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بالفيديو : شاهد أول هدية للمهرة البحرينية بعد عودتها لبلدها

26 أكتوبر, 2016 , 23:36 م
بالفيديو : شاهد أول هدية للمهرة البحرينية بعد عودتها لبلدها
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صحيفة المرصد:نشرت الفنانة المهرة البحرينية مقطع فيديو على صفحتها في “سناب شات” أعلنت فيه عن تلقيها أولى الهدايا بعد عودتها إلى بلدها البحرين، حيث تلقت من أحد المعجبين باقة ورد وجدتها على زجاج سيارتها الأمامي، وقد كتب على البطاقة “كلنا المهرة”، في عبارة تدل على دعم الجمهور لها بعد معاناتها بسبب قضية زوجها.

كما عادت المهرة لنشاطاتها السابقة في ترويج منتجات وشركات على حسابها بسناب شات.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    27 أكتوبر, 2016 , 0:24 ص

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    نسأل الله السلامه والعافيه ونسأله عزوجل ان يحمينا ويحمي ذرياتنا من هذه السخافات وان يجملنا بجلباب الحياء حتى نلقاه غير خزايا ولامفتونين
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  2. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص
    عدد التعليقات:379

    الفارس ابو زيد

    بني صهيون وبني مجوس وكل اعداء الامه العربيه والاسلاميه افرحو وافتخرو واطمئنو فلن نزعجكم مدة طويله فجتمعنا مليء بهذه الفرسان فرسان الاسره ولسفور
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  3. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص
    عدد التعليقات:379

    الفارس ابو زيد

    والله عندما ارى هذه الاشكال وماتفعل من قلة حياء وسخافه وتبرج ويبادله السخفاء من المجتمع بالهدايا والتمجيد يتقطع قلبي حسره والما على امة الاسلام
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  4. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    الهمداني

    سبحان الله لا حسد ورد -- انا محد فكر يهديني حزمة جرجير او كراث ليش ليش؟؟
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  5. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص
    عدد التعليقات:379

    الفارس ابو زيد

    اتعلمون ان الامم ماتداعت علينا الابعد انتشار هذه المخلوقات بشكل علني بيننا واصبحت لاتخاف ولاتستحي من فعل اي شي فلذلك ذلنا الله وسوف يذلنا اكثر ان لم
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  6. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص
    عدد التعليقات:379

    الفارس ابو زيد

    بسرعة البرق نسية الاول عندما سقط وبدات من جديد عن البحث عن واطي اخر يحل محل الواطي السابق من اجل المال والسلعه جاهزه ومنتظره المشتري
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  7. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص
    عدد التعليقات:379

    الفارس ابو زيد

    تدرون معجب في ايش الكل طبعا يعرف ومقابل ذا الاعجاب ممكن يبيع شرفه واخلاقه ومرجلته وكل شي ليرضي تاجرت المخدرات ذي وهي مبسوطه وعلى الملاء تعلن بغائها
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  8. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص
    عدد التعليقات:379

    الفارس ابو زيد

    انما الامم الاخلاق فان ذهبت هم ذهبو .. وقتنا ذا مو راحت بس الاخلاق الا راحت معه المرجله وراح الحياء وكل هم البشر ذي شهواتهم يصلون لها باي طريقه
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  9. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 23:59 م
    عدد التعليقات:379

    الفارس ابو زيد

    بالله عليكم امه ينتشر فيها مثل ابو ورد ذا وابو مخدرات وهذي البايعه****- مقابل المال وبدون اي حياء ماذا تنتظرون منها هل نطرد اليهود ونحرر القد
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  10. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 23:58 م
    عدد التعليقات:379

    الفارس ابو زيد

    الخاروف جايب ورد العالم تجيب انواع المخدرات وتشيل وانت جايب ورد لله درك ياوطني كثرة بك ***وظهرت تتباهى ****وتباع وتنشرى كان شيء لم يحدث
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  11. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    كونان 2016

    يعني طلعت من المحصول بلا حمص 😨😨😨.
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  12. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 23:57 م
    عدد التعليقات:4203

    العنيد

    أسئل الله العلي القدير أن يستر بناتنا وبنات المسلمين ،،
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  13. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 23:55 م
    عدد التعليقات:4203

    العنيد

    ياألمهر هل من توبه قبل الممات ،، والله ماتدرين من ياتيك ملك الموت ،، أقسم بالله ماينفعك اهياطك ومقاطع هذي كلها ،، ماينفعك الا عملك الصالح ،، توبي لله
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  14. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    مضعوط حاشي

    سلعة رخيصة تباع وتشترى
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  15. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    الشايب

    ولا تنتظر حتى يحكم الصبر شوي على الاقل
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  16. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    سعد

    اقول صادروا اموال المخدرات و اتركوا المجاملات !!!
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  17. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    عادل

    بقول الصراحة واذا انتم تؤمنون بالمهنية الصحفية وإبداء الرأي والراي الاخر (هذي هي الأخبار التي حطت من مستواكم) حتى جعلت مجرد تطبيق لا يقبل بكم
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  18. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    بنت البلد

    من زينش عااد
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  19. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    مسافر

    اللهم جنب بنات المسلمين من تلك العينات
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  20. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    مضعوط حاشي

    سلعة رخيصة اغلوها
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  21. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    ابن بالبلد

    الله من الخياسه ****
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