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بالفيديو : مشاجرة بين مراقبي بلدية و بائع تمر تشعل تويتر

27 أكتوبر, 2016 , 3:07 ص
بالفيديو : مشاجرة بين مراقبي بلدية و بائع تمر تشعل تويتر
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة نشوب مشاجرة بين مراقبي بلدية وبائع تمر بأحد الشوارع .

كما بين الفيديو عدداً من مراقبي البلدية يركلون “كراتين” التمر المتراصة على جانب الشارع، ليتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين المراقبين والبائع وسط تجمهر المارة ، وقد لاقى المقطع استياءاً شديداً بتويتر .



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    27 أكتوبر, 2016 , 4:37 ص

    ارجو محاسبت البلديه ركله نعمه مفروض يسمع للمواطن هذا مصدر رزقه مفروض مايقطع تمر أساسا تسطعه شمس ليل نهار أن شاءالله مافيه ضرر
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  2. 30
    27 أكتوبر, 2016 , 4:31 ص

    والله الأجانب يبيعون في الشوارع و البلديه ماتكلمتش عندنا حديقه كلها دبابات اجانب
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  3. 29
    27 أكتوبر, 2016 , 4:29 ص

    خالد ابو تالا

    لاحول ولا قوة الا بالله
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  4. 28
    27 أكتوبر, 2016 , 4:29 ص

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  5. 27
    27 أكتوبر, 2016 , 4:25 ص

    مقلقل

    البلدية مسوين أسود على مواطن يبيع على الرصيف من الفقر . . ولكن على من سرق الحدائق والشوارع العامة يتحولون إلى قطط مقطوع ذيلها 😂😂😂
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  6. 26
    27 أكتوبر, 2016 , 4:22 ص

    زائرابوفواز

    بي هذا التصرف لي مفتش البلديه او مسئول مثله مهما كان منصبه وفي اي جهه حكوميه لاتستغرب انتشار الجرايم
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  7. 25
    27 أكتوبر, 2016 , 4:19 ص

    وليد

    عاااااااااااار على وزارة البلدية أن تطارد مواطنيها على الأرصفة وتترك ملايين المتسللين يعيثون في الأرض فسادا
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  8. 24
    27 أكتوبر, 2016 , 4:18 ص

    وليد

    مطايا للاجانب هم ولكن .....و على ابناء جلدتهم اسود
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  9. 23
    27 أكتوبر, 2016 , 4:16 ص

    سعد بن فهد

    المفروض الحكومة تتكفل بأعطاء الشباب السعوديين العالطين محلات للبيع فيها بأقساط ميسرة ويصبح ملكه المحل يبيع فيه مايريد بدل البسطات تجي البلدية وتقروشهم
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  10. 22
    27 أكتوبر, 2016 , 4:15 ص

    سعيد

    صححوا وضع مليون متسلل ومتسول زيدي لايعرف مجرمهم من جاسوسهم من مخربهم .وألأن يطبقون النظام بحذافيره على مواطن لولا الفقر ماشتغل هالشغله
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  11. 21
    27 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    hima

    انا مازعلني في المنظر كله الا التمر الطعام المبارك,ليش يشوتو,اما هما في بعضهم مو شي جديد عليهم العنف دا مبلغ علمهم,اعملولهم مسارح طرب تحنن قلوبهم.
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  12. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 4:05 ص

    هذا مستواهم

    قلة ادب ونذالة ودنائة تصرف. هؤلاء موظفي الحكومة لا يفرقون عن تصرفات الهيئة ماغيرها. غرغائية و همجية بحق المواطن
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  13. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 4:05 ص

    المزيني

    والله العظيم اعرف موظف حكومي مستغل منصبة بتستر على مجموعه منهم وهو راتبة المفروض ما يكفية لناهيت الشهر وعايش اطلق من وزير هذا هو لاجرام بعينة هذا الي.
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  14. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 4:03 ص

