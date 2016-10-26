عبارات تهديدية مسيئة لمدير مدرسة “ابن النفيس”على حائط..وتعليم مكة يصدر بياناً-صور

صحيفة المرصد:أصدرت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بياناً حول حادثة تهديد على أحد المبني المدرسية جاء نصه : رصدت – بكل أسف – الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة مدرسة إبن النفيس الثانوية في بحرة المجاهدين عبارات تهديد مسيئة لقائد المدرسة من خلال كتابات حائطية يرفضها الشرع والنظام ولا يقبل بها العقل والمنطق وهو ما دفع فورا رصدها للإبلاغ رسميا عنها من خلال محضر شكوى رسمي حرره قائد المدرسة بإشراف مباشر من مدير مكتب بحرة وسلم لشرطة بحرة للبدء في البحث والتحري عن من يقف وراء مثل هذه السلوكيات المرفوضة والغير متوقعة في بيئة تربوية وتعليمية .

ووقاً لصحيفة”الرياض”أشارت الإدارة أنها تعلن عن هذا “البلاغ الصحافي” حرصا على حماية كافة منسوبيها وحفظا لحقوقها في ملاحقة كل متجاوز للأنظمة ومتخذا مثل هذه الأساليب لتحقيق مراده؛ وتؤكد في الوقت ذاته انها تفتح أبوابها لكل متظلم من أي إجراء أو مطالب بأي حق أو حاملا لأي وجهة نظر سواء من الأبناء الطلبة أو أولياء الأمور أو كل من يتم بصلة للعملية التعليمية حيث تكفل اللوائح التنظيمية للتعليم كافة الحقوق بعيدا عن مثل هذه السلوكيات التي لا تعكس ما يتمتع به أبناء هذا الوطن من رشد في التصرفات ورقي في التعامل بل وتعتبر الإدارة العامة للتعليم مثل هذا التصرف والتهديد حالة استثنائية ندعوا لفاعلها بالهداية والرشد.