“مكافحة الفساد” تحقق في شكوى مواطن ضد “العرج” لتعيين ابنه براتب 21 ألف ريال

صحيفة المرصد: تقدّم المواطن، سعد الثويني بشكوى موجّهة لرئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن؛ لوجود شبهة فساد، في ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تعيين وزير الخدمة المدنية، خالد العرج، لابنه بوظيفة مدير عام براتب 21 ألف ريال.

وطالب المواطن في شكواه بالتحقيق في الأمر، ووضع اختبار بينه وبين ابن الوزير لتحديد الكفاءة، بحسب موقع “سبق”.

وتساءل المواطن: “كيف لشاب أن يتقاضى هذا المرتب الذي نادراً ما يحصل عليه أحدٌ من أبناء الوطن على مختلف تخصّصاتهم ومؤهلاتهم مع تأكيدات وزير الخدمة المستمرة أنه لا يوجد تسهيلٌ في الوظائف الشاغرة”، منادياً بالتصدّي لظاهرة توظيف الأقارب.

وقال المواطن سعد الثويني: “الشكوى ‏سأتقدّم بها ضدّ مَن قام بتوظيف ابن الوزير ‏على بند ليس لهم أحقية بتوظيفه ‏ومثل ما تعلمون تمّ إطلاق الهاشتاق قبل أيام عدة وانتظرت ليكتب أحد شكوى ضدّ شبهة الفساد ولم يحصل ذلك”.

وأوضح: “أعلنت موقفي وأني سوف أتقدم بذلك لعل أحداً يساعدني بالاستشارات القانونية والتوضيح وحصلت عليها، وقمت بتعديل نص الشكوى، ‏واليوم إن شاء الله، سوف أتوجّه لـ (نزاهة) بعد أن حصلت على بعض الوثائق المهمة التي تمّ نشرها بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “‏وصلتني رسائل تدعم موقفي وتؤيدني ومنهم مَن تكفّل بتقديم دعم مالي لإيصال هذه الشكوى للمقام السامي، لكني فضّلت التقدُّم بنفسي لهيئة الفساد فقط ولا يوجد مَن سوف يتقدّم معي”.