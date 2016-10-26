من هي الإعلامية السعودية التي تدير الاتحاد الدولي للرياضات؟ -صور

صحيفة المرصد :من بين 158 دولة مرشحه تم اختيار الإعلامية السعودية سميرة عزيز كمديراً للمنظمة الاتحاد الدولي للرياضات العالمية التابعة للأمم المتحدة حيث عقدت الانتخابات بمدينة غوجارات الهندية.

ووفقا لموقع العربية.نت أعلنت سميرة عزيز أنها ستنظم عدد من المهرجانات الرياضية و الفعاليات الثقافية في المملكة بما يتوافق مع أنظمة الدولة.

أول مخرجة سعودية في بوليوود

يُذكر أن الاعلامية سميرة عزيز أول مخرجة سعودية تقدم عملاً من تأليفها وإخراجها في بوليوود.كما حصلت سميرة عزيز على جائزة النساء الناجحات في فئة “رمز ثقافي كبير من الشرق الأوسط” في دبي، “GR8!”، وهي أول سعودية تحصل على الجائزة، وأول سعودية مديرة وكاتبة ومنتجة للمسرح في بوليوود، وكذلك أول روائية سعودية باللغة الأردية.

وقالت سميرة عزيز: إنها تحترم جميع النساء الجديرات بالثناء، في منطقة الشرق الأوسط؛ للمساهمات والإنجازات الهائلة في مختلف المجالات؛ ومن خلال هذا الاحتفال، نؤكد أن الجميع يعرف ما نعرفه عن جميع السيدات الرائعات؛ ونأمل من خلال نشر إنجازاتهن تشجيع مئات أخريات بالإنجاز نفسه.

وأضافت: “النساء في المملكة العربية السعودية اليوم على الرغم من بعض التحديات الاجتماعية، يحصلن على التشجيع الجيد من أفراد المجتمع المتحضر، ويتلقين الدعم بالثناء من الحكومة السعودية.. ومن المهم جداً بالنسبة للمرأة، أن تكون مؤهلة تأهيلاً جيداً، وليعملن بجِد وعزم على تحقيق النجاح”.

إعلامية ومخرجة وكاتبة

وتعد سميرة عزيز رقماً لا يمكن تجاوزه حيث شكلت حضورا قويا تجاوز الاحدى عشر مجالا إبداعيا. كما أنها سيدة أعمال ناجحة حاصلة على علامات تجاريه معتمدة بالسعودية والهند فهي المالكة لـ “مجموعة سميرة عزيز”؛ مجموعه وطنية سعودية بمدينة جدة، و”سميرة عزيز للترفيه”.

ولدت سميرة عزيز عام 1979م بمدينة الخبر. ووالدها هو “عزيز الرحمن” الحاصل على وسام الشجاعة من القوات البحرية.

ووفقا لصفحتها على ويكيبيديا، تزوجت سميرة عزيز في سن 15 إلا أنها أكملت تعليمها بعد زواجها وكان لها طموح كبير وروح مواظبة.

حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية والصحافة ومن ثم قدمت أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه في العلاقات التجارية من الجامعة العثمانية في حيدر أباد بالهند وهي إحدى أكبر الجامعات في شبه القارة الهندية.

يذكر أن سميرة عزيز هي إعلامية سعودية، ومخرجة، وكاتبة للسيناريو، ومقدمة للبرامج الإذاعية، وروائية، وشاعرة، إضافة إلى كونها أخصائية اجتماعية، تهدف إلى إعطاء رسالة إيجابية من خلال أنشطتها الإعلامية، وتعتبر مساهمة فعالة ومجتهدة في بث أنشطة التبادل الثقافي؛ لتعزيز المحبة والسلام.