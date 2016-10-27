صحيفة المرصد : قال المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ عبدالرحمن العجلان أن هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” تحقق حاليا فيما أثير حول تعيين (20) أستاذاً جامعياً بجامعة شقراء من عائلة واحدة.
وأكد أن “نزاهة” توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صورة ومظاهرة وأساليبه، وفقاً لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وفقا لصحيفة الرياض.
تعيين “20” أستاذاً جامعياً بـ”جامعة شقراء” من عائلة واحدة!
صحيفة المرصد : قال المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ عبدالرحمن العجلان أن هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” تحقق حاليا فيما أثير حول تعيين (20) أستاذاً جامعياً بجامعة شقراء من عائلة واحدة.
تعليقات ( 30 )
يالطيفولد وزير رفع لهيئه الفسادلتصحيح الوضع لاكن عشرون استلذ ومن عائله واحدة كيف تنبلع يجامعة شقراء***
أبو سحااابإذا كانت شهاداتهم الجامعيه من جامعة واحده فهذه عليه علامة ؟ أما إذا دراساتهم مختلفه وبعثات مختلفه وشهادات مختلفه ما المانع انهم يتعينون فيها .
عيدفي القرى والمدن الصغيرة هذا اخو وهذا ابن عم الناس كلها تحمل نفس اسم الفخذ او العائلة فلا تجهلون وبجهلكم تتفلسفون وتدعون النزاهة .ومكافحة الفساد
أبو سحااابمن حقهم طالما أنهم يحملون شهادات عليا تؤهلهم القيام بخدمة الجامعه فكلها خدمة لأبناء الوطن ولا تبون تشتتون شملهم من الشماليه للجنوبيه
غازي بن شبيباكيد من عائلة اينشتاين يستاهلون عائله علميه واذكياء ، نكته سامجه ادري
جبل طويقالله يطون بعون تلطﻻب
ماجدهذا المال العام كيف الخاص !!
مسترمن فيكم سمع ( نتائج ) تحقيق لنزاهه مع الي شبهات.
زائرهؤلاء دكاتره هذا ماهو فساد هذا دمار كامل هم ماخذين الدنيا حوش قرصيتك هؤلاء ماهو تحقيق بس هذا الغلاق الجامعه تماماً
الطائر الأزرقما شاء الله عائلة واحدة وفيها عشرين أستاذ جامعي !بصراحة عائلة مثقفة ومتميزة . ويحب التحقيق والتثبت من الموضوع والاستفادة من هذه العائلة في المناطق
ffffهههههههههه
بدرعلى الاقل شكلوهم مع ناس ثانيه انا العائله كلها بجامعه وحده اجل اللي درسوا فيها من جماعتهم كلهم ناجحين بامتياز وبدون اختبارات ولابد من التدقيق في ذلك
سعدصح النوم يانزاهه
يمامهشالوه شالوه ههههه
نجاخانشاقووول فاهمين الاقربون اولى بالمعروف خطا بعني الاقربون اولى بالمعروف في حق الالوف يابشر اولى بالمعروف من حقك الخاص مالك نصايح كلمه طيبه مو حق الناس
خليجياذا كان صحيح خبر التعيينات فهذا يدل ان الفساد زاد عشرات الأضعاف ونزاهه اذا لم تعاقب فيجب تغيير جميع موظفيها لو كان هناك حقيقة نزاهة ماتجراؤ
خ خ خعائلة ****لامكافحة الفساد ولا غيرها يقدرون عليهم
بقايا مشاعرسكة الحديد عايله استولو على الوظايف والسكن الاباء والابناء وعيال الاخوان والاخوات والتعين بالقرابه لا بالشهاده
هويديماشاء الله ٢٠ أستاذ عائلة الأساتذة طيب باقي جيرانكم عيونهم على اي وظيفة ولجارك عليك حق ....لعب في لعب
ابو نورةزبط يا مزبط مقفل الوظايف على خلق الله ويوظف اقاربه كفو وتلقاه يصلي ولا يحب الحرام ويصوم ولا يتكلم بالناس يستغفر ويدعي
💇💇ريما Rima 💇💇إذا راح يسوي كل واحد مسؤول مثله ويوظف من عائلة وحده هذا ظلم للبقية والكثير ماراح يتوظف ■إذا صدق■ هذا نوع من أنواع الفساد
💇💇ريما Rima 💇💇حسبي الله عليك عاد 20 من عائلة واحدة كم راح تصير رواتبهم _وبه عوائل كل عائلة بيتهم مليان عاطلين__ اعط فرصة للغير ليتوظف استغل منصبه يجب عقابه
مدالله بن عطااللهأخاف نزاهة نفسها معينة بواسطات وبذلك ندور في حلقة مغلقة ويختلط الحابل بالنابل ويختفي المفسدون وتنتهي القضية
عاشق سرابيفكرون بيت ابوهم ؟
الكنقعاشو ابو ****
همسات88 الي اول تحول هدا زمن الفضايح وعصر الإنترنت !!
همساتياقو الواسطة !!! ٢٠ دفعه وحده ؟؟!! ذكروني في الدبيان الي كان معين خول هذا العدد بمدارس الأبناء للعسكريين فكان معين بناتهم وشبابهم وبعضهم بدون ملفات ول
88ان شاء نسمع ايش نتائج التحقيقات و ليس مثل المرات السابقه بسمع بان هناك تحقيق و هذه نهايه المطاف و لا مره نشرت اي نتيجه
محب مرصدالمفروض يبدء التحقيق