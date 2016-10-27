بالفيديو : الأمير اللواء تركي بن عبدالله يكشف الأضرار التي ألحقوها بالعدو خلال اشتباكات

صحيفة المرصد:نشرت قناة الإخبارية تقريراً مصوراً ، من الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي ، حيث أوضح خلاله الأمير اللواء ركن تركي بن عبدالله قائد لواء الأمير تركي بن عبد العزيز الأول إنه وقعت أمس (الأربعاء)، عدة اشتباكات لم تكن بالكبيرة على الحد الجنوبي، وتم التعامل معها بنيران غير مباشرة.

وأضاف الأمير تركي أنه قد تم تدمير عدة آليات للعدو في مواقع مختلفة، كما أُطلقت صواريخ من منصات الهاون، إضافة إلى أن المراقبة قائمة على قدم وساق ، مطمئناً المواطنين قائلاً : “هناك رجال يحمون هذه الأرض، وسيكونون، إن شاء الله، عند حسن ظن الجميع”.