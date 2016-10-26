صور الشهيدين “السبيعي” و”صهلولي” ضحايا إطلاق النار بالدمام..وهذا ما قاله ذوو الشهيدين!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي،صور الشهيدين مفرح السبيعي وحسن صهلولي، من منسوبي أمن المنشآت، واللذين راحا ضحية لإطلاق النار بالدمام مساء الإثنين الماضي من قبل مجهولين.

ووفقاً لموقع”أخبار 24″قال والد الشهيد مفرح السبيعي، “الحمد الله على استشهاد ابني وهو يقوم بواجبه تجاه دينه ووطنه ومليكه، والإنسان مؤمن بقضاء الله وقدره”،موضحاً أن ابنه يبلغ من العمر 22 عاماً، وهو الوحيد لأمه بين شقيقاته، وأن آخر اتصال تلقوه من ابنه كان قبل ثلاثة أيام من استشهاده.

كما قال شقيق الشهيد حسن صهلولي، إنه كان يبلغ من العمر 24 عاماً وترتيبه الـ12 بين إخوته، وكشف أنه كان ينوي الزواج في إجازته القادمة، مشيراً إلى أنهم تلقوا نبأ استشهاده عبر مكالمة هاتفية من ابن شقيقته وأن آخر مكالمة تلقوها منه كانت عصر اليوم الذي توفي فيه، وأن آخر زيارة لأهله كانت في رمضان الماضي.