شباب يطقطقون على أمريكي عبر تطبيق اليوناو .. وكانت المفاجأة !

صيفة المرصد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثلاثة من الشباب السعوديين وهم يتحدثون عبر تطبيق اليو ناو للبث المباشر مع شاب يتحدث اللغة الانجليزية ، وذكر بأنه من كاليفورنيا .

وبعد حديث طويل معه ومعاناة كبيرة لمحاولتهم فهم اللغة الانجليزية التي يتحدثها يفاجأهم بتحدثه باللغة العربية ويخبرهم أنه من السودان .