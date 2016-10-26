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عبارات تهديدية مسيئة لمدير مدرسة “ابن النفيس”على حائط..وتعليم مكة يصدر بياناً-صور

26 أكتوبر, 2016 , 15:32 م
عبارات تهديدية مسيئة لمدير مدرسة “ابن النفيس”على حائط..وتعليم مكة يصدر بياناً-صور
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صحيفة المرصد:أصدرت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بياناً حول حادثة تهديد على أحد المبني المدرسية جاء نصه : رصدت – بكل أسف – الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة مدرسة إبن النفيس الثانوية في بحرة المجاهدين عبارات تهديد مسيئة لقائد المدرسة من خلال كتابات حائطية يرفضها الشرع والنظام ولا يقبل بها العقل والمنطق وهو ما دفع فورا رصدها للإبلاغ رسميا عنها من خلال محضر شكوى رسمي حرره قائد المدرسة بإشراف مباشر من مدير مكتب بحرة وسلم لشرطة بحرة للبدء في البحث والتحري عن من يقف وراء مثل هذه السلوكيات المرفوضة والغير متوقعة في بيئة تربوية وتعليمية .

ووقاً لصحيفة”الرياض”أشارت الإدارة أنها تعلن عن هذا “البلاغ الصحافي” حرصا على حماية كافة منسوبيها وحفظا لحقوقها في ملاحقة كل متجاوز للأنظمة ومتخذا مثل هذه الأساليب لتحقيق مراده؛ وتؤكد في الوقت ذاته انها تفتح أبوابها لكل متظلم من أي إجراء أو مطالب بأي حق أو حاملا لأي وجهة نظر سواء من الأبناء الطلبة أو أولياء الأمور أو كل من يتم بصلة للعملية التعليمية حيث تكفل اللوائح التنظيمية للتعليم كافة الحقوق بعيدا عن مثل هذه السلوكيات التي لا تعكس ما يتمتع به أبناء هذا الوطن من رشد في التصرفات ورقي في التعامل بل وتعتبر الإدارة العامة للتعليم مثل هذا التصرف والتهديد حالة استثنائية ندعوا لفاعلها بالهداية والرشد.

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تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    الشمالي

    موتر ؟!
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  2. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 16:31 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    بدون لف ولادوران ولا مهادنة أو جبر خواطر كماسيحاول الأخونجية تبرير فعل ربعهم.من تجرأ وكتب مثل عبارات التهديده هذه مؤكد أن ينتمي للفكر المتشدد الارهابي
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  3. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    مو قلناها

    السلوك الراقي شبه مفقود وكما قالت الاماراتية التي تهجموا عليها انه واقع نعيش به في الشارع كل يوم والسبب عدم وجود انظمة تفصيلية تشريعية و غياب التطبيق🤔
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  4. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 16:26 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    والله العظيم وأجزم في هذا الأمر لو تفتح قلب كل خبيث ملعون كتب عبارة التهديد هذه على جدار مبنى المدرسة لتمنى أن كتب غيرها توصله للدواعش أصحابه وأحبابه.
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  5. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 16:26 م

    الزهراني

    التاديب الفوري والعلني سوف تختفي هذه الظاهرة لابارك الله في الهمج عديمي التربية نتمنى اتخاذ اقصى العقوبات من اصحاب هذه التصرفات
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  6. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 16:25 م

    ابو فارس

    لا فرق بين الارهابي الذي يحمل السلاح وبين هذا الطالب الهدف تدمير الوطن وابنائه لابد من الضرب بيد من حديد فالوطن امانه واعدائه يصطادون في الماء العكر
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  7. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 16:25 م

    فهد

    اين موقع المشرف! المشروف هو حلقة الوصل بين البيت والادارة ومعرفة مشاكل ونفسية الطلبه وظروفه والمضايقات التي تحدث لهم!!!
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  8. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 16:22 م
    عدد التعليقات:1

    قلم الحقيقه

    هؤلاء فروخ الدواعش وهو ماخرجته للوطن خيم المتشددين وخطبهم ومحاضراتهم.
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  9. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    أهل الغربية ما يقولون موترك / يقولون سيارتك لهذا فهو دخيل عليهم
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  10. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    أرزة 🌲 لبنان

    واضح إنهم كانو يجو للثانوية بس منشان يتلاقو ويضيعو وقت مش للدراسة لكن طالب ثانوية مابيعرف يكتب سوف وكتبا باﻷلف سوفا وعامل فيا عنتر
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  11. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    أرزة 🌲 لبنان

    والله حرام بعض المعلمين والمدراء بيئطعو عشرات الكيلومترات منشان يربو اللي أهلن ما إدرو يربوهم وباﻵخر هيدا جزاؤهم
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  12. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    أبو مانع

    لن يقوم بمثل هذه التصرفات الا ***المجتمع وضحالة الفكر وهولاء هم أعداء النظام العام في القريب العاجل فبدلا من تكريس جهده للرقي واذا به يحوله للدناءة
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  13. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    توي حسيت أن المعلم وليس المعلمه أن المعلم يستاهل الراتب العالي لأنه مايختلف عن الجندي من ناحية التهديد لكن الجندي يقف بالشمس والمعلم بالظل وإجازة ط
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  14. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    صبحي

    يفترض يكون هناك رجال امن من شركات خاصة يتجولون داخل المدرسة لحفظ الامن والنظام وراتبهم عن طريق وزارة الداخلية.
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  15. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 16:06 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    انت ياللي تهدد المدير اذا صار شيء للمدير ستعدم وترحل عن الدنيا □شف بالقرآن جزاء من يقتل مؤمن
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  16. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    اللي يهدد المدير وش تستفيد راح يقبض عليك قبل أن تفعل تهديدك ثانيا وحتى لو قبض عليك بعد جريمتك إذا قتلته راح تحس بالرعب في وقت اللي ستعدم به فصل رأسك
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  17. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 15:43 م

    يلدرم

    التعليم في زمن الغابات
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  18. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 15:42 م

    العويد

    لم يتأدبوا في بيوتهم
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  19. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    بركود

    موضه المدارس 2017 انصح المدرسين بعدم وقوف سياراتهم عند المدارس
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  20. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    منصور الزعيم

    انفلات أخلاقي عند أكثر الطلاب والمفروض تتدخل الجهات الامنيه والقضائية بكل حزم وشده علشان تظبط الأمور سواء للمستهترين في المدارس والمفحطين في الشوارع
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  21. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    زائره

    مايبغالها كلام الرجال ناقصين عقل ودين
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  22. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    وتلك الايام....

    الله يستر شكلها بتصير موضة....
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