جامعة الملك سعود تلغي شرط «موافقة» ولي الأمر على زوار الطالبة في سكنها بالجامعة

صحيفة المرصد: ألغت اللائحة الجديدة التي أصدرتها جامعة الملك سعود أخيرا، شرط إقرار ولي أمر الطالبة بالموافقة على زوار ابنته الطالبة في مقر سكنها بالجامعة، أو خروجها للمكتبة أو العيادة أو المختبرات ومانحوها.
وبحسب صحيفة عكاظ كشف المتحدث باسم الجامعة أحمد التميمي أن اللائحة اكتفت بتحديد الطالبة لمن يزورها و الأوقات التي تراها مناسبة للزيارة، وذلك حرصا على راحة الطالبة وعدم زيارة من لا ترغب فيه لها بدون إذنها.
واعتبر إقرار ولي الأمر الذي تناقلته مواقع التواصل إقرارا قديما وألغي، والمطلوب لزيارة الطالبة فقط موافقتها هي على من يزورها للحفاظ على
خصوصيتها، وتستطيع الطالبة تغيير هذه القائمة بشكل دوري، لافتا إلى أن الإشكالية التي تواجه السكن هو زيارة أحد الأشخاص للطالبة ممن هم خارج قائمة الموافقة ومصادفة الزيارة لوقت متأخر ليلا أو وقت الدراسة بالجامعة بسبب قدومهم من سفر.
وذكر التميمي أن مدير الجامعة يعقد سنويا لقاء دوريا لسماع مشكلات الطالبات والوقوف عليها وحلها ومعرفة المخالفات وحاجة المجتمع وتغير العصر، مؤكدا أن عددا من الأمور كانت ممنوعة وتمت معالجتها كخروج الطالبات للمكتبة والتدريب والبحث ومراجعة العيادات وإن كانت عيادة تجميل وزيارة الأسواق، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة الاتفاق والتنظيم لتحديد الأوقات مع حاجة الطالبات وتوفر السيارة ومراعاة أن الطالبة أمانة يجب المحافظة عليها، مشيرا إلى أن الجامعة لا يوجد لديها أي موضوع غير قابل للنقاش فكل ما يهم منسوبيها يطرح ويخضع للنقاش.
وقال التميمي إن الجامعة لا يمكنها إغلاق جميع الأبواب على الطالبات من باب الـ«لو» والخشية ولكن واجبها الموازنة بين الأمور واختيار المنطقة الوسط وإن كانت الأصعب، مشيرا إلى أن الجامعة طورت اللوائح السابقة لشعورها بقصورها.
تعليقات ( 12 )
ليآآآآآآآن ♡مسماار ومشعل انصحكم قفلوو على بناتكم بصندووق بكيذاا تحفظوون الاماانه تفكير سلبي ومتخلف كل شيئ عندكم معاكسات وحبيب مدري متى ترتقوا بتفكيركم
فايزه ناهض الشيبانياجل عندك صديقات يالمنتصر ههههه والله ماعندك صديق الا ا***
فايزه ناهض الشيبانيمافيها شيء زيارة الصديق ،، ياما زارونا في جفن ضب😂
مسمارالله المستعان على ماتصفون!! هل خروجهن للاسواق او عيادات التجميل بلا رقيب او حسيب يعتبر من الحفاظ على الامانه!! مالكم كيف تحكمون
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهوش نوع الزياره إذا كان الزائر صديق الطالبه أو خويها في القروب ههههههه
فايزه ناهض الشيبانيتحية طيبه لبلادي زوينا ربي يخليه لنا
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهمنتاز يعني أقدر أزور صديقاتي في الجامعه في سكنهم بس ياحيف متهاوش معهم ولا نسولف حتى في الواتس آب مادريتا مارحتا ماصرتا تختور في لجامعه هههههههه خخخخخخ
الكهكهانيوالله يااهل السنه كلن على همه سرى . الله يستر على اعراض المسلمين
مشعل العتيبيالله يستر من دا القرار
يالطيفاساسا ليه شرط موافقة والي الامر تبي تتحكم بنتك خلها بيتك اما وهي اسبحت مثقفه وواعيه وبعض اولياء الامور مستواه العلمي متدني فهذا صعب
sar-al-saولماذا اقرار الزيارات الخارجيه للذكور والاناث معا في السكن الجامعي؟! ينبغي للزياره في صاله محكمه ومراقبه ومدقق في الزائر وليس في السكن الذي فيه زملاء
أهل السنةواذا كان الزائر صديقها ؟؟؟؟ يا مدير الجامعة عادي ؟؟؟؟!!! اتقوا الله في أعراض الناس