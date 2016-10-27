كيف نجا الزميل الثالث لرجال أمن المنشآت بالدمام من القتل في الهجوم الإرهابي ؟

صحيفة المرصد:لم يكن يعلم أحد رجال الأمن من منسوبي أمن المنشآت أن خروجه مبكرًا قبل أصدقائه من المطعم، الذي تناولوا فيه وجبة العشاء، سيكون سببًا في نجاته بأعجوبة من وابل رصاص، كان قد رصده له الإرهابيون، ولزميليه الشهيدَيْن الآخرَيْن.

ففي التفاصيل أن رجلَيْ الأمن اللذين استُشهدا مؤخرًا بمدينة الدمام لم يكونا بمفردهما؛ إذ كان يرافقهما زميلٌ آخر، وقد غادروا مقر عملهم بمدينة رأس تنورة، وتوقفوا لتناول طعام العشاء في أحد المطاعم القريبة من مساكنهم، إلا أن أحدهم فضّل إكمال طريقه إلى المنزل مشيًا على الأقدام؛ لقرب المطعم من مقر سكنه، ولم ينتبه له الإرهابيون، الذين أمطروا زميلَيْه بوابل من الرصاص، بعد أن كانوا يرصدون تحركاتهما؛ الأمر الذي أدى لاستشهادهما وفقاً لموقع سبق.