شباب يطقطقون على أمريكي عبر تطبيق اليوناو .. وكانت المفاجأة !

صيفة المرصد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثلاثة من الشباب السعوديين وهم يتحدثون عبر تطبيق اليو ناو للبث المباشر مع شاب يتحدث اللغة الانجليزية ، وذكر بأنه من كاليفورنيا .
وبعد حديث طويل معه ومعاناة كبيرة لمحاولتهم فهم اللغة الانجليزية التي يتحدثها يفاجأهم بتحدثه باللغة العربية ويخبرهم أنه من السودان .
تعليقات ( 29 )
بردقان (نايت شفت)وانا حسبالي بيطلع لهم ابو سعبولة مدري ابو سن :)
سوداني صررررررررررريحتغيرت نظرتي **** للآسف ماتوقعت هذا الشئ سامحكم الله
Loloالتعليقات سخيفه ماله داعي كل هالكلام ، فيه مقاطع تستاهل الحكي اللي جالسين تقولونه مو هالمقطع ناس مريضه وربي ، وبعدين حريه شخصيه مالكم دخل
Loloتعليقاتكم سخيفه ومالها داعي .. كبرتو الموضوع روحو شوفي مقاطع ثانيه. واعرفو لمين تكتبون هالتعليقات . مالكم حل ترا المقطع عادي ليش كل هالحكي تبعكم
أبو بنيانههههههههه مقلبهم السوداني
المتربيللاسف الذي يقول بسبب انهم لايسمعون اغاني او سينما ما احد يسمع ويشاهد افلام كثر اهل هذه البلاد ويسافرون ايضآ لكن يراد لهم ان يكونوا قطعان من؟؟؟
صويلحسسسسناب صاحب المقطع هذا هو جدا ممتع crroz
شايفهمانا اقـــــــــــــــــــــــــــول هالورعان يبغالهم صيانه سودالله وجيهكم في الجامعه ما يعرف يركب كلمتين انجليزي
خالد بن احمداهتم بامورك بسس الموضوع بتكلم عنه في سنابي بكره snap:crroz
الى تعليق 15 خالد بن احمداذا كنت انت فعلاً صاحب المقطع فمع احترامي لك انت اسأت للشباب السعودي
بن ملجمهالهبل يعكسون صورتكم للعالم على انكم فاقدي الاهلية ومحتاجين وصاية ولو تركتم لتدبير شؤونكم بأنفسكم قد تضرون انفسكم كل واحد شواربه بوجهه وهذه افعالكم
مفقودالحين يطلع لك كم واحد يقول فشلونا, على اساس ان سمعتك حلوة؟, شباب يتسلى بعد ان حرمه سدنة الويل والثبور من كل مباهج الحياة وحصره بين عذاب القبر والحور
خالد بن احمدانا صاحب المقطع وكان الوضع سوالف وضحك ما توقعت انه بيوصل هنا لكن اللي يسب الله يسامحه _
Nouraمدري ايش الفايدة من محادثة ناس م نعرفهم ، في حين انو هناك أشخاص بقربنا هم أحوج م يكونون ولو لجمله صغيرة منا لتخفف عنهم أوجاعهم 😢😢
Lolaالمقطع جدا عادي مافي اي شي يدعي لها التعليقات اللي جالسين تقولونها فيه مقاطع غير كذا العن من كيذا ما شفنا تعليقات مثل كيذا عجبكم لكن هذا مقطع جدا عادي
مفقودهل شاهدتم الفرق بين من عاش حرا يرى الفنون ويستمع للموسيقى وبين من يعيشون مقيدين ومغلولوين تحت وصاية مثقفي القبور وسدنة الويل والثبور
مستر ابو الليلونعم بأخوانا السودانين
بن ملجمياجماعة امسكوا مهبلكم وعاهاتكم شرشحوكم مع خلق الله
loovivoolبعد الخبر هذا بتغلق التطبيق شركة الاتصالات
حساويدربولي هسه
ccهههه دحكتوني والله
فنزوليطقطق عليهم الزول باحترافيه
برحي 2017تطبيق جيد لكن استخدامه أسوأ
الهمدانيوالله اشكال وعقول تفشل وتخزي