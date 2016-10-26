“مكافحة الفساد” تحقق في شكوى مواطن ضد “العرج” لتعيين ابنه براتب 21 ألف ريال

صحيفة المرصد: تقدّم المواطن، سعد الثويني بشكوى موجّهة لرئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن؛ لوجود شبهة فساد، في ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، لابنه بوظيفة مدير عام براتب 21 ألف ريال.
وطالب المواطن في شكواه بالتحقيق في الأمر، ووضع اختبار بينه وبين ابن الوزير لتحديد الكفاءة، بحسب موقع “سبق”.
وتساءل المواطن: “كيف لشاب أن يتقاضى هذا المرتب الذي نادراً ما يحصل عليه أحدٌ من أبناء الوطن على مختلف تخصّصاتهم ومؤهلاتهم مع تأكيدات وزير الخدمة المستمرة أنه لا يوجد تسهيلٌ في الوظائف الشاغرة”، منادياً بالتصدّي لظاهرة توظيف الأقارب.
وقال المواطن سعد الثويني: “الشكوى سأتقدّم بها ضدّ مَن قام بتوظيف ابن الوزير على بند ليس لهم أحقية بتوظيفه ومثل ما تعلمون تمّ إطلاق الهاشتاق قبل أيام عدة وانتظرت ليكتب أحد شكوى ضدّ شبهة الفساد ولم يحصل ذلك”.
وأوضح: “أعلنت موقفي وأني سوف أتقدم بذلك لعل أحداً يساعدني بالاستشارات القانونية والتوضيح وحصلت عليها، وقمت بتعديل نص الشكوى، واليوم إن شاء الله، سوف أتوجّه لـ (نزاهة) بعد أن حصلت على بعض الوثائق المهمة التي تمّ نشرها بوسائل التواصل الاجتماعي”.
وتابع: “وصلتني رسائل تدعم موقفي وتؤيدني ومنهم مَن تكفّل بتقديم دعم مالي لإيصال هذه الشكوى للمقام السامي، لكني فضّلت التقدُّم بنفسي لهيئة الفساد فقط ولا يوجد مَن سوف يتقدّم معي”.
تعليقات ( 54 )
مع الخيليعني لازم المواطن يشتكي ليه مايكون ينصف الكل ومحد يتجاوزوه الحكومة هيئت كل شي لاكن البلاء فينا
اجلدوه****ان لا مكان للمفسدين مع رؤية 2030.
عدد التعليقات:4200
العنيدبيض الله وجهك ي سعد والله يقويك وامثالك فعلاً يفخر بهم الوطن عسااهم بس يكونون فعلاً نزيهين اسم ع مسمى ويحققوا العداله بين المواطن وبن الوزير ؟؟؟؟
طيببتحاسبون العرج وباقي اللي موظفين عياله بتقديمهم على الاخرين. وللتستر يرقون اللي معاهم علشان ما ينفضحون وخاصة بشركة بو كبوس 🙃
شوف عادمتعودين نسمع هيك قرارات مع الفجر ولنا فترة ما سمعناها. عاد فجر بكرة بيذكرنا فيها. مادري بس اللهم سترك 🤔
لا اعتقدالموضوع علشان توظيف ابنه و عمل انتاجية الموظف ساعة وانما حذف البدلات عن الموظفين هو ما ازعج الجميع وهنا مجرد كبش فداء ولو ان له ضلع بتأيده!
كلمةحقلازم يسوون له جدوله لسترجاع المبالغ الي خذها من غير مايستحق ويحاسب العرج على استخدام السلطه في اموره العائلية
عدد التعليقات:4200
العنيدمخالف
مكينزيمخالف
المعلمالوزير هذا وابنه أحس والله أنهم مظلومين يعني عشان تكلم كلمتين قمتو بحمله عليه اتركو الحسد يا ناس الله الي يوزع الارزاق
علي الحربيمخالف
علي الحربيمخالف
مخصصات الاسرة***امكافحة الفساد من مخصصات الاسر ****
علي الحربيمخالف
راشدحاقدين على الوزير لأنه قال انتاجيتهم ساعة. . طيب إذهب إلى أي دائرة حكومية في بداية الدوام أو آخره لن تجد أحد جميعهم مفركين 😞
saudالحالات هذي كثيره بالوزارات للأسف فتش وتلاقي بالهبل وخصوصا بعد قرار الثبيت كل مت ثبت في وزاره سوا عيال ولا بنات لهم أقارب من المسؤلين في نفس الوزاره
مسمارمن حق اي مواطن ان يتظلم او يكافح فسادا رأه او استشعره طالما انه يمس المصالح العامه فالكل عين للوطن ومقدراته كماهو كل مواطن رجل امن فليس احد فوق النقد
راشدعينهم على راتب ابن الوزير. . وتركوا الي يلهطون من المليارات لهط .. امحق مواطن وامحق هيئة فساد 😏
راشدوين هذا المواطن وهيئة الفساد عن الذين يسرقون الحدائق وشوارع العامه وينهم عن الشبوك. .ولا لأن الوزير مواطن عادي 😞
ابونايفماشي - اذا عمي قلب ابني ادم لايرى شي حتى ولوكان النظر في نون عينه
ابو سليمانالمحسوبيه والواسطه ثقافه معروفه لدى المجتمعات العربيه والاقربون اولا بالمعروف ولكن لايكون على حساب ابناء الوطن العاديين
الحق والحقيقهالآن مباشر على وصال كلمات قويه للشيخ ا****
اللهم آمنا في وطننا وجنبنا ويلات الحروبلأنه وزير تنزع حقوق ابنائه من التعليم والتوظيف هذا غير صحيح اهم شي ماتكون قبليه يعني تتحول هذه الدائره من لون واحد وتلك الوزاره من لون آخر
ظامي اليلترا الراتب.2100ريال.البسوا نظارات يامكافحة الفساد.!!!!!!!!.
