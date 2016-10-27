بالفيديو : مشاجرة بين مراقبي بلدية و بائع تمر تشعل تويتر

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة نشوب مشاجرة بين مراقبي بلدية وبائع تمر بأحد الشوارع .
كما بين الفيديو عدداً من مراقبي البلدية يركلون “كراتين” التمر المتراصة على جانب الشارع، ليتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين المراقبين والبائع وسط تجمهر المارة ، وقد لاقى المقطع استياءاً شديداً بتويتر .
تعليقات ( 31 )
خالد ابو تالالاحول ولا قوة الا بالله
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
مقلقلالبلدية مسوين أسود على مواطن يبيع على الرصيف من الفقر . . ولكن على من سرق الحدائق والشوارع العامة يتحولون إلى قطط مقطوع ذيلها 😂😂😂
زائرابوفوازبي هذا التصرف لي مفتش البلديه او مسئول مثله مهما كان منصبه وفي اي جهه حكوميه لاتستغرب انتشار الجرايم
وليدعاااااااااااار على وزارة البلدية أن تطارد مواطنيها على الأرصفة وتترك ملايين المتسللين يعيثون في الأرض فسادا
وليدمطايا للاجانب هم ولكن .....و على ابناء جلدتهم اسود
سعد بن فهدالمفروض الحكومة تتكفل بأعطاء الشباب السعوديين العالطين محلات للبيع فيها بأقساط ميسرة ويصبح ملكه المحل يبيع فيه مايريد بدل البسطات تجي البلدية وتقروشهم
سعيدصححوا وضع مليون متسلل ومتسول زيدي لايعرف مجرمهم من جاسوسهم من مخربهم .وألأن يطبقون النظام بحذافيره على مواطن لولا الفقر ماشتغل هالشغله
himaانا مازعلني في المنظر كله الا التمر الطعام المبارك,ليش يشوتو,اما هما في بعضهم مو شي جديد عليهم العنف دا مبلغ علمهم,اعملولهم مسارح طرب تحنن قلوبهم.
هذا مستواهمقلة ادب ونذالة ودنائة تصرف. هؤلاء موظفي الحكومة لا يفرقون عن تصرفات الهيئة ماغيرها. غرغائية و همجية بحق المواطن
المزينيوالله العظيم اعرف موظف حكومي مستغل منصبة بتستر على مجموعه منهم وهو راتبة المفروض ما يكفية لناهيت الشهر وعايش اطلق من وزير هذا هو لاجرام بعينة هذا الي.
يح يحنطالب بمحاسبه الشخصين الذين تعدو علا نعمه الله ثم علا المواطن فمن حق المواطن ان يبيع مايحلو له ونظافه السعودي انضف من الاجنبي ولايغش في المنتج
المزينيوالله اليوم مار على اكثر من شارع وشايف بعيني ولا 20 بسطة ولا واحد فيهم سعودي وكل يوم لاكثر من سنة ولا احد جاهم
المنضبطمن الفيديو يبين ان مراقب البلدية وضع نفسه خصما وقاضيا ومنفذا لحكم القضاء وبتعسف شديد .. هذا لا يليق ان يرفس هذا الشايب ولو عمل له مخالفة واكتفى بها
مكاوييا مفتشي البلدية شوفوا حواري مكة والمدينة والمسيطريين عليها البورمة واسواقهم التي تبيع البلاوي والعفن والحجاج يصورون وينشرون ويقلون السعودية
ابو شلشقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
مكاويفي مكة وجدة والمدينة الأفارقة بيع عيني عينك ودبابات وتحدي لجميع أنظمة الدولة ولافيكم رجال يقدر يقرب منهم ولكن خذ رجال على عيال البلد 💦
ابومحمدصراحه من خلال تعاملي مع موظفي البلديه أسوأ تعامل مع المواطن والله اني أدعو عليهم دائما لما أراه والاقيه منهم
النايفحسبي الله عليهم يشوت النعمه برجله بعدين هذاا وين يروح يمكن عنده ظروف وعنده بزارين لابد محاسبتهم
مشاريحسبنا الله عليكم احترمو نعمه الله لو مغنيه كان تهافتو عليها بكراتين مالذ وطاب لكن إنسان يبيع تمر بشرف تحاربونه في رزقه
المنتصر باللهلو كانوا من بني وافد ماتطاول علاهم مراقب البلديه لكن على ابن البلد شاطرين ويطبقون النظام بحذافيرهاالله أكبر يامراقب البلديه كم كنت نظامي وتضرب بعد.?
سعودابو لحيه وخويه ** والله مافيهم خير ؟
يح يحاولالوعندهم خوف من الله مارفسوالنعمه والشغله تهديدوفرض الامرباالعقال والله لو انه من العماله لاتركوه وحذروه فقط وشكلهم تعودوعلاترجي الناس لهم لاوملتحي
سهليستاهل مراقب البلدية لانة رفص النعمة
محمدحسبنا الله ونعم الوكيل هذي نعمه شيفين انفسهم ملاكمين على ظعيف يترزق حسبهم الله
ريم الشمريابغى تجيبون المطوع المنافق الى ضرب الولد مطوع وتركل النعمه برجله ي منافق ي** يجب القبض عليهم كلهم المطوع المنافق ورفيقه ويحاكمون ويشلون من المراقبه
ريم الشمريحسبى الله عليك ي ابو لحيه اخر المقطع تابعوه زين ضرب الولد مع وجه بيده كنه يد باكستانى هذا حاقد نطالب القبض عليهم والثانى يفلت عضلاته ع الشايب والابن !
راميتركوا جميع الأحياء العشوائية التي تعج بالعمالة السائبه ومافيها من جرائم وتسلطوا على هذا المواطن الذي يريد ان يعيش بالحلال ❗❗