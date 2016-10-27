بنوكنا «زعلانة»!

البنوك «زعلانة» لأن توجيهات مؤسسة النقد بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بإلغاء بدلات الراتب الشهري لا تسمح لها بالاستفادة من إضافة أي رسوم أو عمولات على المدة الممددة!

ـ البنوك السعودية تكاد تكون الوحيدة في العالم التي تستفيد من إيداع الناس أموالهم دون الحصول من البنك على أية فائدة ربوية.. هذه بتلك يا بنوكنا الحنونة!

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غابت السعودية عن احتلال أي مرتبة في مؤشر سيادة القانون الذي أصدرته مؤسسة «مشروع العدالة العالمي» للأبحاث من واشنطن، وأرجع الخبيران القانونيان السعوديان إبراهيم الأبادي ومحمد الجذلاني في تعليقات نشرتها «عكاظ» أمس السبب إلى تفشي الواسطة وضعف عمل الأجهزة الرقابية وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية!

ـ هذا مؤشر مزعج لا يتواءم مع برنامج التحول الوطني وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ ومشروع النهوض بالبلاد نحو المستقبل!

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أعلن حساب جامعة أم القرى في تويتر تسعيرة المطعم الجامعي، فجعل وجبة الطالب السعودي بـ ٣ ريالات بينما وجبة إفطار الطالب الوافد بـريال واحد فقط، أما وجبة غداء السعودي بـ ٧ ريالات ووجبة غداء الوافد بـ ٢ ريال فقط!

ـ بسبب الحظوة التي يحصل عليها بعض الأجانب في بلادنا، أفكر في التحول إلى «وافد» وتغيير اسمي إلى «طوني»!

نقلا عن عكاظ