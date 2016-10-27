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تعيين “20” أستاذاً جامعياً بـ”جامعة شقراء” من عائلة واحدة!

27 أكتوبر, 2016 , 7:28 ص
تعيين “20” أستاذاً جامعياً بـ”جامعة شقراء” من عائلة واحدة!
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صحيفة المرصد : قال المتحدث الرسمي لهيئة مكافحة الفساد “نزاهة” الأستاذ عبدالرحمن العجلان أن هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” تحقق حاليا فيما أثير حول تعيين (20) أستاذاً جامعياً بجامعة شقراء من عائلة واحدة.
وأكد أن “نزاهة” توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صورة ومظاهرة وأساليبه، وفقاً لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وفقا لصحيفة الرياض.



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    27 أكتوبر, 2016 , 8:42 ص

    يالطيف

    ولد وزير رفع لهيئه الفسادلتصحيح الوضع لاكن عشرون استلذ ومن عائله واحدة كيف تنبلع يجامعة شقراء***
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  2. 29
    27 أكتوبر, 2016 , 8:33 ص

    ٢٠ واحد ماشاء الله العائله هذي عباقره ليت بس يجوزوني كود يتبدل انتاجيت العمل في سالتي بدل الساعه تصير 24 ساعه
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  3. 28
    27 أكتوبر, 2016 , 8:32 ص

    أبو سحاااب

    إذا كانت شهاداتهم الجامعيه من جامعة واحده فهذه عليه علامة ؟ أما إذا دراساتهم مختلفه وبعثات مختلفه وشهادات مختلفه ما المانع انهم يتعينون فيها .
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  4. 27
    27 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    عيد

    في القرى والمدن الصغيرة هذا اخو وهذا ابن عم الناس كلها تحمل نفس اسم الفخذ او العائلة فلا تجهلون وبجهلكم تتفلسفون وتدعون النزاهة .ومكافحة الفساد
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  5. 26
    27 أكتوبر, 2016 , 8:30 ص

    أبو سحاااب

    من حقهم طالما أنهم يحملون شهادات عليا تؤهلهم القيام بخدمة الجامعه فكلها خدمة لأبناء الوطن ولا تبون تشتتون شملهم من الشماليه للجنوبيه
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  6. 25
    27 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    غازي بن شبيب

    اكيد من عائلة اينشتاين يستاهلون عائله علميه واذكياء ، نكته سامجه ادري
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  7. 24
    27 أكتوبر, 2016 , 8:21 ص

    جبل طويق

    الله يطون بعون تلطﻻب
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  8. 23
    27 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    ماجد

    هذا المال العام كيف الخاص !!
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  9. 22
    27 أكتوبر, 2016 , 8:18 ص

    مستر

    من فيكم سمع ( نتائج ) تحقيق لنزاهه مع الي شبهات.
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  10. 21
    27 أكتوبر, 2016 , 8:16 ص

    زائر

    هؤلاء دكاتره هذا ماهو فساد هذا دمار كامل هم ماخذين الدنيا حوش قرصيتك هؤلاء ماهو تحقيق بس هذا الغلاق الجامعه تماماً
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  11. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 8:11 ص

    الطائر الأزرق

    ما شاء الله عائلة واحدة وفيها عشرين أستاذ جامعي !بصراحة عائلة مثقفة ومتميزة . ويحب التحقيق والتثبت من الموضوع والاستفادة من هذه العائلة في المناطق
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  12. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص

    ffff

    هههههههههه
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  13. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    بدر

    على الاقل شكلوهم مع ناس ثانيه انا العائله كلها بجامعه وحده اجل اللي درسوا فيها من جماعتهم كلهم ناجحين بامتياز وبدون اختبارات ولابد من التدقيق في ذلك
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  14. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    سعد

    صح النوم يانزاهه
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  15. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 8:06 ص

    يمامه

    شالوه شالوه ههههه
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  16. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 8:04 ص

    نجاخان

    شاقووول فاهمين الاقربون اولى بالمعروف خطا بعني الاقربون اولى بالمعروف في حق الالوف يابشر اولى بالمعروف من حقك الخاص مالك نصايح كلمه طيبه مو حق الناس
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  17. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    خليجي

    اذا كان صحيح خبر التعيينات فهذا يدل ان الفساد زاد عشرات الأضعاف ونزاهه اذا لم تعاقب فيجب تغيير جميع موظفيها لو كان هناك حقيقة نزاهة ماتجراؤ
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  18. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 8:00 ص

    خ خ خ

    عائلة ****لامكافحة الفساد ولا غيرها يقدرون عليهم
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  19. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    بقايا مشاعر

    سكة الحديد عايله استولو على الوظايف والسكن الاباء والابناء وعيال الاخوان والاخوات والتعين بالقرابه لا بالشهاده
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  20. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    هويدي

    ماشاء الله ٢٠ أستاذ عائلة الأساتذة طيب باقي جيرانكم عيونهم على اي وظيفة ولجارك عليك حق ....لعب في لعب
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  21. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    ابو نورة

    زبط يا مزبط مقفل الوظايف على خلق الله ويوظف اقاربه كفو وتلقاه يصلي ولا يحب الحرام ويصوم ولا يتكلم بالناس يستغفر ويدعي
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  22. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 7:49 ص

    💇💇ريما Rima 💇💇

    إذا راح يسوي كل واحد مسؤول مثله ويوظف من عائلة وحده هذا ظلم للبقية والكثير ماراح يتوظف ■إذا صدق■ هذا نوع من أنواع الفساد
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  23. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص

    💇💇ريما Rima 💇💇

    حسبي الله عليك عاد 20 من عائلة واحدة كم راح تصير رواتبهم _وبه عوائل كل عائلة بيتهم مليان عاطلين__ اعط فرصة للغير ليتوظف استغل منصبه يجب عقابه
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  24. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص

    مدالله بن عطاالله

    أخاف نزاهة نفسها معينة بواسطات وبذلك ندور في حلقة مغلقة ويختلط الحابل بالنابل ويختفي المفسدون وتنتهي القضية
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  25. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    عاشق سراب

    يفكرون بيت ابوهم ؟
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  26. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    الكنق

    عاشو ابو ****
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  27. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    همسات

    88 الي اول تحول هدا زمن الفضايح وعصر الإنترنت !!
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  28. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    همسات

    ياقو الواسطة !!! ٢٠ دفعه وحده ؟؟!! ذكروني في الدبيان الي كان معين خول هذا العدد بمدارس الأبناء للعسكريين فكان معين بناتهم وشبابهم وبعضهم بدون ملفات ول
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  29. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص

    88

    ان شاء نسمع ايش نتائج التحقيقات و ليس مثل المرات السابقه بسمع بان هناك تحقيق و هذه نهايه المطاف و لا مره نشرت اي نتيجه
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  30. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 7:30 ص

    محب مرصد

    المفروض يبدء التحقيق
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