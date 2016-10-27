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اعتقال سعد لمجرد في باريس بتهمة الاغتصاب..صور

27 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص
اعتقال سعد لمجرد في باريس بتهمة الاغتصاب..صور
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صحيفة المرصد: كشفت مواقع إخبارية مغربية، عن اعتقال الشرطة الفرنسية أمس الأربعاء، في العاصمة باريس، في الدائرة رقم 17، للمطرب المغربي الشهير سعد لمجرد، بعد شكاية بالاغتصاب؛ تقدمت بها فتاة.
وكان لمجرد يستعد لإحياء حفلة غنائية في باريس يوم السبت المقبل.
وبحسب موقع العربية نت هذه ثاني مرة، يرتبط اسم المغني سعد، بحادث اغتصاب، بعد متاعب عاشها في الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات، في قضية اتهام فتاة له باغتصابها.
وقال وزير الثقافة المغربي محمد الأمين الصبيحي في تصريحات صحافية “إننا نتابع القضية باهتمام كبير، وقد أجرينا اتصالات مع السلطات الفرنسية من أجل توضيح هذه المسألة”.
وأوضح الوزير أن المجرد نجم كبير في الأغنية المغربية، ونحن سوف نفعل كل ما هو ضروري من أجل حل المشكلة”.
وردا على سؤال عما اذا كان الوزير قد تواصل مع سلطات باريس بخصوص قضية لمجرد، أجاب الصبيحي: “نعم، أنا على اتصال مع المعنيين منذ الإعلان عن إلقاء القبض على النجم المغربي”.
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سعد المجرد أثناء القبض عليه في باريس
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سعد لمجرد يلتقط سيلفي في العاصمة الفرنسية باريس
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ملصق حفل لمجرد المقرر السبت المقبل



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 4:43 ص

    فهد

    اسمه سعد لمجرد وهو من متجرد من تعاليم الدين فن و قذارة و عفن
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  2. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 4:33 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  3. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 4:08 ص

    Noura

    وانت معلم واحنا منكك نتعلم 😂
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  4. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    جنوبية..🌻🌻

    معقولة؟؟ والله هذولي الفنانين كل شي جايز منهم نضيفهم سناب نعرفهم على حقيقتهم
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  5. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 4:03 ص

    hima

    اذا كان فعلها,خلوة يخيس في السجون الفرنسيه,وان كان برئي خليه يقر في بلدو وبلاش النطنطه كل شويه.
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