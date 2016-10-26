صورة نصرة الحربي بالزي المغربي تثير الجدل على مواقع التواصل

صحيفة المرصد: نشرت الإعلامية السعودية ” نصرة الحربي” صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستاقرام بالزي المغربي .
حيث ظهرت ” الحربي” مرتدية التكشيطة المغربية ” الزي المغربي ” وتاج على رأسها، مدونة كلمات تبرز ثقتها في خطوتها .
وتوالت ردود متابعيها علي الصورة ، حيث أثنت أحد متابعيها عليها قائلة ” ماشاء الله على التكشيطة المغربية ، فخامة وحشمة ”
فيما سخر أحدهم قائلاً : “تبي تصيري داعية” ، وهاجمتها أخري ؛ هذه هي الوحيدة التي مانفعت بلادها في شئ ، حتي سنابها مافي شئ يفيد ” .
تعليقات ( 53 )
خاقا باقاتوه صغير السن طيشاني
ابو حساماستعراض اجسام يمكن ما حد خطبها قالت خليني اوريهم عينه***
سباقالمرأة هي أبرز مشروع فارغ المضامين والأهداف الحقيقية التي يتمسك بها العقل الليبرالي لتمرير أجندات غاية في الهبوط والفوضى الاجتماعية.
يالطيفتلبس لبس ***المغاربه المشكله المغرب لم يعطيها اهتمام ***
عزوزوسيعة صدر وضحوكة ولطيفة وخفيفة دم وحلوة و رشيقة ... ما شاء الله عليها وسبحان من صورها
مفقوديعيش الشخص يحب اخرى ويصادقها ولا يتزوجها, وفي الاخير يتزوج صديقة شخص اخر
مفقودفي مجالسهم يفاخرون بكثرة صديقاتهم, من اين اتت هذه الصديقات, هل استقدمن من الواق واق, في كل بيت صديقه على الاقل, شئتم ام ابيتم
ابو حسامهذي عارضه ازياء ماهي اعلاميه والازياء في وادي وهي في وادي اللهم لك الحمد
محمداسألكم بالله ياشباب فيه رجال عنده نخوه وشهامه يرضى يتزوج هذه الاشكال ولا هو كلام وبس .
مفقودبنت بلدي وفخر وتاج على راس الظلاميين والرجعيين والمتخلفين اعداء الجمال والفرح وسدنة الويل والثبور, هي فخر لنا جميعا, وكل ينظر الى بيته ففيه مايكفه
العبسي************
اكحلت (تونسية ) علاش غضبانه ومحرقة لنا روسنا بكثر النقير ؟ البنت واعره بزاااااف
المنضبطهذي متى صارت اعلامية؟
جنوبية..🌻🌻كنت اتابعك بشغف في الانستا بس اضفتك في السناب عرفت شخصيتك الحقيقة وحذفتك من كل تطبيقاتي الصور والكلام الي تكتبه غير لمى تتكلم وع بس للأمانة كشخة
احبٌ المرح والجمبزةانيقة يانصرة فديتك .****
قَالَ الله تَعَالَىقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
محمديااخي مفقود بنات بلدك الاصليين في بيوتهم محتشمات عفيفات شريفات هذا اذا انت من اهل البلد الاصليين.
الراصدمخالف للنشر
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
اش هذاهذا استفزاز صريح عيب يا بنت اش هذا
***تربية ...***الحمدلله الذي فضلنا عن كثير من خلقه
أوركيد🌺الإستعراض داء مستعصي يصيب الكثير من النساء وتشوف الوحدة منهن مستخفة كل يوم لوك أحرقت شوشتها بالصبغات ولعبت ف حواجبها ووالخ والله الشافي .
الله يهدهامخالف للنشر
سعودمخالف للنشر
صرخة صمتالزي المغربي زي جميل ويبرز جمال وانوثة المرأه وهو ايضآ توراث مغربي واكثر حشمة
عالم غريب عجيبمخالف للنشر
صرخة صمتنصرة حلوة جمعت بين الجمال المغربي والسعودي لاكن ذوقها باللبس صفر ، والقفطان مافيها شيء إذا لبسته***حتى فيه سعوديات يلبسونه هو اصلآ لباس جميل
عليمخالف للنشر
انشر التعليقتشكل كل يوم شكل ثاني وحجم ثاني من كل بستان تقطف (فصعله) نوع من انواع الورد
جنوبيه *تعليق 2 هل تسمي الي يصير تطورر لا الله انه تدهوور وجلب لنا كثير من المشاكل الله لايبلانا
جنوبيه *جميله او غير ذالك تثير جدل او لاتثير المهم اني ماحب نصره من الاخر رغم انها تمدح الزهارين كثير ولا احب ****
🍉لا اعرفها اشوف اللي يعرفون ومتابعين يعلقون ويتابعون اي شي عشان كذا يكثر الاستعراض ويجون يعلقون بعدم الاعجاب لاتتابعون
إياكم والقذف بالأعراضحتى لا تٌبتلوا بأعراضكم إحذروا السب والقذف بالأعراض لديكم بنات واخوات اتقوا الله وأحفظوا ألسنتكم واتقوا الله في الأعراض
زائرهمفقود مسوي نفسك منا وفينا !!! خلك في مشاكل بلدك ومالك شغل فينا
الحب في اللهلاحول ولاقوة الابالله الله الهادي
احساس خالداه قلبي الصغير لايتحمل
[email protected]مخالف للنشر
سعودي غلبااانايش تثير الجدل اي جدل واي تكلام فاضي من كثرهاااا
الفيصل***مانتي بزينه في نظر الشباب السعودي
عدد التعليقات:2307
توووووونسيةلا أعرف لماذا يضعون صورهم هل هيا للعرض اذا إعلامية يا ريت تنشر شي مفيد تفيد وتستفيد ******
أوركيد🌺يخطئ من يظن أن الملابس تجمّل الشخص..( جمال الروح ) يجمل الشخص ف أعين الآخرين حتى لوكان يرتدي ملابس بسيطة.
اكحلواو قمر كبيده ديالي واعره بزاااااف ماشاء الله تبارك الله ، كنقول في المغرب " حزموها و رزموها وماتعقلوش عليها"
عبيدتكلم عن بناتك وعن اهلك وعشيرتك التي تأويك ومالك علاقة ببنات الناس الشرفاء انت ليس بوصي ولست متحدث رسمي تكلم عن اهلك فقط ولا تعمم فقط خص ناسك
الهاشمياللهم لا بلاء اللهم لا بلاء
حساوييغارون منك يانصرة صحيح وجهك مايساعد بس سالفه انك *** مافيها كلام
مفقوداني ارى بنات بلدي وفنون بلدي بدأت بالتنفس واستنشاق الحرية بعد قرون من الاغلال والقيود التي كانت تخبئ كل جميل بحجة عذاب القبر والويل والثبور
خالدهي سعوديه**** وش عادي تلبس مغربي