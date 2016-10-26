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“مكافحة الفساد” تحقق في شكوى مواطن ضد “العرج” لتعيين ابنه براتب 21 ألف ريال

26 أكتوبر, 2016 , 21:18 م
“مكافحة الفساد” تحقق في شكوى مواطن ضد “العرج” لتعيين ابنه براتب 21 ألف ريال
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صحيفة المرصد: تقدّم المواطن، سعد الثويني بشكوى موجّهة لرئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن؛ لوجود شبهة فساد، في ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، لابنه بوظيفة مدير عام براتب 21 ألف ريال.

وطالب المواطن في شكواه بالتحقيق في الأمر، ووضع اختبار بينه وبين ابن الوزير لتحديد الكفاءة، بحسب موقع “سبق”.

وتساءل المواطن: “كيف لشاب أن يتقاضى هذا المرتب الذي نادراً ما يحصل عليه أحدٌ من أبناء الوطن على مختلف تخصّصاتهم ومؤهلاتهم مع تأكيدات وزير الخدمة المستمرة أنه لا يوجد تسهيلٌ في الوظائف الشاغرة”، منادياً بالتصدّي لظاهرة توظيف الأقارب.

وقال المواطن سعد الثويني: “الشكوى ‏سأتقدّم بها ضدّ مَن قام بتوظيف ابن الوزير ‏على بند ليس لهم أحقية بتوظيفه ‏ومثل ما تعلمون تمّ إطلاق الهاشتاق قبل أيام عدة وانتظرت ليكتب أحد شكوى ضدّ شبهة الفساد ولم يحصل ذلك”.

وأوضح: “أعلنت موقفي وأني سوف أتقدم بذلك لعل أحداً يساعدني بالاستشارات القانونية والتوضيح وحصلت عليها، وقمت بتعديل نص الشكوى، ‏واليوم إن شاء الله، سوف أتوجّه لـ (نزاهة) بعد أن حصلت على بعض الوثائق المهمة التي تمّ نشرها بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “‏وصلتني رسائل تدعم موقفي وتؤيدني ومنهم مَن تكفّل بتقديم دعم مالي لإيصال هذه الشكوى للمقام السامي، لكني فضّلت التقدُّم بنفسي لهيئة الفساد فقط ولا يوجد مَن سوف يتقدّم معي”.



تعليقات ( 54 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 54
    26 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    يبي يشتهر هذا المسمى ثويني على حساب الوزير ( عيب )
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  2. 53
    26 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    مع الخيل

    يعني لازم المواطن يشتكي ليه مايكون ينصف الكل ومحد يتجاوزوه الحكومة هيئت كل شي لاكن البلاء فينا
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  3. 52
    26 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    اجلدوه

    ****ان لا مكان للمفسدين مع رؤية 2030.
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  4. 51
    26 أكتوبر, 2016 , 22:30 م
    عدد التعليقات:4200

    العنيد

    بيض الله وجهك ي سعد والله يقويك وامثالك فعلاً يفخر بهم الوطن عسااهم بس يكونون فعلاً نزيهين اسم ع مسمى ويحققوا العداله بين المواطن وبن الوزير ؟؟؟؟
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  5. 50
    26 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    مخالف.
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  6. 49
    26 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    طيب

    بتحاسبون العرج وباقي اللي موظفين عياله بتقديمهم على الاخرين. وللتستر يرقون اللي معاهم علشان ما ينفضحون وخاصة بشركة بو كبوس 🙃
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  7. 48
    26 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    شوف عاد

    متعودين نسمع هيك قرارات مع الفجر ولنا فترة ما سمعناها. عاد فجر بكرة بيذكرنا فيها. مادري بس اللهم سترك 🤔
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  8. 47
    26 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    لا اعتقد

    الموضوع علشان توظيف ابنه و عمل انتاجية الموظف ساعة وانما حذف البدلات عن الموظفين هو ما ازعج الجميع وهنا مجرد كبش فداء ولو ان له ضلع بتأيده!
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  9. 46
    26 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    مخالف
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  10. 45
    26 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    كلمةحق

    لازم يسوون له جدوله لسترجاع المبالغ الي خذها من غير مايستحق ويحاسب العرج على استخدام السلطه في اموره العائلية
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  11. 44
    26 أكتوبر, 2016 , 22:22 م
    عدد التعليقات:4200

    العنيد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 43
    26 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    مكينزي

    مخالف
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  13. 42
    26 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    المعلم

    الوزير هذا وابنه أحس والله أنهم مظلومين يعني عشان تكلم كلمتين قمتو بحمله عليه اتركو الحسد يا ناس الله الي يوزع الارزاق
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  14. 41
    26 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    علي الحربي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 40
    26 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    علي الحربي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 39
    26 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    مخصصات الاسرة

    ***امكافحة الفساد من مخصصات الاسر ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 38
    26 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    علي الحربي

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 37
    26 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    راشد

    حاقدين على الوزير لأنه قال انتاجيتهم ساعة. . طيب إذهب إلى أي دائرة حكومية في بداية الدوام أو آخره لن تجد أحد جميعهم مفركين 😞
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  19. 36
    26 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    saud

    الحالات هذي كثيره بالوزارات للأسف فتش وتلاقي بالهبل وخصوصا بعد قرار الثبيت كل مت ثبت في وزاره سوا عيال ولا بنات لهم أقارب من المسؤلين في نفس الوزاره
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 35
    26 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    مسمار

    من حق اي مواطن ان يتظلم او يكافح فسادا رأه او استشعره طالما انه يمس المصالح العامه فالكل عين للوطن ومقدراته كماهو كل مواطن رجل امن فليس احد فوق النقد
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  21. 34
    26 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    راشد

