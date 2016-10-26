  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شباب يطقطقون على أمريكي عبر تطبيق اليوناو .. وكانت المفاجأة !

26 أكتوبر, 2016 , 22:54 م
شباب يطقطقون على أمريكي عبر تطبيق اليوناو .. وكانت المفاجأة !
  • 4٬300
  • 29
  • حجم الخط

صيفة المرصد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثلاثة من الشباب السعوديين وهم يتحدثون عبر تطبيق اليو ناو للبث المباشر مع شاب يتحدث اللغة الانجليزية ، وذكر بأنه من كاليفورنيا .

وبعد حديث طويل معه ومعاناة كبيرة لمحاولتهم فهم اللغة الانجليزية التي يتحدثها يفاجأهم بتحدثه باللغة العربية ويخبرهم أنه من السودان .



تعليقات ( 29 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    27 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    بردقان (نايت شفت)

    وانا حسبالي بيطلع لهم ابو سعبولة مدري ابو سن :)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 28
    27 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    سوداني صررررررررررريح

    تغيرت نظرتي **** للآسف ماتوقعت هذا الشئ سامحكم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 27
    27 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    Lolo

    التعليقات سخيفه ماله داعي كل هالكلام ، فيه مقاطع تستاهل الحكي اللي جالسين تقولونه مو هالمقطع ناس مريضه وربي ، وبعدين حريه شخصيه مالكم دخل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    Lolo

    تعليقاتكم سخيفه ومالها داعي .. كبرتو الموضوع روحو شوفي مقاطع ثانيه. واعرفو لمين تكتبون هالتعليقات . مالكم حل ترا المقطع عادي ليش كل هالحكي تبعكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    أبو بنيان

    ههههههههه مقلبهم السوداني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    المتربي

    للاسف الذي يقول بسبب انهم لايسمعون اغاني او سينما ما احد يسمع ويشاهد افلام كثر اهل هذه البلاد ويسافرون ايضآ لكن يراد لهم ان يكونوا قطعان من؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    صويلح

    سسسسناب صاحب المقطع هذا هو جدا ممتع crroz
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    شايفهم

    انا اقـــــــــــــــــــــــــــول هالورعان يبغالهم صيانه سودالله وجيهكم في الجامعه ما يعرف يركب كلمتين انجليزي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    خالد بن احمد

    اهتم بامورك بسس الموضوع بتكلم عنه في سنابي بكره snap:crroz
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    الى تعليق 15 خالد بن احمد

    اذا كنت انت فعلاً صاحب المقطع فمع احترامي لك انت اسأت للشباب السعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    المريض النفسي الرخال او انسان منتف داخل بمعرف مفقود لينفس عن حقده على الإسلام .. وما هو رأيك بديانة المجوس ايها الدجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    متى ينقرض هؤلاء ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    بن ملجم

    هالهبل يعكسون صورتكم للعالم على انكم فاقدي الاهلية ومحتاجين وصاية ولو تركتم لتدبير شؤونكم بأنفسكم قد تضرون انفسكم كل واحد شواربه بوجهه وهذه افعالكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    مفقود

    الحين يطلع لك كم واحد يقول فشلونا, على اساس ان سمعتك حلوة؟, شباب يتسلى بعد ان حرمه سدنة الويل والثبور من كل مباهج الحياة وحصره بين عذاب القبر والحور
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    خالد بن احمد

    انا صاحب المقطع وكان الوضع سوالف وضحك ما توقعت انه بيوصل هنا لكن اللي يسب الله يسامحه _
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  16. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    Noura

    مدري ايش الفايدة من محادثة ناس م نعرفهم ، في حين انو هناك أشخاص بقربنا هم أحوج م يكونون ولو لجمله صغيرة منا لتخفف عنهم أوجاعهم 😢😢
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  17. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    Lola

    المقطع جدا عادي مافي اي شي يدعي لها التعليقات اللي جالسين تقولونها فيه مقاطع غير كذا العن من كيذا ما شفنا تعليقات مثل كيذا عجبكم لكن هذا مقطع جدا عادي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    ناس فاضيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    خبر مهم جدا !!!!!! يارب لك الحمد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    الله يفشلكم يامخفات يادلوخ يا اغبياء ياخرفان عشان تحسبونه من امريكا جلستوا تشوهون سمعتنا وتهايطون بالتفاهات . نطالب بحظر هذ البرامج فضحونا هالمخفات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    مفقود

    هل شاهدتم الفرق بين من عاش حرا يرى الفنون ويستمع للموسيقى وبين من يعيشون مقيدين ومغلولوين تحت وصاية مثقفي القبور وسدنة الويل والثبور
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  22. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    مستر ابو الليل

    ونعم بأخوانا السودانين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    بن ملجم

    ياجماعة امسكوا مهبلكم وعاهاتكم شرشحوكم مع خلق الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    loovivool

    بعد الخبر هذا بتغلق التطبيق شركة الاتصالات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    حساوي

    دربولي هسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    cc

    هههه دحكتوني والله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    فنزولي

    طقطق عليهم الزول باحترافيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    برحي 2017

    تطبيق جيد لكن استخدامه أسوأ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    الهمداني

    والله اشكال وعقول تفشل وتخزي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم