن عربي لانريد أن يكون تحت حكم الجلادين الأخوان أو الارهابيين الدواعش.هؤلاء حنازير ملعونة.
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  5. 96
    26 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    انوس

    حفظك اللة ياسيسي رغم كيد الكادين وحفظ اللة أرض الكنانة من ***أهل النار المنافقين المتامرين علي الأوطان وأقولها الشعب المصري معاك ياسيسي الا أحداث ال
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  6. 95
    26 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    مرسي كان خطر ومافيه إلا السيسي والشعب المصري اختارة لكنه عنده تقيةCCشبع رز ورئاستة قربت تقضي فكشر عن انيابه العلماني والإخونجي وذنب إيران خطيرين
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  7. 94
    26 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    الحمد لله الدولار يكسر حاجز 20 جنية وجمهورية العسكر ستسقط بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر11*11
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  8. 93
    26 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    فيصل

    اخي قلم الحقيقه //////// حتى لاتفقد كل شي وتنسف كل جهدك غير من تكتيكك ولا تواجه التيار فليس كل معارض للسيسي هو اخواني استخدم اسلوب المناوره .
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  9. 92
    26 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    حامد

    ت 83 الظاهر انك نايم وماتدري وين الله حاطك استخبارت العالم فضحت السيسي بما فيها مخابرتنا اكتشفته وحتى التحالف العربي وفضح بالقنوات الاخبارية والسي اي
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  10. 91
    26 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    فارس الزهراني

    السيسي لو ينحط جنب جرة فول سرقها فما بالكم ببلد .. وحتى ثلاجة المويه نسي يقول كانت خربانه وما قدرتش اصلحها . يقطر من راسه الى قدمه كذب وخداع
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  11. 90
    26 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    سلمان

    خنبوقه ماء ماء ماء ماء هههههههه
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  12. 89
    26 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    نعيب زماننا والعيب فينا

    ننتقد السيسي وحنا من عطاه الفلوس حتى الطائرات الحربية . لذلك يجب ان نتحمّل اخطائنا ونعدلها . ت 76 لا تكذب متى السيسي مد الحوثي بالسلاح .
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  13. 88
    26 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    يح يح

    شكلك تشربت ما تقذفه المتعه وشكلك ولدت في*** وبهاذا لاتعرف احد ابويك *** لا يعرفون ابائهم وسيدك سلمان وسيد العرب رباكم ***
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  14. 87
    26 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    سلمان

    هههههه ت 78 ههههههه وصف ممتاز في الصميم اديلو يا بويه هههههه
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  15. 86
    26 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    دحوم1

    واحد اكل شعبه لحم**** وزاد في الكهرباء على الشعب المصري ولاهف 112 مليار من دول الخليج ويقول على فكره انا من عايله غنيه الله ينصر الشعب المصري
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  16. 85
    26 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    انوس

    واللة الشرف وعزة النفس غالية جدا إلا أصبحت الشرف وعزة النفس قليلة حفظ اللة السيسي رغم حقد الحاقدين وأقول لكم موتو بغيظكم بحبك ياسيدي انتهي الكلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 84
    26 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    فارس الزهراني

    من الأن وصاعد علقوا بالمؤنث وقولوا خنبوقه المتخنبقه ...
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  18. 83
    26 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    سلمان

    هههههه خنبوقة سيسي سيسي مثل ما رحتي جيتي هههههههه
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  19. 82
    26 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    فواز

    قلم الحقيقة. بالنسبة للسيسي أخالفك الرأي وبقوة.
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  20. 81
    26 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    سلمان

    خنبوقة خنبوقة خنبوقة خنبوقة خنبيقو خنبق خوخو هو هو هو هو هو
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  21. 80
    26 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    انوس

    واللة الشرف وعزة النفس غالية جدا إلا أصبحت الشرف وعزة النفس قليلة حفظ اللة السيسي رغم حقد الحاقدين وأقول لكم موتو بغيظكم بحبك ياسيدي انتهي الكلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 79
    26 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    فارس الزهراني

    ياناس ترى قلم الكذب والنفاق حرمه مصريه وكانت متزوجه اخواني وطلقها بعد كشفه لها وهي تلعب بذيلها فلا تلومونها الخنبوقه
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  23. 78
    26 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    جداوي اجرح واداوي

    قلم الخريقه انت تعيش في عقده نفسيه وفي سبات شتوي تتغذى على فضلاتك .... تحب القمع لانك اعتد عليه ايها ****
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  24. 77
    26 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الله يكفينا شر التقية كلامه سابقا كان تقية✏ ___الله ينصر الملك سلمان على الاعداء بالداخل قبل الخارج
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  25. 76
    26 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    حامد

