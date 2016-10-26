رهان بالملايين بين “مغرد” و “العمري” بسبب فيلا بحي الرمال في الرياض!-فيديو

صحيفة المرصد:زعم أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والمهتم بالشأن العقاري، شراء المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري لفيلا بـ 3 ملايين ريال في حي الرمال بالرياض، ليطالبه العمري بإثبات صحة كلامه مقابل منحه 3 ملايين.
وقال المغرد ويدعى بندر في تغريدته رداً على تصريح سابق للعمري حول هبوط العقار في شهر أكتوبر: “ودي أفيدك صديقك العمري قبل ٤ شهور شاري فيلا في حي الرمال بالرياض بـ٣ مليون. ليش ما انتظر النزول اللي يقول (هدي شوي)”، ليطالبه آخر بإثبات صحة كلامه.
وأتى رد العمر سريعا على المغرد ويدعى بندر بقوله: “أخ بندر لك مني ٣ مليون ريال كاش أسلمها لك إذا كلامك صحيح، وعليك ٣ مليون ريال تسلمها لي كاش إذا كلامك كذب”، ليتهرب المغرد من تحدي العمري، بأن الرهان لا يجوز شرعاً.
يشار إلى أن العمري طالب المواطنين في مقطع فيديو قبل شهر بالاستمرار في مقاطعة وشراء العقارات، مؤكداً أن سعر العقار سوف ينهار في شهر اكتوبر إذا استمرت المقاطعة بالشكل المطلوب.
تعليقات ( 16 )
جرصمتجار التراب واصحاب الشبوك شايفكم معصبيين اجل ربع رواتب الموظف بايجاره واذا بغا يشتري ارض مكتملة الخدمات بيموت ما سددها خير !!
عدد التعليقات:1
الديدحانالعمري قبل ١٠ سنوات وهو يقول العقار سوف ينزل ٥٠٪ .يعني ايام كان المتر مثلا ٧٠٠ ريال . والان المتر ٣٠٠٠ . لونزل ٥٠٪ صار ١٥٠٠ . حرام عليك ضيعت الناس
himaانسان حكيم وواثق من نفسه الاستاذ عبدالحميد العمري,وفقه الله.
عوده عايد حربان حريب نحيت ال صملهليش ماعندي بيت متقاعد وماعندي غرفه ليش ابي جواب من كان في قلبه رحمه يجيبني
مكاويورط نفسه العمري بتحديد وقت للانهيار العقار يبغاله وقت عشان ينزل مهو زي الاسهم
أبو الدحمالعمري قد يكون صائب ولكن ليس للدرجة التي يوهمها للناس، يقول كلام معناه أن هناك إنهيار للإقتصاد على مستوى الدولة وليس للعقار فحسب، وهذا مستبعد تماما.
نوافيارب ينهار العقار وأصحاب العقارات مايلقاإلا الفقر والله أحبك ياعبدالحميد
الكنقمنت جاي اصحى من العمري يا بندر علشان تتهمه . وتكذب عليه وتهج من مواجهته يالجبان .. عيب ..
فهاد الحربيالعمري يفكر انه اذارخص العقار بالنماص سوف يرخص في المدن الكبرى والله يالعمري ماحد بايع حلاله بخساره تجلس الأرض لاتأكل ولا تشرب للأبناء ولأحفاد هم اولا
دعبادينصيحه لاحد يشتري عقار قبل ماتتضح العلوم ماهي طيبه والسيوله بح بح الايام الجاية
فهاد الحربيالغامدي العمري بطل . وتجار التراب راحوا في الباي باي .،،،،، ممكن عندك طاح العقار في جبال المندق تعال مكه والله هلله مانزل غير في زود
مراقب عامينصر دينك با عمري وعقبال ما تكون وزير الاسكان
ابن الوطنالحياه مسرحيه كبيره , تبداء بكاتب النص مرورا بالممثلين والكومبارس و المنتج و المخرج حتي تنتهي بالتصفيق و يسدل الستار .............
شايل همك ولا همكطيب احنا في اخر اكتوبر و مازال العقار يزحف للانهيار ببطء شديد جداااااااا
الغامديالعمري بطل . وتجار التراب راحوا في الباي باي .