    يح يح

    نطالب بمحاسبه الشخصين الذين تعدو علا نعمه الله ثم علا المواطن فمن حق المواطن ان يبيع مايحلو له ونظافه السعودي انضف من الاجنبي ولايغش في المنتج
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  15. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 4:02 ص

    المزيني

    والله اليوم مار على اكثر من شارع وشايف بعيني ولا 20 بسطة ولا واحد فيهم سعودي وكل يوم لاكثر من سنة ولا احد جاهم
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  16. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 4:00 ص

    المنضبط

    من الفيديو يبين ان مراقب البلدية وضع نفسه خصما وقاضيا ومنفذا لحكم القضاء وبتعسف شديد .. هذا لا يليق ان يرفس هذا الشايب ولو عمل له مخالفة واكتفى بها
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  17. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 3:57 ص

    مكاوي

    يا مفتشي البلدية شوفوا حواري مكة والمدينة والمسيطريين عليها البورمة واسواقهم التي تبيع البلاوي والعفن والحجاج يصورون وينشرون ويقلون السعودية
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  18. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    ابو شلش

    قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
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  19. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 3:51 ص

    مكاوي

    في مكة وجدة والمدينة الأفارقة بيع عيني عينك ودبابات وتحدي لجميع أنظمة الدولة ولافيكم رجال يقدر يقرب منهم ولكن خذ رجال على عيال البلد 💦
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  20. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص

    اهيب هو ولحيته وكرشته هذا مهب موظف هذا مصارع
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  21. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 3:47 ص

    ابومحمد

    صراحه من خلال تعاملي مع موظفي البلديه أسوأ تعامل مع المواطن والله اني أدعو عليهم دائما لما أراه والاقيه منهم
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  22. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 3:39 ص

    النايف

    حسبي الله عليهم يشوت النعمه برجله بعدين هذاا وين يروح يمكن عنده ظروف وعنده بزارين لابد محاسبتهم
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  23. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 3:38 ص

    مشاري

    حسبنا الله عليكم احترمو نعمه الله لو مغنيه كان تهافتو عليها بكراتين مالذ وطاب لكن إنسان يبيع تمر بشرف تحاربونه في رزقه
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  24. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 3:32 ص

    المنتصر بالله

    لو كانوا من بني وافد ماتطاول علاهم مراقب البلديه لكن على ابن البلد شاطرين ويطبقون النظام بحذافيرهاالله أكبر يامراقب البلديه كم كنت نظامي وتضرب بعد.?
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  25. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 3:27 ص

    سعود

    ابو لحيه وخويه ** والله مافيهم خير ؟
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  26. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 3:24 ص

    يح يح

    اولالوعندهم خوف من الله مارفسوالنعمه والشغله تهديدوفرض الامرباالعقال والله لو انه من العماله لاتركوه وحذروه فقط وشكلهم تعودوعلاترجي الناس لهم لاوملتحي
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  27. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 3:23 ص

    سهل

    يستاهل مراقب البلدية لانة رفص النعمة
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  28. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 3:20 ص

    محمد

    حسبنا الله ونعم الوكيل هذي نعمه شيفين انفسهم ملاكمين على ظعيف يترزق حسبهم الله
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  29. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 3:18 ص

    ريم الشمري

    ابغى تجيبون المطوع المنافق الى ضرب الولد مطوع وتركل النعمه برجله ي منافق ي** يجب القبض عليهم كلهم المطوع المنافق ورفيقه ويحاكمون ويشلون من المراقبه
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  30. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص

    ريم الشمري

    حسبى الله عليك ي ابو لحيه اخر المقطع تابعوه زين ضرب الولد مع وجه بيده كنه يد باكستانى هذا حاقد نطالب القبض عليهم والثانى يفلت عضلاته ع الشايب والابن !
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  31. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 3:11 ص

    رامي

    تركوا جميع الأحياء العشوائية التي تعج بالعمالة السائبه ومافيها من جرائم وتسلطوا على هذا المواطن الذي يريد ان يعيش بالحلال ❗❗
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