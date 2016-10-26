بالفيديو : لحظة قصف الطيران الروسي لـ 3 مدارس بريف إدلب والضحايا بالعشرات

صحيفة المرصد :ارتكبت طائرات العدوان الروسي صباح اليوم الأربعاء مجزرة مروعة راح ضحيتها عشرات المدنيين إثر تعرض عدة مدارس في ريف إدلب لقصف بالصواريخ المحمولة بالمظلات.

وأفادت مصادر وفقاً لموقع أورينت أن طائرات العدوان الروسي تناوبت على استهداف ثلاثة مدارس أثناء الدوام الدراسي في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، بالصواريخ المحمولة بالمظلات، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 24 مدنياً بينهم 16 تلميذاً وإصابة عشرات آخرين.

وأكدت المصادر وفقاً للموقع أن حصيلة الشهداء أولية في ظل تواصل فرق الدفاع المدني رفع الأنقاض، إلى جانب وجود عدد من الاصابات الحرجة في صفوف الجرحى.

كما شنت طائرات روسية وأخرى تابعة لنظام الأسد غارات جوية مماثلة استهدفت مدن وبلدت “الكستن ومشمشان وعين السودة وكفرسجنة ومعرة حرمة ومعرة مصرين” بريف إدلب الأمر الذي أدى إلى استشهاد 4 مدنيين وجرح عدد آخر، إلى جانب تدمير الأبنية السكنية والمرافق الحيوية.