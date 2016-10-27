كشف ملابسات مقطع مشاجرة جماعية بين طلاب في إحدى المدارس – فيديو

صحيفة المرصد:كشف المتحدث الإعلامي الرسمي للتعليم بالمنطقة الشرقية، سعيد الباحص، عن تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين مجموعة من الطلاب، وتمّ تداولها علي نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الباحص، إنّ المشاجرة وقّعت في إحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم بقيق، وشكل مكتب التعليم لجنة لهذا الخصوص، وجارٍ التحقق من الحادثة وأسبابها؛ وذلك من خلال فريق عمل لتقصي الحقائق، مضيفًا أنّه سيتم التعامل معها وفق قواعد السلوك والمواظبة في درجاتها المعتمدة.

وتابع: “تؤكد الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بأن هناك مرجعية وآلية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات أو السلوكيات غير المرغوب فيها؛ وذلك لتحقيق بيئة تربوية آمنة مع الالتزام بالقيم والنظم المدرسية، واحترامها وعدم التخطي أو القفز عليها، والعمل على الحد والمنع من السلوكيات السلبية، وتقرير مبدأ الانضباط الذاتي السلوكي”.