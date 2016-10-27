اضبطوا عباراتكم….!!

…أسأل فقط ومن حقي أن أسأل عقوبات لجنة الانضباط المالية أين تذهب ومن المستفيد منها…..؟؟

…أسأل ومن الطبيعي أن أسأل لماذا لايكون هناك إيضاحات بهذا المال في نهاية كل موسم لنعرف حقيقة من دفع ومن مازال حتى الآن مطالبا…..!!

…أعرف أنها تذهب إلى صندوق الاتحاد ولكن من باب الفضول أسأل أي صندوق……!!!

….العقوبات من عام إلى عام تتضاعف، ولاسيما بعد أن أوكل أمر الانضباط للعملي جدا خالد بانصر والأرقام تتزايد لكن لانعرف من دفع ومن لم يدفع مع أن الدفع يتم من خلال الحسم من مستحقات الأندية التي هي بحوزة الاتحاد لكن من باب زيادة المعرفة نوغل في

الأسئلة لكي نعرف هل يحسم من المستحقات قبل الدفع أم بعده مع أن هناك أندية كل يوم تطالب الاتحاد بمستحقاتها…!

…الانضباط شيء طيب ومهم ومطلوب لكن ثمة من يتحدث عن الانضباط في الإعلام وهم بحاجة إلى انضباط…..!!!

…المطالبة بتطبيق اللوائح شيء جميل لكن الأجمل أن يكون المطالب بهذه اللوائح ملتزما بها في حياته الخاصة والعملية والمهنية……!!

…زملائي المحترمين من أكثر الناس مطالبة بضرورة إرساء قواعد الانضباط لكن الأكثرية منهم غير منضبطين في حواراتهم وغير ملتزمين في أطروحاتهم فلماذا لانطالب بلائحة لضبط بعض المنفلتين في الإعلام……..!!!!

(2)

….يبدو بعض الزملاء في«تويتر» صغارا لدرجة تقول وأنت تتابع تغريداتهم يارب تكون حساباتهم مهكرة من سوء مايكتبون…..!!

…عبارات هابطة وأسلوب ركيك وكلام فيه من الانتقاص ماحولهم إلى لعبة في مدرجات اجلد وآه من جلد «تويتر»……!!!

(3)

…..بين نفي التشفير وتأكيده في دورينا طبخة كاملة الدسم…..!!!

…من حق التاجر يبحث عن زيادة مداخيله ومن حق الفقراء الاستمتاع بكرة القدم فهي رغيفهم الذي يجب أن نحافظ عليه من جشع التجار…..!

(4)

…الناس يغيرون وجوههم كل يوم فلا تبحث عن قيمتك في وجوه الناس……!!

نقلا عن عكاظ