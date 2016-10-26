بالصور : ولي ولي العهد يقدم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

صحيفة المرصد-واس:قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالص عزائه ومواساته لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله – ، وذلك خلال زيارة سمو ولي ولي العهد لدولة قطر مساء اليوم .

وقد عبر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكرهما وتقديرهما لسمو ولي ولي العهد، على مواساته لهما في الفقيد.