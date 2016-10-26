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تطبيق “نبض” يستبعد “المرصد” بطريقة غير مهنية ويحرم 250 ألف متابع من أخبار الصحيفة !

26 أكتوبر, 2016 , 19:54 م
تطبيق “نبض” يستبعد “المرصد” بطريقة غير مهنية ويحرم 250 ألف متابع من أخبار الصحيفة !
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صحيفة المرصد: تفاجأت صحيفة المرصد بعدم وجود اسم الصحيفة ضمن مصادر الأخبار بتطبيق “نبض” الإخباري، وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها.

“المرصد” بدورها تواصلت مع مسئولي تطبيق “نبض” الذين لم يوضحوا سبب استبعاد صحيفتنا من مصادر الأخبار.

ولصحيفة المرصد عدد كبير للغاية من المتابعين بتطبيق “نبض” يصل لأكثر من 250 ألف متابع.

وإذ تستنكر صحيفة المرصد هذا الأسلوب “غير المهني” في التعامل من مسئولي تطبيق “نبض”، مما سيؤدي إلى حرمان محبي ومتابعي صحيفتنا من متابعة “المرصد” عبر التطبيق.

وإذ ينتهز مجلس تحرير صحيفة المرصد هذه الفرصة لدعوة متابعي الصحيفة ومحبيها لمتابعتنا عبر حسابنا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان @marsdnews24



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 33
    26 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    أوركيد🌺

    أفعلوا مابدا لكم ف الجميلة تنبض ف قلوبنا ❤️والله لومايبقى إلاّ شعااااارها.
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  2. 32
    26 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    تطبيق يعمل بطريقة غير شريفة

    هذا التطبيق اضر بعدد كبير من تطبيقات الصحف لانه يسحب المحتوى عنده وايضا الصور والفيديو فالزائر يبقى داخل التطبيق ولا يستفيد مصد الخبر الاساسي
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  3. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    ربي عونك

    نشطب نبض ونتابع المرصد لعيون المرصد لانها الافضل والاحسن والاكمل
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  4. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    تطبيق مرتزق

    هذا التطبيق المرتزق تسبب بفشل كثير من تطبيق الصحف بطريقة غير شريفة يجمع مئات الصحف ويسحب المحتوى عنده والصور فمينع الزوار من متابعة المصدر الاساسي
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  5. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    أوركيد🌺

    خبر حصول الجميلة ع المركز الثاني والأول ف قلوبنا ❤️كان بتاريخ 8 أكتوبر, 2016 , 20:10 م واليوم 26 أكتوبر .. تخيلوا🤔
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  6. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    زائر قديم

    انا رأيي ان الصحيفة من انشط الصحف الألكترونية في المملكة وتعتبر الصحيفة الأولى بالنسبة لي لتنوعها ***
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  7. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    880

    الخطة من دول الاعداء تقسيمنا الى 5 دويلات وتطبيق..ضب المطبل مشارك معهم
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  8. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    خاقا باقا

    لأجل عيون صحيفتنا الغاليه المرصد. حذفت تطبيق نبض وخليته بدون نبض. تكفينا المرصد وأخبار 24 عن نبض وتطبيقه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    فتى الجبل 1

    صحيفة المرصد احد افضل الصحف الالكترونيه لذلك سوف يعترف اللذين تجاهلوا هذه الصحيفه قريبا بالخطأ ربما ولا نأول او ندخل في الذمم ؛!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  10. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    أوركيد🌺

    ي جميلة😘ولع🔥🔥 مؤشر [ الحسد ] وهذا هو السبب👈🏻المرصد تحقق إنجازاً وتحصد المركز الثاني متقدمةً على جميع الصحف الورقية و الإلكترونية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    مع حبي

    صحيفة المرصد من أنجح وأجمل وأروع الصحف السعودية يكفي إنها أعطت الجميع بلا إستثناء حق المشاركة فِيهَا بيسر وسهوله , صحيفة المرصد حسادك كٌثر لأنك الأولى😍
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  12. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    المرصد ةة عيون ترصد الخبر 👍👭👬👫👪💃
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  14. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    هدوء عشان نفهم ممكن افهم وش فيكم بالضبط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    لم يوضحو سبب الاستبعاد وش يوضحوا الكتاب واضح من عنوانه غيرانين ومالهم وجه يعترفون😅
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    سين

    والله المرصد صفحتي الاولى لمن افتح النت اول تصفح المرصد حبي الاول المرصد في قلوبنا المرصد😍😍😍😍😍😍😍😍😍
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  17. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    اكيد ذبحتهم الغيرة من صحيفة المرصد 😂
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  18. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    💇💇ريما Rima 💇💇

    نبض "والله ما أعرفه وحنا قلوبنا تنبض بحب المرصد💕😘
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  19. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    ولماذا المنافسة غير الشريفة بسبب الحسد والغيرة ؟ الرازق في السماء والحاسد في اﻷرض.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    وش صار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    تطبيق مرتزق

    بسبب تطبيق نبض فشلت كل تطبيقات الصحف ... وهذا التطبيق المرتزق يسحب المحتوى والصور عنده حتى لا يذهب الزائر لمصدر الخبر الأساسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 20:13 م
    عدد التعليقات:14

    ترامب

    المرصد اكبر من تطبيق نبض لها معجبينها و قراؤها ، الناجح دائماَ محارب الى الامام يالمرصد ولا يهمك كيد الحاسدين.
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)
  23. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    ارز 👊 نجد

    شي حسن ان تسمع من الطرفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  24. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  25. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    تطبيق اناني

    اصلا هذا التطبيق مرتزق ويعرض محتوى الاخبار عنده . وجميع الصحف غير مستفيدين منه لانه يعرض المحتوى والصور بداخل التطبيق أضر بشكل كبير بتطبيقات الصحف
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  26. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    أرزة 🌲 لبنان

    غيرانين من المرصد ﻷنو إن شاءالله حتصير الصحيفة اﻷولى واﻷكثر قراءة بيكفي إنو بتعلئ من غير لا بريد ولا رقم سري 👍
    لا يعجبني(7) اعجبني(14)
  27. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  28. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    متابع عن بعد

    بصراحة أنا أتابع عدد من الصحف وأعلق فيها ولكن إذا استدعى الأمر للوقوف مع المرصد فأنا مستعد لمقاطعة جميع الصحف وأتوقع بأن هناك الكثير سيتفاعلون..
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  29. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    ركاااان

    الفساد يالمرصد في كل مكان حتى في التطبيقات هناك ايدي خفيه تتلاعب ومصدرها الحقد والحسد لايعترفون بالمهنيه وانما نفسي نفسي ولكن يظل المتابعه للأفضل
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  30. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    زينب...

    معليش يالمرصد. .؟ الحسد وما يسوي. اعذروهم.
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  31. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    ارز 👊 نجد

    قراءنا رأي طرف باقي الطرف الثاني حتى لانستعجل بالتعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  32. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    جنوبية..🌻🌻

    معا نفسهم اصلن تطبيق نبض هذا ماعرفه يعني هما المجهولين والمرصد نعرف دربها وتبقى المفضلة عندي حتى يوم قفلوها رحنا لها بتويتر سرليهم عسى يوقف نبضهم 😁
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  33. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    حساوي

    المرصد وبس والباقي يقطع وخس
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)

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