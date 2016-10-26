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صورة نصرة الحربي بالزي المغربي تثير الجدل على مواقع التواصل

26 أكتوبر, 2016 , 19:12 م
صورة نصرة الحربي بالزي المغربي تثير الجدل على مواقع التواصل
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صحيفة المرصد: نشرت الإعلامية السعودية ” نصرة الحربي” صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستاقرام بالزي المغربي .

حيث ظهرت ” الحربي” مرتدية التكشيطة المغربية ” الزي المغربي ” وتاج على رأسها، مدونة كلمات تبرز ثقتها في خطوتها .

وتوالت ردود متابعيها علي الصورة ، حيث أثنت أحد متابعيها عليها قائلة ” ماشاء الله على التكشيطة المغربية ، فخامة وحشمة ”

فيما سخر أحدهم قائلاً : “تبي تصيري داعية” ، وهاجمتها أخري ؛ هذه هي الوحيدة التي مانفعت بلادها في شئ ، حتي سنابها مافي شئ يفيد ” .

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تعليقات ( 53 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 53
    26 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    خاقا باقا

    توه صغير السن طيشاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 52
    26 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 51
    26 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    ابو حسام

    استعراض اجسام يمكن ما حد خطبها قالت خليني اوريهم عينه***
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  4. 50
    26 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    سباق

    المرأة هي أبرز مشروع فارغ المضامين والأهداف الحقيقية التي يتمسك بها العقل الليبرالي لتمرير أجندات غاية في الهبوط والفوضى الاجتماعية.
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  5. 49
    26 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    يالطيف

    تلبس لبس ***المغاربه المشكله المغرب لم يعطيها اهتمام ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 48
    26 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    عزوز

    وسيعة صدر وضحوكة ولطيفة وخفيفة دم وحلوة و رشيقة ... ما شاء الله عليها وسبحان من صورها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 47
    26 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    مفقود

    يعيش الشخص يحب اخرى ويصادقها ولا يتزوجها, وفي الاخير يتزوج صديقة شخص اخر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  8. 46
    26 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    مفقود

    في مجالسهم يفاخرون بكثرة صديقاتهم, من اين اتت هذه الصديقات, هل استقدمن من الواق واق, في كل بيت صديقه على الاقل, شئتم ام ابيتم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  9. 45
    26 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    ابو حسام

    هذي عارضه ازياء ماهي اعلاميه والازياء في وادي وهي في وادي اللهم لك الحمد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 44
    26 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    محمد

    اسألكم بالله ياشباب فيه رجال عنده نخوه وشهامه يرضى يتزوج هذه الاشكال ولا هو كلام وبس .
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  11. 43
    26 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    مفقود

    بنت بلدي وفخر وتاج على راس الظلاميين والرجعيين والمتخلفين اعداء الجمال والفرح وسدنة الويل والثبور, هي فخر لنا جميعا, وكل ينظر الى بيته ففيه مايكفه
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  12. 42
    26 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    العبسي

    ************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 41
    26 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    اكحل

    ت (تونسية ) علاش غضبانه ومحرقة لنا روسنا بكثر النقير ؟ البنت واعره بزاااااف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 40
    26 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    المنضبط

    هذي متى صارت اعلامية؟
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  15. 39
    26 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    جنوبية..🌻🌻

    كنت اتابعك بشغف في الانستا بس اضفتك في السناب عرفت شخصيتك الحقيقة وحذفتك من كل تطبيقاتي الصور والكلام الي تكتبه غير لمى تتكلم وع بس للأمانة كشخة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 38
    26 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    احبٌ المرح والجمبزة

    انيقة يانصرة فديتك .****
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 37
    26 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    مهيته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 36
    26 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  19. 35
    26 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    محمد

    يااخي مفقود بنات بلدك الاصليين في بيوتهم محتشمات عفيفات شريفات هذا اذا انت من اهل البلد الاصليين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 34
    26 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    اللهم لاتبلانا ........ واستر على بناتنا وبنات المسلمين ...........
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 33
    26 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    الراصد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 32
    26 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    اش هذا