    السيسي*** مد الحوثيين بزوارق حربيه بحرية لقتل ابناءنا وجنودنا بالجنوب وصوت لروسيا وايد بشر وتحالف مع ايران ضدنا وقلم الحقيقة خاين لولي الامر والبل
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  26. 75
    26 أكتوبر, 2016 , 14:09 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    شاهدو واقعكم المخجل على كافة الصعد السياسية ياأخوان العمالة والشر والخيانة مهزومين مدحورين أين ماتوجهتم وذهبتم.لامصر حاكمين ولاسوريا طايلين.آآآآآآوت,
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  27. 74
    26 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الشعب المصري مؤقت وبعدين يصيرون ضد الرئيس ويطلعون عيوبه مثل مافعلوا مع كل رئسائهم واللي يؤيدونه يصيرون قليلين
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  28. 73
    26 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    يح يح

    قلم العفن ومنهو معك من العفن اش رايك بقتل اهل الشام من النسا والاطفال والشيوخ والعزل جاوب واش رايك في عملا ايران في اليمن جاوب ياعفن
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  29. 72
    26 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    فارس الزهراني

    ههههههههههههه السيسي حيخيسي من بعد يوم الخميسي .. وخنبوقه زعلانه .. طلفها اخواني وهي حملانه ..
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  30. 71
    26 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    ابن المدينة المنورة

    ياخوان هو حلف عاى ثلاجة وحدة اصل هو عنده تلاجات كتير وحدة للحم وحدة للفاكهه ووحدة للميه هو صادق ثلاجة الميه مافيها غير ميه والعشرة الباقية ماتدخل في
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  31. 70
    26 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    حامد

    قالوها طولين العمر الله يعزهم احنا الي حطيناك ريس دولة على الكسي واحنا الي نشيلك *****
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  32. 69
    26 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    احساس العالم

    عشر سنين ياكل من ثلاجه الشعب وتارك الثلاجه بتاعه لوقت العوزة
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  33. 68
    26 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    سلمان

    ت40 ههههه وصف حلو يليق بمقام الخنبقه هههههه كفو والله
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  34. 67
    26 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    الغامدي

    استغرب كيف الشعب صابرين عليه .
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  35. 66
    26 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    اللهم انصر تاج العرب سلمان بن عبدالعزيز قائد الاسلام والمسلمين وهلك المدلسين الكذابين قتله لابرياء وانا اقول ليه لاعلام المصري كذاب ههههه
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  36. 65
    26 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    وقف ضدنا ويدافع عنه ال✏
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 64
    26 أكتوبر, 2016 , 14:03 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    العرب والاسلام ينتصرون بمصر وحكمها السيسي العادل لالالالالالالالالالاغير.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  38. 63
    26 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    فارس الزهراني

    خنبوقه واحد تافه .. حتى جواله عافه .. منت برجال ياحسافه .. متربي على اللقافه .. ورئيسك حق كنافه .. كسروا ضرسه ونابه .. التلاجه فين يارجاله سيسي بعاه
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  39. 62
    26 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    يح يح

    ياقلم الحقيقه قل ياالله ان الله يحشرك مع السيسي يامسيس ياعميل طهران ياعميل كل***انت كا السيسي طبعك ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 61
    26 أكتوبر, 2016 , 14:00 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    مصر العرب والعروبة كاسرة رقاب الأخوان العملاء بحكمها العادل ورئيسها المؤمن الصادق عبدالفتاح السيسي رعاه الله.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  41. 60
    26 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    قائد العرب والمسلمين هو الملك سلمان حفظه الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 59
    26 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    سلمان

    خنبوقة ههههههههههههه خنبيقو ههههه متخنبق هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 58
    26 أكتوبر, 2016 , 13:59 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    اللهم احفظه برعايتك .زعيم أمتنا العربية والاسلامية عبدالفتاح السيسي الذي انتصر الاسلام معه من خلال قضائه على جماعة الأخوان الارهابية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 57
    26 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    سلمان

    خنبوقة ميو ميو ميو ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 56
    26 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    سلمان

    سيسي يا سيسي يا سيسي ميمي يا ميمي يا ميمي خنيوقة يا خنبوقة يا خنبوقة هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 55
    26 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    يمكن صدق عاش فقير □صار رئيس وكيف بالرز💸💰
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 54
    26 أكتوبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    اللهم انصر قائد العرب والاسلام والمسلمين عبدالفتاح السيسي.
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  48. 53
    26 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    قال الله عز وجل (فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا.يرسل السماء عليكم مدرارا .ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا)-- تدبروا قول الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 52
    26 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    سلمان

