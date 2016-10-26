تطبيق “نبض” يستبعد “المرصد” بطريقة غير مهنية ويحرم 250 ألف متابع من أخبار الصحيفة !

صحيفة المرصد: تفاجأت صحيفة المرصد بعدم وجود اسم الصحيفة ضمن مصادر الأخبار بتطبيق “نبض” الإخباري، وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها.

“المرصد” بدورها تواصلت مع مسئولي تطبيق “نبض” الذين لم يوضحوا سبب استبعاد صحيفتنا من مصادر الأخبار.

ولصحيفة المرصد عدد كبير للغاية من المتابعين بتطبيق “نبض” يصل لأكثر من 250 ألف متابع.

وإذ تستنكر صحيفة المرصد هذا الأسلوب “غير المهني” في التعامل من مسئولي تطبيق “نبض”، مما سيؤدي إلى حرمان محبي ومتابعي صحيفتنا من متابعة “المرصد” عبر التطبيق.

وإذ ينتهز مجلس تحرير صحيفة المرصد هذه الفرصة لدعوة متابعي الصحيفة ومحبيها لمتابعتنا عبر حسابنا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان @marsdnews24