صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو لحظة دهس متجمهرين في ساحة تفحيط على أحد الطرق الجبلية. وأظهر الفيديو المتجمهرين أثناء وقوفهم بالقرب من الساحة لالتقاط مقاطع الفيديو للمفحطين، ليفاجئهم المفحط بصدمهم بعد انحراف سيارته عن مسارها.
فيديو : دهس متجمهرين في ساحة تفحيط
صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو لحظة دهس متجمهرين في ساحة تفحيط على أحد الطرق الجبلية. وأظهر الفيديو المتجمهرين أثناء وقوفهم بالقرب من الساحة لالتقاط مقاطع الفيديو للمفحطين، ليفاجئهم المفحط بصدمهم بعد انحراف سيارته عن مسارها.
تعليقات ( 32 )
ركاااانالدوده والحبوب اذا اجتمعوا تسوي الهوايل
عزوزأزين أزين ياليت كل الموجودين مدعوسين والمصور اولهم
متابع عن بعدنصدر أنظمة وننشرها للإعلام فقط. والله لو هم عارفين إن فيه نظام صارم راح يطبق عليهم ما تلقى لا مفحط ولا جمهور...
عدد التعليقات:2221
سهمومازال العبث بأرواح الناس مهنة*** والمتعاطين والحشاشين .
عبدالعزيز//مازال الهبال مستمر واصبحنا ضحكة للعالم
الفلاحمافيكم فايده ولا فيه حل بس ابعدوا عن التفحيط ........ هل تعلم ان المتجمهرين يحبون الموت معضمهم .
متابعيستاهلون
حامدالى جهنم ايش مستفيدين منك صياعة
خالد*** ناس بايعة نفسها وفاضية
المسيرسلامات سالامات مامن سلامه تكسرت اضلوعه نسأالله السلامه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
الأميـــــــريستاهل ماجااهم...لولا تجمهرهم مافحط احد....
مشاكسليته دعسهم كلهم وفكنا منهم الجحلط
بقايا مشاعرلادهس ولاشي دغدغه بس ..
احمد عسيريعندما تموت التربية في مصادر المجتمع نشاهد هكذا شباب لايمتلكون الادب ولايهزهم وازع من دين ولا عيب من مجتمع واصحاب السوء هم من يصفقون لهم كانهم بهائم
عدد التعليقات:140
تابط شرايفترض اي حالة دهس من تجمهر على تفحيط ما تستقبله المستشفيات الحكومية او يكلف وليه بدفع علاجه
مشعل العتيبيهم الي راحو للهايلوكس يستاهلون
ركاااان***و زقلهم زقلة **** لاردهم الله ا***تخيلوا بالله لو فيه اسره قادمه من الجهه المقابله وش قان مصيرها مع هذولي ****ألقطاء
عاصمبسب هبالهم عدموا أنفسهم هؤلاء مجانين هم من جناءعلى أنفسهم يمكن موت او أعاقه دائمةوبعدها ضياع الصحة و المستقبل الحمد لله على نعمة العقل و الهياط ضياع
ركاااانانا في وجه الله ... لاوالله يالخايس انت وياه الا بوجه ابليس الي جمعكم ****على التفحيط ****
قاصد خيرالمرور ما حولك احد،،، ليتهم يشوفون حل لمشاكل زحمة الرياض،، طيبين والله في القسائم
الصريحالمرور نائم بكل مدن مملكتنا الساحات التى امام المدارس والشوارع وقت الحضور والانصراف انواع التفحيط والدوران واشياء يخجل الواحد من ذكرها فنرجو الحزم
عبد الله الغامديقمة التخلف والهمجية
رايقة وفايقةهذا اخذ الهياط كله حد يفحط في مكان زي كذا هههههههههاااي
أبهاويليته فرمهم لأن تجمهرهم وتعزيزهم هو سبب التفحيط
ابو فيصلوراء كل حادث شنيع هاي لوكس
داتسونكان الهايلكس معزز مكرم الأن شوهت سمعته
اسمرعبرههههههه يابطني
حساويوالله عطاه هجمه مرتده بزاوية التسعين عععععههههههه
داتسونشوهوا سمعة الهايلكس بهياطهم
هههههههههههههههههه