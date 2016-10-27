تدافع 2000 طالبة هرباً يصيب 41 منهن.. و«المدني»: اسألوا كلية «التميز»!..صور

صحيفة المرصد: أصيبت 41 طالبة في تدافع 2000 طالبة بكلية التميز بالخبر، التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هربا من المبنى بعدما دوت صفارات جرس إنذار الحريق.

وبحسب صحيفة عكاظ فيما لم تعرف بعد أسباب انطلاق الصافرات التي تسببت في حالة من الخوف والفزع وإغماءات بين الطالبات أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية فهد الغامدي أنه تم علاج 32 حالة في الموقع، إذ تمثلت إصاباتهن بين الخوف وضيق التنفس، فيما تم نقل تسع حالات إلى المستشفى بواسطة الفرق الإسعافية التي باشرت بنحو تسع فرق، منها فرقتا تدخل سريع، إضافة إلى خمس فرق أخرى من التعليمي والقاعدة الجوية

والتنسيق مع إدارة الطوارئ، وتم التدعيم بفرقة من مستشفى محمد الدوسري، وفرقة المانع بالخبر، وفرقة من مستشفى الرعاية.

وشهدت الحادثة تجمعات كبيرة من مئات الطالبات في الشارع وأولياء الأمور. وانتقد عدد من الطالبات ضيق باب الطوارئ، ما تسبب في المزيد من خوف الطالبات داخل المبنى، وتدافعهن في محاولة الهروب السريع.

