فيديو : دهس متجمهرين في ساحة تفحيط

صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو لحظة دهس متجمهرين في ساحة تفحيط على أحد الطرق الجبلية. وأظهر الفيديو المتجمهرين أثناء وقوفهم بالقرب من الساحة لالتقاط مقاطع الفيديو للمفحطين، ليفاجئهم المفحط بصدمهم بعد انحراف سيارته عن مسارها.

