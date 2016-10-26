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صور الشهيدين “السبيعي” و”صهلولي” ضحايا إطلاق النار بالدمام..وهذا ما قاله ذوو الشهيدين!

26 أكتوبر, 2016 , 14:36 م
صور الشهيدين “السبيعي” و”صهلولي” ضحايا إطلاق النار بالدمام..وهذا ما قاله ذوو الشهيدين!
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي،صور الشهيدين مفرح السبيعي وحسن صهلولي، من منسوبي أمن المنشآت، واللذين راحا ضحية لإطلاق النار بالدمام مساء الإثنين الماضي من قبل مجهولين.

ووفقاً لموقع”أخبار 24″قال والد الشهيد مفرح السبيعي، “الحمد الله على استشهاد ابني وهو يقوم بواجبه تجاه دينه ووطنه ومليكه، والإنسان مؤمن بقضاء الله وقدره”،موضحاً أن ابنه يبلغ من العمر 22 عاماً، وهو الوحيد لأمه بين شقيقاته، وأن آخر اتصال تلقوه من ابنه كان قبل ثلاثة أيام من استشهاده.

كما قال شقيق الشهيد حسن صهلولي، إنه كان يبلغ من العمر 24 عاماً وترتيبه الـ12 بين إخوته، وكشف أنه كان ينوي الزواج في إجازته القادمة، مشيراً إلى أنهم تلقوا نبأ استشهاده عبر مكالمة هاتفية من ابن شقيقته وأن آخر مكالمة تلقوها منه كانت عصر اليوم الذي توفي فيه، وأن آخر زيارة لأهله كانت في رمضان الماضي.

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تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 16:21 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    يحتاجون سيارات الزجاج ضد الرصاص ■الله يرحمكم ويتقبلكم من الشهداء وكل موحد من جنودنا اللي رحلوا
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  2. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    الحكمي

    اقسم بالله عمل جبان ويجب القصاص من الجناة . وكل احد يعتدي على جنودنا ليس منا . وعلى الدوله الضرب بيد من حديد .
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  3. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    مهاوي

    حسبي الله ونعم الوكيل فاللي قتلهم الله يحرقه مثل ماحرق قلوب أهلهم عليهم الله ينتقم منهم ناس ماتخاف الله
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  4. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    العويد

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  5. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    محب الهيئة

    اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم.
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  6. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    السبيعي

    الله يرحمكم رحمة واسعة وجميع شهداء الوطن البارين المخلصين المدافعين عن ارض وشعب المملكة وان يدحر اعداء الأمة الخوارج الجبناء عملاء المجوس قاتلهم الله.
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  7. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    الليل

    الله يرحمهم ويلهم أهلهما الصبر والسلوان ... الله يلعن التكفيريين الدواعش
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  8. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    بقايا مشاعر

    حسبي الله عليهم الجبناء العملاء اسلوب خسيس مندسين بيننا ياكلون ويامنون ويتعلمون ويتعالجون بيننا وهم مثل الورم الخبيث اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم
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  9. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 15:17 م
    عدد التعليقات:2298

    توووووونسية

    يا ولاد الكلب يا عملاء إيران يا خونة في عقر دارهم تقتلونهم ظلما وبهتان لأجل عيون أكبر عدوة للعرب والسنة يارب يقبض عليهم ويسلخو احياء الله يدمر ايران
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  10. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    خالد

    الله يرحمهما ويتغمدهم في واسع رحمته اللهم وتقبلهم من الشهداء اللهم امين
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  11. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    ضاوي

    الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء يارب ،،والله ينتقم من القتلة الإرهابيين في القريب العاجل ان شاءالله
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  12. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    ابو سليمان

    اللهم عليك بمن قام بهذا العمل الاجرامي وعلى من دعم وخطط اللهم سرع بالقبض عليهم وجعلهم عبرة لمن لا يعتبر من الخونه وعداء الوطن
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  13. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    ابو منصور

    عليهما رحمة الله..اللهم تقبلهما في الشهداء وارفع نزلتها في الجنة وأخلف على أهلهما وذويهما خيرا..لا بد من الضرب بيد من حديد والإسراع بالمحاكمة والقصاص
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  14. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    ام راكان

    الله يرحمهم ويسكنهم جنته ويكشف غطاء من كان السبب ويفضحه ربي على رؤؤس الخلائق اللهم امين وصل اللهم على محمد
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  15. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    يح يح

    الله يرحمكم رحمه الاابرار
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  16. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    الزائر 100

    الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبر اهلهم وذويهم
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  17. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    دحوم1

    الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويصبر اهلهم وذويهم
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  18. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    بركود

    الله يرحمهم
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