3 جناة وسيارة مسروقة.. تفاصيل جديدة حول اغتيال رجلي أمن بالشرقية

صحيفة المرصد: كشفت مصادر أن ثلاثة مطلوبين أمنيين هم من اغتالوا رجلي أمن المنشآت مفرح السبيعي وحسن صهلولي، بشارع الملك سعود بحي الضباب في مدينة الدمام مساء “الإثنين” الماضي. وذلك عبر استخدام سيارة مبلغ عن سرقتها قبل أيام من إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة الشرقية، بعد أن غيروا بعض ملامحها.
وأوضحت المصادر لصحيفة “الوطن”، أن رجلي الأمن منذ خروجهما من مقر عملهما في رأس تنورة حتى سلوكهما طريق الجبيل- الدمام السريع، وظلوا يتابعونهما حتى وصلا شارع الملك سعود وانتظروا حتى خروجهما من أحد المطاعم بعدما تناولا وجبة العشاء، وعندها استغل الإرهابيون الفرصة، وأوقفوا المركبة وأطلقوا النار عليهما في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى استشهدا، مشيرة إلى أن أحدهما تلقى 10 رصاصات في صدره.
جدير بالذكر أن شرطة المنطقة الشرقية أصدرت أمس الثلاثاء بياناً حول استشهاد رجلي أمن المنشآت أمام أحد المحال التجارية بشارع الملك سعود بالدمام، مؤكدة أنها باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، التي لا تزال محل المتابعة الأمنية لتحديد دوافعها والمتورطين فيها.
تعليقات ( 7 )
يالطيفتاخير تطبيق الحد فيهم تمادو امسكه منا ونفذ فيه شرع الله منا والان شعار احترم نفسك نحترمك تخل بالامن ستكون عقوبتك اسرع من مم تتخيل
ليست الاولىالمفروض يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل جنودنا ولابد بالضرب بيد من حديد ع خالاشكال والقبض عليهم سريعا رحم الله جنودنا البواسل وجنبهم شر خلقه
زينب...وين احنا ؟ هذه العصابه تجاوزت كل الحدود...يعتقدون أنهم سيفلتون من العقاب. .لكن كان غيرهم أشطر ؟ سيقبض عليهم كما قبض على من سبقهم.بإذن الله وسينالون
المتنبيلعنة الله عليهم الخونة ورحم الجنديين الشهيدين بإذن الله
عدد التعليقات:12126
برق الحرم((((((( من أمن العقوبة ........أمعن في خيانة الوطن.......واسترسل في استهداف جنوده القائمين على حفظ أمنه ...... دماء شهدئنا الجنود لم يقتص لحقها))))
عدد التعليقات:1
شقردي بطراناللهم اغفر لهما وارحمهما والهم ذويهما الصبر والسلوان حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم عليك بالجناة المجرمين فانهم لايعجزونك اللهم احفظ بلادنا من شرهم
مرااددائما الحذر من دخول المطاعم والبوفيهات والبقالات بالزي الرسمي العسكري لأنك مستهدف من الفئة الضالة وبعض الأجانب ونسأل الله لهم الرحمه والمغفرة