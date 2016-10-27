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شاهد أقدم صورة لـ”الملك عبد العزيز” وهو يمتطي جوادًا بعد خروجه من المسجد الحرام

27 أكتوبر, 2016 , 16:19 م
شاهد أقدم صورة لـ”الملك عبد العزيز” وهو يمتطي جوادًا بعد خروجه من المسجد الحرام
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صحيفة المرصد: التقط المصور المكي شفيق محمود، صورة قديمة للملك عبدالعزيز تعود لسنة 1343هـ من إحدى نوافذ مبنى التكية المقابل للحرم المكي، بالقرب من باب أجياد- بحسب ما جاء في كتاب الأطلس.

وتضمن كتاب الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، صورة الملك بعد شهرين من دخوله مكة المكرمة، وقال عنها مؤلفو الأطلس إنها من أقدم الصور التي التقطت في مكة المكرمة للملك المؤسس.

وتوضح الصورة الملك المؤسس وهو يمتطي جواداً بعد خروجه من المسجد الحرام متوجهاً إلى دار الحكومة (الحميدية)، يرافقه جمع من حاشيته الذين يحيطون به وهم على أحصنتهم، إضافة إلى الحرس والمشاة الحاملين لبنادقهم.

يذكر أن جامعة أم القرى تستعد لتدشين كتاب “الأطلس المصور لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة الرقمي” اليوم “الأربعاء”، الذي ألفه الدكتور معراج مرزا والدكتور عبدالله شاوش والأستاذ محمد مرزا.

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تعليقات ( 1 )

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  1. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 16:22 م

    علي العمري

    الله. يرحمه. و يسكنه. الجنه.
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