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“الدخيل” يوضح وجهة نظره حول هاشتاق “تركي الدخيل حرامي مقالات”

26 أكتوبر, 2016 , 23:31 م
“الدخيل” يوضح وجهة نظره حول هاشتاق “تركي الدخيل حرامي مقالات”
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صحيفة المرصد: علّق مدير قناة العربية والكاتب، تركي الدخيل، على اتهامات البعض له بسرقة بعض المعلومات عن الموصل في مقالة كتبها وشارك في هاشتاق مسيء له تحت عنوان ‫#تركي_الدخيل_حرامي_مقالات

‏وأكد الدخيل في تغريدات بالهاشتاق المسيء له أن المعلومات ليست حصرًا ولا حكرًا لأحد حتى يتم سرقتها، قائلا: “المعلومات البديهية التي تتعلق بالموصل، أو الرياض، أو بغداد، أو صنعاء، ومثلها… ليست ملكًا لأحد حتى تسرق منه”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “‏نشأة زرياب، وتاريخ وفاة طلال مداح، هذه ليست ملكًا لأحد حتى تسرق”، وتابع: “‏السرقة معنى وظّف أيديولوجيًّا ضمن صراعات سياسية، لغرض شخصي”.

وقال إن ‏تاريخ وفاة عمر بن الخطاب، وحدوث معركة أحد، واشتهار مصر بتصدير القطن، واليمن بالبن، ليست اختراعات أو نتائج لتسرق، بحسب تعبيره.

واختتم الدخيل تغريداته بقوله: “‏كون فيروز لبنانية، وزرياب موصلي، وطلال سعودي، هذه ليست ابتكارات لأشخاصٍ يمتلكونها حتى تردّ إليهم”، كما قال: “لم أكن لأعلق لولا أنَّ بعض أحبابي طلب ذلك، ليس تكبرًا، ولكني لا أريد أن أنساق مع كلِّ ناعق، لا يورد ما يجب نقاشه”.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    محمدالجعيد

    مخالف
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  2. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    الزهراني

    جيت أقدم اوراقي ابغى وظيفة في العربية عند تركي الدخيل .. والحمد لله وظفوني مراسل عربيات .
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  3. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    محامي

    سمعت أن من فصلتهم من العربية لتدني مهنيتهم ومستواهم التعليمي وراء هذا الهشتاق و من مقهى التحلية تحديدا يعدون خططهم للتقليل من نجاحاتك الرائعة
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  4. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    الحمد لله الدولار يكسر حاجز 20 جنية والإقتصاد الى الهاوية والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر ثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الموعد 11*11
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  5. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    الزهراني

    احسنت يا استاذ تركي ولو اعطيتهم اشكل يكون احسن لانك صعب تقنعهم
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  6. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    ابن بالبلد

    مخالف
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  7. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    هدهد

    وش شهادة هالدخيل ؟
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  8. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    مضعوط حاشي

    الاحتكار الثقافي والاعلامي سبب ضياع الناشءة
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  9. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    مضعوط حاشي

    الاحتكار الثقافي والاعلامي سبب ضياع الناشءة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    هدهد

    وش شهادة هالدخيل ؟
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  11. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 23:34 م
    عدد التعليقات:14912

    قلم الحقيقه

    لايهمك ياتركي الدخيل من كلاب الأخوان الناعقة.
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