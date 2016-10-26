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بالصور : ولي ولي العهد يقدم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

26 أكتوبر, 2016 , 21:23 م
بالصور : ولي ولي العهد يقدم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني
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صحيفة المرصد-واس:قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالص عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله – ، وذلك خلال زيارة سمو ولي ولي العهد لدولة قطر مساء اليوم .
وقد عبر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكرهما وتقديرهما لسمو ولي ولي العهد، على مواساته لهما في الفقيد.

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 22:27 م
    عدد التعليقات:313

    الديدحان

    الله يجمع الخليج بالخير والمحبه وبعيدآ عن احقاد الاعداء . الله يديم محبتنا لولاة امرنا .
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  2. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    علي الحربي

    مخالف
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  3. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 22:16 م
    عدد التعليقات:313

    الديدحان

    الله يجمع الخليج بالخير والمحبه وبعيدآ عن احقاد الاعداء . الله يديم محبتنا لولاة امرنا .
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  4. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    ابونايف

    الله يحفظ بلاد الحرمين وقادتها اهل واجب بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله سيف العرب اللهم انصر جنود الوطن في الحد الجنوبي وفي كل موقع من الوطن
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