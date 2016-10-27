تدافع 2000 طالبة هرباً يصيب 41 منهن.. و«المدني»: اسألوا كلية «التميز»!..صور

صحيفة المرصد: أصيبت 41 طالبة في تدافع 2000 طالبة بكلية التميز بالخبر، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هربا من المبنى بعدما دوت صفارات جرس إنذار الحريق.
وبحسب صحيفة عكاظ فيما لم تعرف بعد أسباب انطلاق الصافرات التي تسببت في حالة من الخوف والفزع وإغماءات بين الطالبات أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية فهد الغامدي أنه تم علاج 32 حالة في الموقع، إذ تمثلت إصاباتهن بين الخوف وضيق التنفس، فيما تم نقل تسع حالات إلى المستشفى بواسطة الفرق الإسعافية التي باشرت بنحو تسع فرق، منها فرقتا تدخل سريع، إضافة إلى خمس فرق أخرى من التعليمي والقاعدة الجوية
والتنسيق مع إدارة الطوارئ، وتم التدعيم بفرقة من مستشفى محمد الدوسري، وفرقة المانع بالخبر، وفرقة من مستشفى الرعاية.
وشهدت الحادثة تجمعات كبيرة من مئات الطالبات في الشارع وأولياء الأمور. وانتقد عدد من الطالبات ضيق باب الطوارئ، ما تسبب في المزيد من خوف الطالبات داخل المبنى، وتدافعهن في محاولة الهروب السريع.
تعليقات ( 14 )
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سهموتتكرر مأساة عشش الدجاج ومصائد الموت ، وين الدفاع المدني وتفتيشاته على شروط السلامة ،، عجبي !!!!!!!!!!!!!
💇💇ريما Rima 💇💇من يتحمل الخطأ لو تعرضن لصدمه يصعب علاجها أو ماتن بسبب التدافع يجب محاسبة المديرة لتكون عبرة لغيرها
💇💇ريما Rima 💇💇طيب يبون يعطون فرضية تطلق صافرات فكيف إذا تفرق الطالبه بين الجد أن فيه حريق وبين الفرضية اذا فرضيه يبلغن الطالبات قبل التجربة■ يجب عقابهن
💇💇ريما Rima 💇💇واضح فعل فاعل تنطلق صافرات إنذار بدون حريق❗
ندىبعض الكليات والمدارس يعملوا فرضية وجود حريق ومايعطوا الطالبات خبر وانا عشت التجربة رعب تسمع الانذار وعلى طول يخطر على بالك حريق وهجوم على الباب 😥
يالطيفضيق باب الطوارئ انكان الدفاع المدني وقع على شروط السلامه فيتحمل اغفاله للباب تحملا كاملاونكان لم يوفق الدفاع المدني ف تتحمل ادارة التميز تميز تميس
ندى🌺سبحان الله 🌺 وبحمده🌺سبحان الله العظيم🌺
مـ،ـاݛــےع ضعفهن واحتياجهن للحمايه وقله تدبيرهن للامور والعواقب وذعرهن الشديد من مزحه او غلطه وكثره المتربصين فيه من ينادي لتحررها ونزع ولايتها ونزع ك شي
مـ،ـاݛــےقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون . كيف تهربين ولا شفتي نار ودخان ههاا مخفات
زياد العمريالابواب ضيقه والحراسات مفلته والامن لايتواجد نرجو وبشده عودة رجال الهيئه لمراقبة الكليه فما تراه في مواقف السيارات لايسر فلتان وقلة حيا
88وين اسود الهيئه عنهم اكيد صار اختلاط
himaيتم استدعا صاحب المبنى ومدير الكليه وكل المسؤولين,ويتم التحقيق معهم في وسائل السلامه,دي ارواح كان ممكن النتيجه تكون اسواء.
واقعيطيب ويش سبب صفارات الانذار ؟؟