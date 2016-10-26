تطبيق “نبض” يستبعد “المرصد” بطريقة غير مهنية ويحرم 250 ألف متابع من أخبار الصحيفة !

صحيفة المرصد: تفاجأت صحيفة المرصد بعدم وجود اسم الصحيفة ضمن مصادر الأخبار بتطبيق “نبض” الإخباري، وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها.
“المرصد” بدورها تواصلت مع مسئولي تطبيق “نبض” الذين لم يوضحوا سبب استبعاد صحيفتنا من مصادر الأخبار.
ولصحيفة المرصد عدد كبير للغاية من المتابعين بتطبيق “نبض” يصل لأكثر من 250 ألف متابع.
وإذ تستنكر صحيفة المرصد هذا الأسلوب “غير المهني” في التعامل من مسئولي تطبيق “نبض”، مما سيؤدي إلى حرمان محبي ومتابعي صحيفتنا من متابعة “المرصد” عبر التطبيق.
وإذ ينتهز مجلس تحرير صحيفة المرصد هذه الفرصة لدعوة متابعي الصحيفة ومحبيها لمتابعتنا عبر حسابنا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان @marsdnews24
تعليقات ( 33 )
أوركيد🌺أفعلوا مابدا لكم ف الجميلة تنبض ف قلوبنا ❤️والله لومايبقى إلاّ شعااااارها.
تطبيق يعمل بطريقة غير شريفةهذا التطبيق اضر بعدد كبير من تطبيقات الصحف لانه يسحب المحتوى عنده وايضا الصور والفيديو فالزائر يبقى داخل التطبيق ولا يستفيد مصد الخبر الاساسي
ربي عونكنشطب نبض ونتابع المرصد لعيون المرصد لانها الافضل والاحسن والاكمل
تطبيق مرتزقهذا التطبيق المرتزق تسبب بفشل كثير من تطبيق الصحف بطريقة غير شريفة يجمع مئات الصحف ويسحب المحتوى عنده والصور فمينع الزوار من متابعة المصدر الاساسي
أوركيد🌺خبر حصول الجميلة ع المركز الثاني والأول ف قلوبنا ❤️كان بتاريخ 8 أكتوبر, 2016 , 20:10 م واليوم 26 أكتوبر .. تخيلوا🤔
زائر قديمانا رأيي ان الصحيفة من انشط الصحف الألكترونية في المملكة وتعتبر الصحيفة الأولى بالنسبة لي لتنوعها ***
880الخطة من دول الاعداء تقسيمنا الى 5 دويلات وتطبيق..ضب المطبل مشارك معهم
خاقا باقالأجل عيون صحيفتنا الغاليه المرصد. حذفت تطبيق نبض وخليته بدون نبض. تكفينا المرصد وأخبار 24 عن نبض وتطبيقه
فتى الجبل 1صحيفة المرصد احد افضل الصحف الالكترونيه لذلك سوف يعترف اللذين تجاهلوا هذه الصحيفه قريبا بالخطأ ربما ولا نأول او ندخل في الذمم ؛!!
أوركيد🌺ي جميلة😘ولع🔥🔥 مؤشر [ الحسد ] وهذا هو السبب👈🏻المرصد تحقق إنجازاً وتحصد المركز الثاني متقدمةً على جميع الصحف الورقية و الإلكترونية.
مع حبيصحيفة المرصد من أنجح وأجمل وأروع الصحف السعودية يكفي إنها أعطت الجميع بلا إستثناء حق المشاركة فِيهَا بيسر وسهوله , صحيفة المرصد حسادك كٌثر لأنك الأولى😍
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
💇💇ريما Rima 💇💇المرصد ةة عيون ترصد الخبر 👍👭👬👫👪💃
💇💇ريما Rima 💇💇لم يوضحو سبب الاستبعاد وش يوضحوا الكتاب واضح من عنوانه غيرانين ومالهم وجه يعترفون😅
سينوالله المرصد صفحتي الاولى لمن افتح النت اول تصفح المرصد حبي الاول المرصد في قلوبنا المرصد😍😍😍😍😍😍😍😍😍
💇💇ريما Rima 💇💇اكيد ذبحتهم الغيرة من صحيفة المرصد 😂
💇💇ريما Rima 💇💇نبض "والله ما أعرفه وحنا قلوبنا تنبض بحب المرصد💕😘
تطبيق مرتزقبسبب تطبيق نبض فشلت كل تطبيقات الصحف ... وهذا التطبيق المرتزق يسحب المحتوى والصور عنده حتى لا يذهب الزائر لمصدر الخبر الأساسي
عدد التعليقات:14
ترامبالمرصد اكبر من تطبيق نبض لها معجبينها و قراؤها ، الناجح دائماَ محارب الى الامام يالمرصد ولا يهمك كيد الحاسدين.
ارز 👊 نجدشي حسن ان تسمع من الطرفين
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
تطبيق انانياصلا هذا التطبيق مرتزق ويعرض محتوى الاخبار عنده . وجميع الصحف غير مستفيدين منه لانه يعرض المحتوى والصور بداخل التطبيق أضر بشكل كبير بتطبيقات الصحف
أرزة 🌲 لبنانغيرانين من المرصد ﻷنو إن شاءالله حتصير الصحيفة اﻷولى واﻷكثر قراءة بيكفي إنو بتعلئ من غير لا بريد ولا رقم سري 👍
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران
متابع عن بعدبصراحة أنا أتابع عدد من الصحف وأعلق فيها ولكن إذا استدعى الأمر للوقوف مع المرصد فأنا مستعد لمقاطعة جميع الصحف وأتوقع بأن هناك الكثير سيتفاعلون..
ركاااانالفساد يالمرصد في كل مكان حتى في التطبيقات هناك ايدي خفيه تتلاعب ومصدرها الحقد والحسد لايعترفون بالمهنيه وانما نفسي نفسي ولكن يظل المتابعه للأفضل
زينب...معليش يالمرصد. .؟ الحسد وما يسوي. اعذروهم.
ارز 👊 نجدقراءنا رأي طرف باقي الطرف الثاني حتى لانستعجل بالتعليق
جنوبية..🌻🌻معا نفسهم اصلن تطبيق نبض هذا ماعرفه يعني هما المجهولين والمرصد نعرف دربها وتبقى المفضلة عندي حتى يوم قفلوها رحنا لها بتويتر سرليهم عسى يوقف نبضهم 😁
حساويالمرصد وبس والباقي يقطع وخس