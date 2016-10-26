تعرف على نشاط “حراج السيارات في السعودية” لشهر سبتمبر 2016

صحيفة المرصد: شهد حراج السيارات السعودي في شهر سبتمبر هدوءا نسبيا بعد النشاط الكبير الذي شهده في شهر أغسطس ولعل ذلك يعود الى حلول موسمي المدارس وعيد الأضحى بالمملكة وبحسب احصائيات موقع موتري المتخصص في شراء وبيع السيارات المستعملة والجديدة فقد تمت إضافة حوالي ١٧٦٧ سيارة مستعملة للبيع مجانا بلا عمولة في هذا الشهر مقارنة بنحو ٣٠٠٠ سيارة في شهر اغسطس وأيضا أضيفت ٣٣ سيارة جديدة على الموقع وذلك عن الفترة ما بين الأول وحتى الثلاثين من سبتمبر مقابل ٤٤ سيارة في الشهر السابق. ومن حيث أعلى السيارات مشاهدة داخل حراج السيارات السعودي فقد احتلت السيارة جي إم سي اكاديا أعلى نسبة من المشاهدات تجاوزت ٥٤٢٤ مشاهدة بهذا الشهر تلتها السيارة هيونداى النترا والتي حافظت على مركزها للشهر الثاني على التوالي ثم اتت السيارات هوندا اكورد كوبيه، تويوتا كرسيدا وأخيرا السيارة تويوتا يارس.

أما عن الحركة داخل الحراجات الفرعية على نطاق مناطق المملكة المختلفة فقد ظل حراج الرياض مسيطراعلى المركز الأول كأعلى الحراجات نشاطا باعتباره حراج العاصمة حيث جاء ترتيب السيارات المتعامل عليها فيه على النحو التالي:

سيارات تويوتا كامرى

سيارات فورد اكسبلورر

سيارات هيونداى النترا

سيارات تويوتا ياريس

سيارات هيونداى سوناتا

بينما ظل حراج جدة في المركز الثاني، حيث جاءت السيارتان تويوتا كامري وتويوتا كورولا في المركزين الأول والثاني ، بينما جاءت السيارة شيفروليه تاهو في المركز الثالث والسيارة موديل هوندا اكورد في المركز الرابع إنتهاءا بالسيارة هيونداى سوناتا في المركز الخامس وذلك كأعلى السيارات تعاملا في هذا الحراج.

ومع زيادة الحركة على سيارات تويوتا جاء حراج الدمام في المركز الثالث بين أكثر حراجات مناطق السعودية حركة مع تسيد السيارة تويوتا لاند كروزر ويجون للمركز الاول تليها السيارة لكزس ال اكس في المركز الثاني ثم فورد اكسبدشن في المركز الثالث بينما جاءت السيارة فورد اكسبلورر في المركز الرابع بينما احتلت السيارة تويوتا كامرى المركز الخامس في هذا الحراج.

أما في المركز الرابع فجاء حراج بريدة بالسيارة تويوتا في المراكز الثلاث الأولى وموديلات راف فور، كورولا ولاند كروز ويجون على التوالي بينما جاءت السيارة شيفروليه تاهو فى المركز الرابع اما في المركز الاخير فقد جاءت السيارة هيونداى اكسنت.

وعن المركز الخامس فقد جاء حراج الخبر مع تصدر السيارة تويوتا كامرى للمركز الأول لتحتل السيارة تويوتا كرولا المركز الثاني ثم السيارة بى ام دبيلو في٧ المركز الثالث اعقبتها السيارة شيفروليه كروز بالمركز الرابع لينتهي الترتيب بالسيارة مرسيديس آيى كلاس .

وفي نطاق اخبار السيارات بالسعودية، فقد جاء الخبر الخاص بمنع سيارات الأجرة من التجول في المدن السعودية إبتداءاً من شهر محرم/أكتوبر الحالي بأعلى نسبة مشاهدات تجاوزت 30000 مشاهدة يليه الخبر الخاص بتوضيح إدارة المرور لبعض التساؤلات بخصوص إعطاء السيارة للغير يليه خبر تشغيل قطار الشمال نهاية هذا العام ثم خبر إدارة المرور توضح الأماكن المسموح لساهر التواجد بها بينما كان أكثر عروض السيارات مشاهدة عروض هونداي 2017 خاصة مع وصول ازيرا 2017 الجديدة لسوق السيارات السعودي.

وبنظرة عامة نجد ان صناعة السيارات في المملكة سجلت تطوراً كبيرا خلال العقد الماضي وذلك بفضل الطلب المتزايد دخل سوق السيارات المحلي، فضلا عن الاهتمام المتنامي بتطوير الإنتاج المحلي بهدف أن تتحول المملكة إلى مركز إقليمي حيوي بمنطة الخليج والشرق الأوسط.