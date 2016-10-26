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بالفيديو : السيسي ينفجر في الضحك على مشادة بين إعلاميين بمؤتمر الشباب

26 أكتوبر, 2016 , 20:05 م
بالفيديو : السيسي ينفجر في الضحك على مشادة بين إعلاميين بمؤتمر الشباب
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صحيفة المرصد:دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوبة شديدة من الضحك على إثر المشادة الكلامية التي حدثت بين الإعلامي المصري إبراهيم عيسى والصحفي والمذيع إبراهيم الجارحي خلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب.

وأخذ الرئيس السيسي يضرب كفًا بكف، قائلاً: “يا أستاذ إبراهيم وليكوا كلكوا ياللوا بتتكلموا عن الرأي وتوعية الناس”.



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    التاريخ

    اغلب الاعلاميين المصريين الاغلب ولا اعمم من اسواء الاعلاميين بالعالم لو درت العالم ككل لتبحث عن الاسواء تجدهم باالترتيب الاول ****
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  2. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    مرااد

    من العباسية رايح جاي
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  3. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    يضحك ع نفسه
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  4. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    أي إعلام وأي اعلاميين

    بلدهم تغرق وهم يتلاسنون اغلبهم مسير ومسيس واغلبهم أصحاب أجندات.
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  5. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    ماادري هو يضحك او يبكي كني اشوفها ليست من القلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    يضحك بسنّة و*** ....... كرته انحرق من يوم وقف مع الطاغية بشار
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  7. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    ادحك ادحك يخويه وياما حتدحك في العيد الكبير 11/11
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  8. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    مرااد

    شكل السيسي ***
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  9. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    ههههههههههههه

    شعب كلمنجي ..وفي التصنيف العالمي متخلفين ..
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  10. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    وش فيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    العنزي

    ***رئيس جمهوريه واكذبهم
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  12. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    اضحك الله سنك سياده الرئيس
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