راشديعني ماشفت من الجمل إلا أذنه. . غير ابن الوزير يأخذ ملايين وبدون حتى مسمى وظيفي ولا ماتقدرون 😎
انتبه لخطواتكنترك الناس فى حالهم. وين صارت يتعليق 3 البلد به رجال متعلمين ونساء متعلمات شهدات بدري ****
كاوازاكي خضرلعبة احجار الدومينوز ، هي نوع من إحداث الفوضى ف المجتمعات المستهدفة قد تكون من باب (حقٌ أريد به باطل) جاءت للأعداء من خلال السوشل ميديا ع طبق من ذهب:)
سكتم بكتممخالف
ولد بلادياعرف شاب كان يعمل في شركة الاتصالات ومعه شهادة ماجستير من امريكا امتياز مع مرتبة الشرف الاولى ومديره معه ثانويه عامه وحاربه ووقفله بالترقيه حتى اخرجه
سؤالهل ممكن نعرف اسماء موظفي مكينزي المحلين المتوظفين خلال الثلاث سنوات الماضية 😉!
ترا بعدفيه واحد ثاني وما دام إحسبنوه رايح البصرة رايح كمل المشوار طلع المستخبى بالتوظيف
ما أدري يكفي الوقت وﻻ ﻻمشكلة إنتاجيتهم ساعة واحدة اللهم***
طيبوراهم بعد ما يتحققون بمن موظفين اقاربهم في شركة تؤل الى تضارب مصالح المتكنزة 🤔
العازميانا اشوف ماله عﻻقه
ابونايفمخالف
ياليت بعديحققون مع توظيف اخر لابنه في شرة استشارية اسمها مكنزي🤔
عليانا لو مكان الوزير بسوي نفس الشي الاقربون اولى بالمعروف والي مافيه خير بأهله مافيه خير بالناس سالفة توظيفه لابنه ما اشوف فيها شي والدنيا فرص
أ د صالح بن سبعانثمة ظاهرة غريبة تستحق التوقف عندها وهي تقل كلما ترقت واستقرت وترسخت نظمها، وتمأسست قيمها. ألا وهي اللجوء إلى الواسطة أو تجاوز النظم في تعين الاقارب !
سعدمخالف
من المدينهوعلى فكره في موضوع تطرحوه ياالمرصد المدارس المسائيه هل تم تحويل بعض المدارس لتوفير ايجارات هل هي من الرؤيه الطالبات يداومو في المساء
FsFsEhالانتاجية 1س الله يهديه (معالي العرج) اليوم وصلت س6.45 ص لمستشفى الملك خ الجامعي ورأيت افواج العاملين يأدون البصمة في المداخل واستلمت علاجي س 8
من المدينهماهو حسد ولا شي بس لاتقول الموظف مايكمل ساعه في الدوام كانتاجيه الي بيتو من زجاج لا.. لكن مو منك الكلام انت مجرد ناقل ترى السالفه اكبر منه
غبيوصلته رسائل تتكفل بدعم مالي لي إيصال شكوتوتة للمقام السامي ???? نفهم ذي شلون مضنتي وشولة!!! وشولة
الفيصلطيب الولد وش دخله يروح ضحيه الله رزقه مهو أنتم
من حقك رفع قضيةلكن السؤال هل لديك إثباتات ، طالما انه وظف ابنه بهذا الراتب ، فالناس هذولا ينخاف منهم في اخفاء الأدلة والتحايل على النظام ، أتمنى ان يكون معك الدله .
مخالف للنشر 1مخالف
وجهة نظراذا ثبتت شبهة الفساد على الوزير فيجب معاقبته والبحث في سجلات وزراء آخرين فلربما يكون احدهم ايضا اساء استغلال سلطته
المعلماتركو الناس في حالهم يعني ابن الوزير حصل على شهاده وتم تعيينه الله يرزقه زي ماعيالكم يتم تعينهم الله رزق ولد هذا الموطن يعني عشان والده وزير ماتبغ
الفارس الشجاعالدعوا كلها****
ابوفيصلالله معك
كيفمخالف