بالفيديو : شاهد أول هدية للمهرة البحرينية بعد عودتها لبلدها

صحيفة المرصد:نشرت الفنانة المهرة البحرينية مقطع فيديو على صفحتها في “سناب شات” أعلنت فيه عن تلقيها أولى الهدايا بعد عودتها إلى بلدها البحرين، حيث تلقت من أحد المعجبين باقة ورد وجدتها على زجاج سيارتها الأمامي، وقد كتب على البطاقة “كلنا المهرة”، في عبارة تدل على دعم الجمهور لها بعد معاناتها بسبب قضية زوجها.

كما عادت المهرة لنشاطاتها السابقة في ترويج منتجات وشركات على حسابها بسناب شات.