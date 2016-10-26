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“ خاشقجي ” تعليقا على تصريحات “ أبو الغيط ” بشأن تركيا : عيب!

26 أكتوبر, 2016 , 22:31 م
“ خاشقجي ” تعليقا على تصريحات “ أبو الغيط ” بشأن تركيا : عيب!
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صحيفة المرصد:استنكر الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تصريحات أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، التي اعتبر فيها بأن تركيا تقحم نفسها في المسألة العراقية، مؤكداً بأن الدول العربية لن تسمح لها بالتدخل في شؤون العراق.

وقال “خاشقجي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”  مرفقاً مقطع فيديو لتصريحات أبو الغيط: ” ماهي الكلمة المناسبة ؟ عيب ؟ ضياع الهوية ؟ غياب الوعي ؟ انه انهيارنا العظيم المتمادي كما كتب حازم صاغية” .



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    لمبرقيني

    وتدخلات ايران في الدول العربية يابو الغيط.
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  2. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    عموري

    ليس لتركيا الحق بالتدخل بأي شأن عربي تركيا علمانية الهوى
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