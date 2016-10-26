بالفيديو : السيسي ينفجر في الضحك على مشادة بين إعلاميين بمؤتمر الشباب

صحيفة المرصد:دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوبة شديدة من الضحك على إثر المشادة الكلامية التي حدثت بين الإعلامي المصري إبراهيم عيسى والصحفي والمذيع إبراهيم الجارحي خلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب.
وأخذ الرئيس السيسي يضرب كفًا بكف، قائلاً: “يا أستاذ إبراهيم وليكوا كلكوا ياللوا بتتكلموا عن الرأي وتوعية الناس”.
تعليقات ( 12 )
التاريخاغلب الاعلاميين المصريين الاغلب ولا اعمم من اسواء الاعلاميين بالعالم لو درت العالم ككل لتبحث عن الاسواء تجدهم باالترتيب الاول ****
مراادمن العباسية رايح جاي
أي إعلام وأي اعلاميينبلدهم تغرق وهم يتلاسنون اغلبهم مسير ومسيس واغلبهم أصحاب أجندات.
مراادشكل السيسي ***
هههههههههههههشعب كلمنجي ..وفي التصنيف العالمي متخلفين ..
العنزي***رئيس جمهوريه واكذبهم