بالفيديو : السيسي ينفجر في الضحك على مشادة بين إعلاميين بمؤتمر الشباب

صحيفة المرصد:دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوبة شديدة من الضحك على إثر المشادة الكلامية التي حدثت بين الإعلامي المصري إبراهيم عيسى والصحفي والمذيع إبراهيم الجارحي خلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب.

وأخذ الرئيس السيسي يضرب كفًا بكف، قائلاً: “يا أستاذ إبراهيم وليكوا كلكوا ياللوا بتتكلموا عن الرأي وتوعية الناس”.