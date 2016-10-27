بالفيديو : مشاجرة بين مراقبي بلدية و بائع تمر تشعل تويتر

صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة نشوب مشاجرة بين مراقبي بلدية وبائع تمر بأحد الشوارع .

كما بين الفيديو عدداً من مراقبي البلدية يركلون “كراتين” التمر المتراصة على جانب الشارع، ليتطور الأمر إلى الاشتباك بالأيدي بين المراقبين والبائع وسط تجمهر المارة ، وقد لاقى المقطع استياءاً شديداً بتويتر .