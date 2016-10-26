3 جناة وسيارة مسروقة.. تفاصيل جديدة حول اغتيال رجلي أمن بالشرقية

صحيفة المرصد: كشفت مصادر أن ثلاثة مطلوبين أمنيين هم من اغتالوا رجلي أمن المنشآت مفرح السبيعي وحسن صهلولي، بشارع الملك سعود بحي الضباب في مدينة الدمام مساء “الإثنين” الماضي. وذلك عبر استخدام سيارة مبلغ عن سرقتها قبل أيام من إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة الشرقية، بعد أن غيروا بعض ملامحها.

وأوضحت المصادر لصحيفة “الوطن”، أن رجلي الأمن منذ خروجهما من مقر عملهما في رأس تنورة حتى سلوكهما طريق الجبيل- الدمام السريع، وظلوا يتابعونهما حتى وصلا شارع الملك سعود وانتظروا حتى خروجهما من أحد المطاعم بعدما تناولا وجبة العشاء، وعندها استغل الإرهابيون الفرصة، وأوقفوا المركبة وأطلقوا النار عليهما في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى استشهدا، مشيرة إلى أن أحدهما تلقى 10 رصاصات في صدره.

جدير بالذكر أن شرطة المنطقة الشرقية أصدرت أمس الثلاثاء بياناً حول استشهاد رجلي أمن المنشآت أمام أحد المحال التجارية بشارع الملك سعود بالدمام، مؤكدة أنها باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، التي لا تزال محل المتابعة الأمنية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.