تعيين “20” أستاذاً جامعياً بـ”جامعة شقراء” من عائلة واحدة!

صحيفة المرصد : قال المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ عبدالرحمن العجلان أن هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” تحقق حاليا فيما أثير حول تعيين (20) أستاذاً جامعياً بجامعة شقراء من عائلة واحدة.

وأكد أن “نزاهة” توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صورة ومظاهرة وأساليبه، وفقاً لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وفقا لصحيفة الرياض.