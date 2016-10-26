صور الشهيدين “السبيعي” و”صهلولي” ضحايا إطلاق النار بالدمام..وهذا ما قاله ذوو الشهيدين!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي،صور الشهيدين مفرح السبيعي وحسن صهلولي، من منسوبي أمن المنشآت، واللذين راحا ضحية لإطلاق النار بالدمام مساء الإثنين الماضي من قبل مجهولين.
ووفقاً لموقع”أخبار 24″قال والد الشهيد مفرح السبيعي، “الحمد الله على استشهاد ابني وهو يقوم بواجبه تجاه دينه ووطنه ومليكه، والإنسان مؤمن بقضاء الله وقدره”،موضحاً أن ابنه يبلغ من العمر 22 عاماً، وهو الوحيد لأمه بين شقيقاته، وأن آخر اتصال تلقوه من ابنه كان قبل ثلاثة أيام من استشهاده.
كما قال شقيق الشهيد حسن صهلولي، إنه كان يبلغ من العمر 24 عاماً وترتيبه الـ12 بين إخوته، وكشف أنه كان ينوي الزواج في إجازته القادمة، مشيراً إلى أنهم تلقوا نبأ استشهاده عبر مكالمة هاتفية من ابن شقيقته وأن آخر مكالمة تلقوها منه كانت عصر اليوم الذي توفي فيه، وأن آخر زيارة لأهله كانت في رمضان الماضي.
تعليقات ( 18 )
💇💇ريما Rima 💇💇يحتاجون سيارات الزجاج ضد الرصاص ■الله يرحمكم ويتقبلكم من الشهداء وكل موحد من جنودنا اللي رحلوا
الحكمياقسم بالله عمل جبان ويجب القصاص من الجناة . وكل احد يعتدي على جنودنا ليس منا . وعلى الدوله الضرب بيد من حديد .
مهاويحسبي الله ونعم الوكيل فاللي قتلهم الله يحرقه مثل ماحرق قلوب أهلهم عليهم الله ينتقم منهم ناس ماتخاف الله
العويدحسبنا الله ونعم الوكيل
محب الهيئةاللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم.
السبيعيالله يرحمكم رحمة واسعة وجميع شهداء الوطن البارين المخلصين المدافعين عن ارض وشعب المملكة وان يدحر اعداء الأمة الخوارج الجبناء عملاء المجوس قاتلهم الله.
الليلالله يرحمهم ويلهم أهلهما الصبر والسلوان ... الله يلعن التكفيريين الدواعش
بقايا مشاعرحسبي الله عليهم الجبناء العملاء اسلوب خسيس مندسين بيننا ياكلون ويامنون ويتعلمون ويتعالجون بيننا وهم مثل الورم الخبيث اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم
عدد التعليقات:2298
توووووونسيةيا ولاد الكلب يا عملاء إيران يا خونة في عقر دارهم تقتلونهم ظلما وبهتان لأجل عيون أكبر عدوة للعرب والسنة يارب يقبض عليهم ويسلخو احياء الله يدمر ايران
خالدالله يرحمهما ويتغمدهم في واسع رحمته اللهم وتقبلهم من الشهداء اللهم امين
ضاويالله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء يارب ،،والله ينتقم من القتلة الإرهابيين في القريب العاجل ان شاءالله
ابو سليماناللهم عليك بمن قام بهذا العمل الاجرامي وعلى من دعم وخطط اللهم سرع بالقبض عليهم وجعلهم عبرة لمن لا يعتبر من الخونه وعداء الوطن
ابو منصورعليهما رحمة الله..اللهم تقبلهما في الشهداء وارفع نزلتها في الجنة وأخلف على أهلهما وذويهما خيرا..لا بد من الضرب بيد من حديد والإسراع بالمحاكمة والقصاص
ام راكانالله يرحمهم ويسكنهم جنته ويكشف غطاء من كان السبب ويفضحه ربي على رؤؤس الخلائق اللهم امين وصل اللهم على محمد
يح يحالله يرحمكم رحمه الاابرار
الزائر 100الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبر اهلهم وذويهم
دحوم1الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبر اهلهم وذويهم
بركودالله يرحمهم