    هههههه عاشت امك ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 51
    26 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    ريما Rima

    اصلا ما كأن اقتصادهم منهار برامج فنية ومسارح***وضحك والسيسي من أمس واليوم وهو يضحك ضايعين بلادهم راحت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 50
    26 أكتوبر, 2016 , 13:55 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    السيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يابطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  52. 49
    26 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    سلمان

    ههههههه عيال فيفي عبده الرقاصة زعلانيين متخنبقين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 48
    26 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    قال الله عز وجل (فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا.يرسل السماء عليكم مدرارا .ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا)-- تدبروا قول الحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 47
    26 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    طنطل

    ههههههههههه اذا طاح الجمل كثرت سكاكينة مسكين يالسيسيحتى المويه حاسدينك عليها كسبت حسناتهم ورزهم ومبروووك عليك
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  55. 46
    26 أكتوبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الأتراك خونة متآمرين مثلكم تمامآ ياأخوان الشر والعمالة. وجدتم ظالتكم معهم هم متآمرين وأنتم خائنين.ورب الكعبة لن تطأ أرجلكم مصر وبها رجل شجاع كالسييسي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  56. 45
    26 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    فارس الزهراني

    سبحان الله ياجماعه فالمنافق لا يخجل ولا يستحي ووجه مغسول ***** من الله ومن خلقه ولسا يكتب وش ثقالة الدم هذي فيه
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  57. 44
    26 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    سلمان

    ت 34 هههههه وصف حلو يليق بمقامه هههههههه
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  58. 43
    26 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    زويد

    ماكبره ودك انه سكت احسن له
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  59. 42
    26 أكتوبر, 2016 , 13:52 م

    سلمان

    يلا خنبوقة عاشو عاشو فوق فوق تحت تحت يمين يسار عاشو عاشو هههههه
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  60. 41
    26 أكتوبر, 2016 , 13:51 م
    عدد التعليقات:2221

    سهم

    خرق الحقيقة ، هذا زعيمك أنت ي***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 40
    26 أكتوبر, 2016 , 13:51 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    عاشت أمتي العربية المجيدة عاشت مصر السيسي البطل من وراء أنف كل أخواني عدو لله ولرسوله ولدينه.مصر الحبيبة بخير اليوم رؤوسنا مرفوعة بها دون أخوان الشر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 39
    26 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    فارس الزهراني

    دنا غلبان اوي اوي اوي هذا حال السيسي بوستين وجه عميل الفرس وبشار خائن العهود وكل قرين بالمقارن يقرن والطيور على اشكالها تقع ههههههههههههه
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  63. 38
    26 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    سلمان

    ههههههه حنبوقة الفول وصل الضغط الف ههههههه جعل تتفقع شراينك ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 37
    26 أكتوبر, 2016 , 13:50 م
    عدد التعليقات:2221

    سهم

    خرق الحقيقة ،،، ملو ثمك دمنه يالسلح .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 36
    26 أكتوبر, 2016 , 13:50 م
    عدد التعليقات:2221

    سهم

    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لو إني منه هلحين ماعاد قعدت رئيس ولو دقيقه وحدة لو عنده كرامه
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  66. 35
    26 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    صريح في زمن المجاملات

    المشكلة مو هنا المشكلة من بساطير السيسي المؤيدين له عدائهم للاخوان المفلسين جعلهم احذية في اقدام السيسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 34
    26 أكتوبر, 2016 , 13:49 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لله درك يازعيم . كلماتك أحرقتهم أوجعتهم جعلت كل أخواني خائن عميل****من على بعد. ليس لهم الا كل ذل وكل خيبة مطردودين من ترابك الطاهر يامصر العرب.
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  68. 33
    26 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    سلمان

    عاشت خنبوقه وعيالها وربعها وجيرانها ومين يعز عليا والسامعين لا يقولو امين ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 32
    26 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    فارس الزهراني

    الاتراك صادقين مع انفسهم قبل كل شي وبعدين انتظر ياخنبوق تاريخ 11/11 وتشوف بتاع الثلاجه فين ويارب يكون مع فرعون وهامان بتلاجه وحده ههههههه
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  70. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    سلمان

    خنبوقة يا خنبوقة فين انتي محبوسه محبوسه بالعماره نطت عليه الفارة والليلة هندي هندي وخنبوقة نامت عندي ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    مهموم ولحالي

    شاطرين في المسخره بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    سالم قدهوو على الطيب ضاري