    عينهم على راتب ابن الوزير. . وتركوا الي يلهطون من المليارات لهط .. امحق مواطن وامحق هيئة فساد 😏
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  22. 33
    26 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    راشد

    وين هذا المواطن وهيئة الفساد عن الذين يسرقون الحدائق وشوارع العامه وينهم عن الشبوك. .ولا لأن الوزير مواطن عادي 😞
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  23. 32
    26 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    ابونايف

    ماشي - اذا عمي قلب ابني ادم لايرى شي حتى ولوكان النظر في نون عينه
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  24. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    ابو سليمان

    المحسوبيه والواسطه ثقافه معروفه لدى المجتمعات العربيه والاقربون اولا بالمعروف ولكن لايكون على حساب ابناء الوطن العاديين
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  25. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    الحق والحقيقه

    الآن مباشر على وصال كلمات قويه للشيخ ا****
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  26. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    اللهم آمنا في وطننا وجنبنا ويلات الحروب

    لأنه وزير تنزع حقوق ابنائه من التعليم والتوظيف هذا غير صحيح اهم شي ماتكون قبليه يعني تتحول هذه الدائره من لون واحد وتلك الوزاره من لون آخر
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  27. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    ظامي اليل

    ترا الراتب.2100ريال.البسوا نظارات يامكافحة الفساد.!!!!!!!!.
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  28. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    راشد

    يعني ماشفت من الجمل إلا أذنه. . غير ابن الوزير يأخذ ملايين وبدون حتى مسمى وظيفي ولا ماتقدرون 😎
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  29. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    انتبه لخطواتك

    نترك الناس فى حالهم. وين صارت يتعليق 3 البلد به رجال متعلمين ونساء متعلمات شهدات بدري ****
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  30. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    كاوازاكي خضر

    لعبة احجار الدومينوز ، هي نوع من إحداث الفوضى ف المجتمعات المستهدفة قد تكون من باب (حقٌ أريد به باطل) جاءت للأعداء من خلال السوشل ميديا ع طبق من ذهب:)
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  31. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    سكتم بكتم

    مخالف
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  32. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    ولد بلادي

    اعرف شاب كان يعمل في شركة الاتصالات ومعه شهادة ماجستير من امريكا امتياز مع مرتبة الشرف الاولى ومديره معه ثانويه عامه وحاربه ووقفله بالترقيه حتى اخرجه
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  33. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    سؤال

    هل ممكن نعرف اسماء موظفي مكينزي المحلين المتوظفين خلال الثلاث سنوات الماضية 😉!
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  34. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    ترا بعد

    فيه واحد ثاني وما دام إحسبنوه رايح البصرة رايح كمل المشوار طلع المستخبى بالتوظيف
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  35. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    ما أدري يكفي الوقت وﻻ ﻻ

    مشكلة إنتاجيتهم ساعة واحدة اللهم***
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  36. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    طيب

    وراهم بعد ما يتحققون بمن موظفين اقاربهم في شركة تؤل الى تضارب مصالح المتكنزة 🤔
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  37. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    العازمي

    انا اشوف ماله عﻻقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    ابونايف

    مخالف
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  39. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    ياليت بعد

    يحققون مع توظيف اخر لابنه في شرة استشارية اسمها مكنزي🤔
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  40. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    علي

    انا لو مكان الوزير بسوي نفس الشي الاقربون اولى بالمعروف والي مافيه خير بأهله مافيه خير بالناس سالفة توظيفه لابنه ما اشوف فيها شي والدنيا فرص
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  41. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    أ د صالح بن سبعان

    ثمة ظاهرة غريبة تستحق التوقف عندها وهي تقل كلما ترقت واستقرت وترسخت نظمها، وتمأسست قيمها. ألا وهي اللجوء إلى الواسطة أو تجاوز النظم في تعين الاقارب !
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  42. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    سعد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    من المدينه

    وعلى فكره في موضوع تطرحوه ياالمرصد المدارس المسائيه هل تم تحويل بعض المدارس لتوفير ايجارات هل هي من الرؤيه الطالبات يداومو في المساء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    FsFsEh

    الانتاجية 1س الله يهديه (معالي العرج) اليوم وصلت س6.45 ص لمستشفى الملك خ الجامعي ورأيت افواج العاملين يأدون البصمة في المداخل واستلمت علاجي س 8
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  45. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 21:39 م

    من المدينه

    ماهو حسد ولا شي بس لاتقول الموظف مايكمل ساعه في الدوام كانتاجيه الي بيتو من زجاج لا.. لكن مو منك الكلام انت مجرد ناقل ترى السالفه اكبر منه
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  46. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    غبي

    وصلته رسائل تتكفل بدعم مالي لي إيصال شكوتوتة للمقام السامي ???? نفهم ذي شلون مضنتي وشولة!!! وشولة
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  47. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    الفيصل

    طيب الولد وش دخله يروح ضحيه الله رزقه مهو أنتم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    من حقك رفع قضية

    لكن السؤال هل لديك إثباتات ، طالما انه وظف ابنه بهذا الراتب ، فالناس هذولا ينخاف منهم في اخفاء الأدلة والتحايل على النظام ، أتمنى ان يكون معك الدله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  49. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    مخالف للنشر 1

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    وجهة نظر

    اذا ثبتت شبهة الفساد على الوزير فيجب معاقبته والبحث في سجلات وزراء آخرين فلربما يكون احدهم ايضا اساء استغلال سلطته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    المعلم

    اتركو الناس في حالهم يعني ابن الوزير حصل على شهاده وتم تعيينه الله يرزقه زي ماعيالكم يتم تعينهم الله رزق ولد هذا الموطن يعني عشان والده وزير ماتبغ
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  52. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    الفارس الشجاع

    الدعوا كلها****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    ابوفيصل

    الله معك
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  54. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    كيف

    مخالف
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