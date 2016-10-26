رهان بالملايين بين “مغرد” و “العمري” بسبب فيلا بحي الرمال في الرياض!-فيديو

صحيفة المرصد:زعم أحد المغردين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» والمهتم بالشأن العقاري، شراء المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري لفيلا بـ 3 ملايين ريال في حي الرمال بالرياض، ليطالبه العمري بإثبات صحة كلامه مقابل منحه 3 ملايين.

وقال المغرد ويدعى بندر في تغريدته رداً على تصريح سابق للعمري حول هبوط العقار في شهر أكتوبر: “ودي أفيدك صديقك العمري قبل ٤ شهور شاري فيلا في حي الرمال بالرياض بـ٣ مليون. ليش ما انتظر النزول اللي يقول (هدي شوي)”، ليطالبه آخر بإثبات صحة كلامه.

وأتى رد العمر سريعا على المغرد ويدعى بندر بقوله: “أخ بندر لك مني ٣ مليون ريال كاش أسلمها لك إذا كلامك صحيح، وعليك ٣ مليون ريال تسلمها لي كاش إذا كلامك كذب”، ليتهرب المغرد من تحدي العمري، بأن الرهان لا يجوز شرعاً.

يشار إلى أن العمري طالب المواطنين في مقطع فيديو قبل شهر بالاستمرار في مقاطعة وشراء العقارات، مؤكداً أن سعر العقار سوف ينهار في شهر اكتوبر إذا استمرت المقاطعة بالشكل المطلوب.