بالفيديو : شاهد أول هدية للمهرة البحرينية بعد عودتها لبلدها

صحيفة المرصد:نشرت الفنانة المهرة البحرينية مقطع فيديو على صفحتها في “سناب شات” أعلنت فيه عن تلقيها أولى الهدايا بعد عودتها إلى بلدها البحرين، حيث تلقت من أحد المعجبين باقة ورد وجدتها على زجاج سيارتها الأمامي، وقد كتب على البطاقة “كلنا المهرة”، في عبارة تدل على دعم الجمهور لها بعد معاناتها بسبب قضية زوجها.
كما عادت المهرة لنشاطاتها السابقة في ترويج منتجات وشركات على حسابها بسناب شات.
تعليقات ( 21 )
عبدالعزيز العقيلي الهذلينسأل الله السلامه والعافيه ونسأله عزوجل ان يحمينا ويحمي ذرياتنا من هذه السخافات وان يجملنا بجلباب الحياء حتى نلقاه غير خزايا ولامفتونين
عدد التعليقات:379
الفارس ابو زيدبني صهيون وبني مجوس وكل اعداء الامه العربيه والاسلاميه افرحو وافتخرو واطمئنو فلن نزعجكم مدة طويله فجتمعنا مليء بهذه الفرسان فرسان الاسره ولسفور
عدد التعليقات:379
الفارس ابو زيدوالله عندما ارى هذه الاشكال وماتفعل من قلة حياء وسخافه وتبرج ويبادله السخفاء من المجتمع بالهدايا والتمجيد يتقطع قلبي حسره والما على امة الاسلام
الهمدانيسبحان الله لا حسد ورد -- انا محد فكر يهديني حزمة جرجير او كراث ليش ليش؟؟
عدد التعليقات:379
الفارس ابو زيداتعلمون ان الامم ماتداعت علينا الابعد انتشار هذه المخلوقات بشكل علني بيننا واصبحت لاتخاف ولاتستحي من فعل اي شي فلذلك ذلنا الله وسوف يذلنا اكثر ان لم
عدد التعليقات:379
الفارس ابو زيدبسرعة البرق نسية الاول عندما سقط وبدات من جديد عن البحث عن واطي اخر يحل محل الواطي السابق من اجل المال والسلعه جاهزه ومنتظره المشتري
عدد التعليقات:379
الفارس ابو زيدتدرون معجب في ايش الكل طبعا يعرف ومقابل ذا الاعجاب ممكن يبيع شرفه واخلاقه ومرجلته وكل شي ليرضي تاجرت المخدرات ذي وهي مبسوطه وعلى الملاء تعلن بغائها
عدد التعليقات:379
الفارس ابو زيدانما الامم الاخلاق فان ذهبت هم ذهبو .. وقتنا ذا مو راحت بس الاخلاق الا راحت معه المرجله وراح الحياء وكل هم البشر ذي شهواتهم يصلون لها باي طريقه
عدد التعليقات:379
الفارس ابو زيدبالله عليكم امه ينتشر فيها مثل ابو ورد ذا وابو مخدرات وهذي البايعه****- مقابل المال وبدون اي حياء ماذا تنتظرون منها هل نطرد اليهود ونحرر القد
عدد التعليقات:379
الفارس ابو زيدالخاروف جايب ورد العالم تجيب انواع المخدرات وتشيل وانت جايب ورد لله درك ياوطني كثرة بك ***وظهرت تتباهى ****وتباع وتنشرى كان شيء لم يحدث
كونان 2016يعني طلعت من المحصول بلا حمص 😨😨😨.
عدد التعليقات:4203
العنيدأسئل الله العلي القدير أن يستر بناتنا وبنات المسلمين ،،
عدد التعليقات:4203
العنيدياألمهر هل من توبه قبل الممات ،، والله ماتدرين من ياتيك ملك الموت ،، أقسم بالله ماينفعك اهياطك ومقاطع هذي كلها ،، ماينفعك الا عملك الصالح ،، توبي لله
مضعوط حاشيسلعة رخيصة تباع وتشترى
الشايبولا تنتظر حتى يحكم الصبر شوي على الاقل
سعداقول صادروا اموال المخدرات و اتركوا المجاملات !!!
عادلبقول الصراحة واذا انتم تؤمنون بالمهنية الصحفية وإبداء الرأي والراي الاخر (هذي هي الأخبار التي حطت من مستواكم) حتى جعلت مجرد تطبيق لا يقبل بكم
بنت البلدمن زينش عااد
مسافراللهم جنب بنات المسلمين من تلك العينات
مضعوط حاشيسلعة رخيصة اغلوها
ابن بالبلدالله من الخياسه ****