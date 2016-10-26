بالفيديو : لحظة قصف الطيران الروسي لـ 3 مدارس بريف إدلب والضحايا بالعشرات

صحيفة المرصد :ارتكبت طائرات العدوان الروسي صباح اليوم الأربعاء مجزرة مروعة راح ضحيتها عشرات المدنيين إثر تعرض عدة مدارس في ريف إدلب لقصف بالصواريخ المحمولة بالمظلات.
وأفادت مصادر وفقاً لموقع أورينت أن طائرات العدوان الروسي تناوبت على استهداف ثلاثة مدارس أثناء الدوام الدراسي في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، بالصواريخ المحمولة بالمظلات، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 24 مدنياً بينهم 16 تلميذاً وإصابة عشرات آخرين.
وأكدت المصادر وفقاً للموقع أن حصيلة الشهداء أولية في ظل تواصل فرق الدفاع المدني رفع الأنقاض، إلى جانب وجود عدد من الاصابات الحرجة في صفوف الجرحى.
كما شنت طائرات روسية وأخرى تابعة لنظام الأسد غارات جوية مماثلة استهدفت مدن وبلدت “الكستن ومشمشان وعين السودة وكفرسجنة ومعرة حرمة ومعرة مصرين” بريف إدلب الأمر الذي أدى إلى استشهاد 4 مدنيين وجرح عدد آخر، إلى جانب تدمير الأبنية السكنية والمرافق الحيوية.
تعليقات ( 10 )
طير حورانفرق الدفاع المدني الي تقوم بالانقاذ تابعه لمين .. ياليت احد يجاوبني .. وبعدين ليش روسيا تضرب المدارس ومافيها غير الطلاب ..والدراسه تابعه لمن ..جاوبوني
لاحظو الروس يقتلو 16 طفل مسلم ولا احد يتحرك طيب اقلب المعادله ماذا يحدث لو قتل نفس العدد اطفال روس بمدارس موسكوالجهاد متى يكون مشروع بنظر حكام العرب وهل احتلال ارض العرب وقتل اطفالهم ونسائهم لايستحق الجهاد اذن متى يكون الجهاد
لاحظو الروس يقتلو 16 طفل مسلم ولا احد يتحرك طيب اقلب المعادله ماذا يحدث لو قتل نفس العدد اطفال روس بمدارس موسكوسؤال لحكام العرب متى يكون القتال ضد الروس جهاد
لاحظو الروس يقتلو 16 طفل مسلم ولا احد يتحرك طيب اقلب المعادله ماذا يحدث لو قتل نفس العدد اطفال روس بمدارس موسكوانا متأكد لو عربي قتل اطفال روس انتقام لطفال سوريا اول من يجرمه هم حكام العرب ويصفوه بالارهابي حنا ضد قتل الانسان بكل بقاع الارض ولاكن مقارنه فقط
لاحظو الروس يقتلو 16 طفل مسلم ولا احد يتحرك طيب اقلب المعادله ماذا يحدث لو قتل نفس العدد اطفال روس بمدارس موسكوروسيا تلذذ بقتل الانسان العربي وبكل بجاحه وبدون خوف من احد وبل بعض العرب يقف بصفها بمجلس الأمن ويصوت لروسيا هاذا هو العار اي امه هاذي
لاحظو الروس يقتلو 16 طفل مسلم ولا احد يتحرك طيب اقلب المعادله ماذا يحدث لو قتل نفس العدد اطفال روس بمدارس موسكوبالله عليكم روسيا أتت لسوريا لتقتل اطفال السوريين بدون خوف من احد اليس هاذا هو الغزو الحقيقي اين الامه العربية اطفالها تقتل بدون ذنب وبديارهم
لاحظو الروس يقتلو 16 طفل مسلم ولا احد يتحرك طيب اقلب المعادله ماذا يحدث لو قتل نفس العدد اطفال روس بمدارس موسكوالعالم لايتعرف بالضعيف يجب على المسلمين امتلاك سلاح نووي يردع هؤلاء المجرمين الروس ويفزع مضاجعهم اطفالهم ليس اغلى من اطفالنا
ابو رياضسحقا لكم أيها الأرجاس وتبا لكل ا*** ومن خلفهم اللهم انا نستودعك نساءنا وأطفالنا في بلاد الشام .. اللهم أرنا في الطاغين والبغاة عجائب قدرتك
ساعي البريدعلموا السيسي لا تعلمونا إحنا عارفين الفجور الذي تقوم به روسيا ف كل سوريا و ليس فقط حلب