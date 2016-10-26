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فيديو : دهس متجمهرين في ساحة تفحيط

26 أكتوبر, 2016 , 12:48 م
فيديو : دهس متجمهرين في ساحة تفحيط
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صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو لحظة دهس متجمهرين في ساحة تفحيط على أحد الطرق الجبلية. وأظهر الفيديو المتجمهرين أثناء وقوفهم بالقرب من الساحة لالتقاط مقاطع الفيديو للمفحطين، ليفاجئهم المفحط بصدمهم بعد انحراف سيارته عن مسارها.



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 32
    26 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    ركاااان

    الدوده والحبوب اذا اجتمعوا تسوي الهوايل
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  2. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    عزوز

    أزين أزين ياليت كل الموجودين مدعوسين والمصور اولهم
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  3. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    متابع عن بعد

    نصدر أنظمة وننشرها للإعلام فقط. والله لو هم عارفين إن فيه نظام صارم راح يطبق عليهم ما تلقى لا مفحط ولا جمهور...
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  4. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 13:53 م
    عدد التعليقات:2221

    سهم

    ومازال العبث بأرواح الناس مهنة*** والمتعاطين والحشاشين .
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  5. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    عبدالعزيز//

    مازال الهبال مستمر واصبحنا ضحكة للعالم
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  6. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    الفلاح

    مافيكم فايده ولا فيه حل بس ابعدوا عن التفحيط ........ هل تعلم ان المتجمهرين يحبون الموت معضمهم .
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  7. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    متابع

    يستاهلون
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  8. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    حامد

    الى جهنم ايش مستفيدين منك صياعة
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  9. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    خالد

    *** ناس بايعة نفسها وفاضية
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  10. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    المسير

    سلامات سالامات مامن سلامه تكسرت اضلوعه نسأالله السلامه
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  11. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  12. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    شيلاااات وشبع وتفحيط وجهة نظري الشيلات تحفز الشباب على البحث عن شي فيه بطولة في مستوى تفكيرهم والله أعلم
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  13. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    الأميـــــــر

    يستاهل ماجااهم...لولا تجمهرهم مافحط احد....
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  14. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    مشاكس

    ليته دعسهم كلهم وفكنا منهم الجحلط
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  15. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    بقايا مشاعر

    لادهس ولاشي دغدغه بس ..
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  16. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    احمد عسيري

    عندما تموت التربية في مصادر المجتمع نشاهد هكذا شباب لايمتلكون الادب ولايهزهم وازع من دين ولا عيب من مجتمع واصحاب السوء هم من يصفقون لهم كانهم بهائم
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  17. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 13:14 م
    عدد التعليقات:140

    تابط شرا

    يفترض اي حالة دهس من تجمهر على تفحيط ما تستقبله المستشفيات الحكومية او يكلف وليه بدفع علاجه
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  18. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    مشعل العتيبي

    هم الي راحو للهايلوكس يستاهلون
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  19. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    ركاااان

    ***و زقلهم زقلة **** لاردهم الله ا***تخيلوا بالله لو فيه اسره قادمه من الجهه المقابله وش قان مصيرها مع هذولي ****ألقطاء
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  20. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    عاصم

    بسب هبالهم عدموا أنفسهم هؤلاء مجانين هم من جناءعلى أنفسهم يمكن موت او أعاقه دائمةوبعدها ضياع الصحة و المستقبل الحمد لله على نعمة العقل و الهياط ضياع
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  21. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    ركاااان

    انا في وجه الله ... لاوالله يالخايس انت وياه الا بوجه ابليس الي جمعكم ****على التفحيط ****
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  22. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    قاصد خير

    المرور ما حولك احد،،، ليتهم يشوفون حل لمشاكل زحمة الرياض،، طيبين والله في القسائم
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  23. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    الصريح

    المرور نائم بكل مدن مملكتنا الساحات التى امام المدارس والشوارع وقت الحضور والانصراف انواع التفحيط والدوران واشياء يخجل الواحد من ذكرها فنرجو الحزم
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  24. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    عبد الله الغامدي

    قمة التخلف والهمجية
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  25. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    رايقة وفايقة

    هذا اخذ الهياط كله حد يفحط في مكان زي كذا هههههههههاااي
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  26. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    أبهاوي

    ليته فرمهم لأن تجمهرهم وتعزيزهم هو سبب التفحيط
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  27. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    ابو فيصل

    وراء كل حادث شنيع هاي لوكس
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  28. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    داتسون

    كان الهايلكس معزز مكرم الأن شوهت سمعته
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  29. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    اسمرعبر

    ههههههه يابطني
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  30. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    حساوي

    والله عطاه هجمه مرتده بزاوية التسعين عععععههههههه
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  31. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    داتسون

    شوهوا سمعة الهايلكس بهياطهم
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  32. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    هههههه

    هههههههههههه
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