    هذا استفزاز صريح عيب يا بنت اش هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    ***تربية ...***

    الحمدلله الذي فضلنا عن كثير من خلقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    أوركيد🌺

    الإستعراض داء مستعصي يصيب الكثير من النساء وتشوف الوحدة منهن مستخفة كل يوم لوك أحرقت شوشتها بالصبغات ولعبت ف حواجبها ووالخ والله الشافي .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    الله يهدها

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    سعود

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    صرخة صمت

    الزي المغربي زي جميل ويبرز جمال وانوثة المرأه وهو ايضآ توراث مغربي واكثر حشمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    عالم غريب عجيب

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    صرخة صمت

    نصرة حلوة جمعت بين الجمال المغربي والسعودي لاكن ذوقها باللبس صفر ، والقفطان مافيها شيء إذا لبسته***حتى فيه سعوديات يلبسونه هو اصلآ لباس جميل
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  32. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 19:43 م

    علي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    انشر التعليق

    تشكل كل يوم شكل ثاني وحجم ثاني من كل بستان تقطف (فصعله) نوع من انواع الورد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    جنوبيه *

    تعليق 2 هل تسمي الي يصير تطورر لا الله انه تدهوور وجلب لنا كثير من المشاكل الله لايبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    جنوبيه *

    جميله او غير ذالك تثير جدل او لاتثير المهم اني ماحب نصره من الاخر رغم انها تمدح الزهارين كثير ولا احب ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    🍉

    لا اعرفها اشوف اللي يعرفون ومتابعين يعلقون ويتابعون اي شي عشان كذا يكثر الاستعراض ويجون يعلقون بعدم الاعجاب لاتتابعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    إياكم والقذف بالأعراض

    حتى لا تٌبتلوا بأعراضكم إحذروا السب والقذف بالأعراض لديكم بنات واخوات اتقوا الله وأحفظوا ألسنتكم واتقوا الله في الأعراض
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    زائره

    مفقود مسوي نفسك منا وفينا !!! خلك في مشاكل بلدك ومالك شغل فينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    الحب في الله

    لاحول ولاقوة الابالله الله الهادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    نصره**** واغلب وقتها تمضيه في المغرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    احساس خالد

    اه قلبي الصغير لايتحمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    [email protected]

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    سعودي غلبااان

    ايش تثير الجدل اي جدل واي تكلام فاضي من كثرهاااا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    الفيصل

    ***مانتي بزينه في نظر الشباب السعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    تقول بفديو الحمدلله انا محجبة اما ا******* اخر لقاء تقول غير ماديه ثما تقول اكره الفقر اضن وضعها عادي ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 19:32 م
    عدد التعليقات:2307

    توووووونسية

    لا أعرف لماذا يضعون صورهم هل هيا للعرض اذا إعلامية يا ريت تنشر شي مفيد تفيد وتستفيد ******
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  47. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    أوركيد🌺

    يخطئ من يظن أن الملابس تجمّل الشخص..( جمال الروح ) يجمل الشخص ف أعين الآخرين حتى لوكان يرتدي ملابس بسيطة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    اكحل

    واو قمر كبيده ديالي واعره بزاااااف ماشاء الله تبارك الله ، كنقول في المغرب " حزموها و رزموها وماتعقلوش عليها"
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  49. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    عبيد

    تكلم عن بناتك وعن اهلك وعشيرتك التي تأويك ومالك علاقة ببنات الناس الشرفاء انت ليس بوصي ولست متحدث رسمي تكلم عن اهلك فقط ولا تعمم فقط خص ناسك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    الهاشمي

    اللهم لا بلاء اللهم لا بلاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    حساوي

    يغارون منك يانصرة صحيح وجهك مايساعد بس سالفه انك *** مافيها كلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    مفقود

    اني ارى بنات بلدي وفنون بلدي بدأت بالتنفس واستنشاق الحرية بعد قرون من الاغلال والقيود التي كانت تخبئ كل جميل بحجة عذاب القبر والويل والثبور
    لا يعجبني(13) اعجبني(1)
  53. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    خالد

    هي سعوديه**** وش عادي تلبس مغربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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