    آفاك تعرفهم في لحن القول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 13:46 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    السيســـــــي زعيم أمتنا العربية المنتصر لمجدها وانتصارها امام المسلمين المؤمنين حارق دم أخوان الخيانة والعمالة حرق.كلماته أشبه بالرصاص على رؤوسهم.
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  74. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    سالم قدهوو على الطيب ضاري

    آفاك تعرفهم في لحن القول
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  75. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    فارس الزهراني

    هناك اقلام مأجوره يتقوت من خلالها المنافقون وهذا حال عصابة الرئيس اللي طوال عشر سنين ما فيهاش الا ميه .. المصريين خانوا بتاع ربنا ووقعوا في شر اعمالهم
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  76. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    زائر

    اني التنفسي تحت الماء اني اغرق اغرق غرق عطشان ياصبيا دلوني علي الساقي طمنوني فهموني وعلموني الثلاجه مملؤه رز الخليج
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  77. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    السلام عليكم

    عبب ... هذا رئيس دولة اسمها مصر .
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  78. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    ابو فيصل

    السيسي احرج " قلم الحقيقه " انا ايلكم مالهوش صاحب ...... انضم الى معسكر طهران ودمشق وانقره
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  79. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    خالد

    اللهم عليك بقلم البهتان والكذب اللهم اقطع لسانه وشل اركانه وجمد الدم في عروقه اللهم زلزل الارض من تحته اللهم اقطع نسله وشتت شمله وافضحه على الملاء
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  80. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 13:44 م

    رئيس دولة هذا منطقه في الكذب*** فكيف من هم تحت سلطته ؟؟؟؟!!!! .
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  81. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 13:43 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    لن تحكمو مصر ياأخوان العمالة تحلموووووووووون.بقائكم في تركيا أبد الآبدين.
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  82. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    قلم جاف

    وجعلنا من الماء كل شيء حي .. الايه
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  83. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    اسمرعبر

    ههههه هذا يذكرني برئيس نادي قال ما صديقنا إلا انا ... اثنينهم ما بيقمعوش يا رقاله
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  84. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    ويحلف بالله الكذاب .
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  85. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    حمد

    خنبوقه الاتراك حلفاء اقوياء لوطننا ولم يخونوا العرب والمسلمين ويقفوا مع ايران وبشار ضد امتهم ولا يستهلكون الرز وبتاع الميه على النقيض من ذلك تماماً
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  86. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 13:42 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    كان صرت أنت الرجال الشجاع . تعال عطنا مراجلك وتوجه لمصر يالأخواني الخبيث. صدقني ترجع حتى بدون سكسوكة ريشك كله مخلوع ومحلوق وثوبك فوق الركبة.
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  87. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    حامد

    خنبوقه الشر مريض نفسي وعقلي وانفصام بالشخصية عنده رهاب من الدين الاسلامي ويهاجم الدين ويشكك فيه ويحارب الفضيلة ويدعو للرذيلة وينصر الظالمين ويويدهم
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  88. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 13:39 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    القرود الأخوانية التعيسة الخائبة عند سفح الجبل ترميه بحجر فيرتد لرؤوسهم الملعونة .انه شموخ الوطن العربي المصري بقيادة الزعيم السيسي رعاه ونصره الله.
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  89. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    حامد

    حرامي مجرم سراق
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  90. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    سبحان الله

    لو فيهم رجال واحد بس قام وضحك لتحول المؤتمر الى مسرحية من الضحك عليه لكن الجبناء هم من يصنعون الطواغيت
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  91. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 13:32 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    الأمر طبيعي أخوان الشر والعمالة.تصدمهم الحقائق وتصيبهم في مقتل.بسوقون الوهم والخداع كل شيء على مايرام وهم خونة عملاء للأتراك يريدون هدم وطنهم لابنائه.
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  92. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:8866

    اللامي10

    الرز ما يستوي الا بالميه
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  93. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    اردني

    لاغرابه فالشعب والرئيس كلهم*****
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  94. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    رحمه

    ممكن الميه معتقه وميه ميه هيء هيء هيء
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  95. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    A.awad

    فعلاً رئــيـــــس***.....
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  96. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    فهد١

    لا فرق نسمع هنا وهناك !!
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  97. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    1-والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتى كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتى. 2-.أنا من أسرة غنية جداً جملتان لا تتفقان . يذكرني بالفنان يونس شلبي في المسرحيات
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  98. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    قصيمي

    نسمع رد الظلامي المتقوقع قلم الخبقه .... فينك تعلق على هالمواضيع ****
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  99. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    يح يح

    ميه وفسيخ وفيه في الفريزر لحمه غدر اه
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  100. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    عايض

    اديني خنبوقي ههههههه الطم كمان وكمان خخخخخخخخخ
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