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أزمة مالية بـ “تويتر” تجبرها على التخطيط لتسريح بعض عمالتها

26 أكتوبر, 2016 , 18:41 م
أزمة مالية بـ “تويتر” تجبرها على التخطيط لتسريح بعض عمالتها
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صحيفة المرصد:أكدت مصادر أن شركة “تويتر” تخطط لتسريح حوالي 8% من القوى العاملة وهو ما يمكن تقديره بـ300 شخص نظرا للظروف التي تمر بها الشركة السيئة و سيتم الإعلان في أقرب وقت من هذا الأسبوع.
ويذكر أن تويتر اتخذت نفس القرار العام الماضي عندما عاد “جاك دورسي” لمنصب الرئيس التنفيذي لتويتر، وتم تسريح نفس النسبة من الموظفين.
وتمرّ تويتر بأزمة مالية كبرى تحاول السيطرة عليها خاصة مع تباطؤ نمو المبيعات وتراجع الأرباح السنوية حيث فقدت الشركة 40% من قيمة أسهمها، وليس هذا فقط بل أن الشركة عرضت نفسها للبيع بشكل غير معلن خلال الفترة الماضية، ولم تستطع أي شركة كبرى على الاستحواذ عليها.
وأشار مصدر رفض ذكر اسمه لموقع Bloomberg أن النسبة من المتوقع أن ترتفع وسط المشكلات المتعددة التي تعانى منها الشركة، وستعلن تويتر عن تفاصيل الأمر قبل الإعلان عن أرباح الربع الثالث الخميس.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    ياليت يتم إغلاق تويتر ■الحمدلله ماعندي تويتر ما استخدمه
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  2. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    الحب في الله

    تذكير بقراءة خواتيم سورة البقرة
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  3. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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