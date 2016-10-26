عبارات تهديدية مسيئة لمدير مدرسة “ابن النفيس”على حائط..وتعليم مكة يصدر بياناً-صور

صحيفة المرصد:أصدرت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بياناً حول حادثة تهديد على أحد المبني المدرسية جاء نصه : رصدت – بكل أسف – الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة مدرسة إبن النفيس الثانوية في بحرة المجاهدين عبارات تهديد مسيئة لقائد المدرسة من خلال كتابات حائطية يرفضها الشرع والنظام ولا يقبل بها العقل والمنطق وهو ما دفع فورا رصدها للإبلاغ رسميا عنها من خلال محضر شكوى رسمي حرره قائد المدرسة بإشراف مباشر من مدير مكتب بحرة وسلم لشرطة بحرة للبدء في البحث والتحري عن من يقف وراء مثل هذه السلوكيات المرفوضة والغير متوقعة في بيئة تربوية وتعليمية .
ووقاً لصحيفة”الرياض”أشارت الإدارة أنها تعلن عن هذا “البلاغ الصحافي” حرصا على حماية كافة منسوبيها وحفظا لحقوقها في ملاحقة كل متجاوز للأنظمة ومتخذا مثل هذه الأساليب لتحقيق مراده؛ وتؤكد في الوقت ذاته انها تفتح أبوابها لكل متظلم من أي إجراء أو مطالب بأي حق أو حاملا لأي وجهة نظر سواء من الأبناء الطلبة أو أولياء الأمور أو كل من يتم بصلة للعملية التعليمية حيث تكفل اللوائح التنظيمية للتعليم كافة الحقوق بعيدا عن مثل هذه السلوكيات التي لا تعكس ما يتمتع به أبناء هذا الوطن من رشد في التصرفات ورقي في التعامل بل وتعتبر الإدارة العامة للتعليم مثل هذا التصرف والتهديد حالة استثنائية ندعوا لفاعلها بالهداية والرشد.
تعليقات ( 22 )
الشماليموتر ؟!
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهبدون لف ولادوران ولا مهادنة أو جبر خواطر كماسيحاول الأخونجية تبرير فعل ربعهم.من تجرأ وكتب مثل عبارات التهديده هذه مؤكد أن ينتمي للفكر المتشدد الارهابي
مو قلناهاالسلوك الراقي شبه مفقود وكما قالت الاماراتية التي تهجموا عليها انه واقع نعيش به في الشارع كل يوم والسبب عدم وجود انظمة تفصيلية تشريعية و غياب التطبيق🤔
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقهوالله العظيم وأجزم في هذا الأمر لو تفتح قلب كل خبيث ملعون كتب عبارة التهديد هذه على جدار مبنى المدرسة لتمنى أن كتب غيرها توصله للدواعش أصحابه وأحبابه.
الزهرانيالتاديب الفوري والعلني سوف تختفي هذه الظاهرة لابارك الله في الهمج عديمي التربية نتمنى اتخاذ اقصى العقوبات من اصحاب هذه التصرفات
ابو فارسلا فرق بين الارهابي الذي يحمل السلاح وبين هذا الطالب الهدف تدمير الوطن وابنائه لابد من الضرب بيد من حديد فالوطن امانه واعدائه يصطادون في الماء العكر
فهداين موقع المشرف! المشروف هو حلقة الوصل بين البيت والادارة ومعرفة مشاكل ونفسية الطلبه وظروفه والمضايقات التي تحدث لهم!!!
عدد التعليقات:1
قلم الحقيقههؤلاء فروخ الدواعش وهو ماخرجته للوطن خيم المتشددين وخطبهم ومحاضراتهم.
أرزة 🌲 لبنانواضح إنهم كانو يجو للثانوية بس منشان يتلاقو ويضيعو وقت مش للدراسة لكن طالب ثانوية مابيعرف يكتب سوف وكتبا باﻷلف سوفا وعامل فيا عنتر
أرزة 🌲 لبنانوالله حرام بعض المعلمين والمدراء بيئطعو عشرات الكيلومترات منشان يربو اللي أهلن ما إدرو يربوهم وباﻵخر هيدا جزاؤهم
أبو مانعلن يقوم بمثل هذه التصرفات الا ***المجتمع وضحالة الفكر وهولاء هم أعداء النظام العام في القريب العاجل فبدلا من تكريس جهده للرقي واذا به يحوله للدناءة
💇💇 ريما Rima 💇💇توي حسيت أن المعلم وليس المعلمه أن المعلم يستاهل الراتب العالي لأنه مايختلف عن الجندي من ناحية التهديد لكن الجندي يقف بالشمس والمعلم بالظل وإجازة ط
صبحييفترض يكون هناك رجال امن من شركات خاصة يتجولون داخل المدرسة لحفظ الامن والنظام وراتبهم عن طريق وزارة الداخلية.
💇💇 ريما Rima 💇💇انت ياللي تهدد المدير اذا صار شيء للمدير ستعدم وترحل عن الدنيا □شف بالقرآن جزاء من يقتل مؤمن
💇💇 ريما Rima 💇💇اللي يهدد المدير وش تستفيد راح يقبض عليك قبل أن تفعل تهديدك ثانيا وحتى لو قبض عليك بعد جريمتك إذا قتلته راح تحس بالرعب في وقت اللي ستعدم به فصل رأسك
يلدرمالتعليم في زمن الغابات
العويدلم يتأدبوا في بيوتهم
بركودموضه المدارس 2017 انصح المدرسين بعدم وقوف سياراتهم عند المدارس
منصور الزعيمانفلات أخلاقي عند أكثر الطلاب والمفروض تتدخل الجهات الامنيه والقضائية بكل حزم وشده علشان تظبط الأمور سواء للمستهترين في المدارس والمفحطين في الشوارع
زائرهمايبغالها كلام الرجال ناقصين عقل ودين
وتلك الايام....الله يستر شكلها بتصير موضة....