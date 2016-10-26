صورة نصرة الحربي بالزي المغربي تثير الجدل على مواقع التواصل

صحيفة المرصد: نشرت الإعلامية السعودية ” نصرة الحربي” صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستاقرام بالزي المغربي .

حيث ظهرت ” الحربي” مرتدية التكشيطة المغربية ” الزي المغربي ” وتاج على رأسها، مدونة كلمات تبرز ثقتها في خطوتها .

وتوالت ردود متابعيها علي الصورة ، حيث أثنت أحد متابعيها عليها قائلة ” ماشاء الله على التكشيطة المغربية ، فخامة وحشمة ”

فيما سخر أحدهم قائلاً : “تبي تصيري داعية” ، وهاجمتها أخري ؛ هذه هي الوحيدة التي مانفعت بلادها في شئ ، حتي سنابها مافي شئ يفيد ” .