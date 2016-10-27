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متقدمون إلى وظيفتك وبعثتك”: لنا 10 شهور لا حس و لا خبر..إلى متى ننتظر يعني!

27 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص
متقدمون إلى وظيفتك وبعثتك”: لنا 10 شهور لا حس و لا خبر..إلى متى ننتظر يعني!
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صحيفة المرصد: دشن متقدمون إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وسم (هاشتاغ) «#وظيفتك_وبعثتك» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مطالبين بسرعة الرد في القبول من عدمه، لتضررهم بسبب شرط من شروط البرنامج التي تقضي بالتفرغ الوظيفي.

وتفاوتت مدد انتظار نتائج القبول، إذ ذكر مغرد «أعلنوا النتائج وريحونا.. معلقين أكثر من سنة». وقال آخر: «نحن طلاب معلقون منذ 8 أشهر بدون نتائج». وتساءل متابع: «إلى متى ننتظر يعني؟… لنا 10 شهور لا حس و لا خبر». ودوّن متقدم إلى البرنامج في الوسم: «من بعد المقابلة الشخصية وانتوا تقولوا بعد أسبوعين تطلع النتائج ..مرت ستة أشهر».

وشدد متابعون بحسب صحيفة “الحياة “على ضرورة تدخل الجهات المختصة وتوضيح أسباب التأخر في الإعلان عن النتائج: «الوضع غير عادل للمتقدمين أبدا يجب أن توضح الصورة للجميع ليتسنى لهم تقرير خطوتهم القادمة». واعتبر مغرد تأخر ظهور النتائج «غير مقبول البتة ارجو من المسؤولين عن الحساب مساعدتنا في إيصال صوتنا للحصول على نتائجنا للبعثة».
وحمّل مغرد وزارة التعليم مسؤولية الرد على المتضررين: «تأخير غير مبرر وكل وزارة ترمي بالمتقدمين للوزارة الأخرى»، فيما شدد آخر «نود معرفة النتائج حتى يتمكن الطالب من معرفة خطوته القادمة، التعليق هذا يؤثر في الكثير». وأكد مستخدم «تأخر #وظيفتك_وبعثتك_وزارة_الداخلية وغياب الشفافية فيه تجاه المتقدمين مع اشتراط البرنامج عدم عمل المتقدم يشكل ضررًا كبيرًا عليهم».



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 8:34 ص

    ابو عبد الله

    اسألوا مجرب والله ثم والله ما استفدنا شيء من الابتعاث غير الضياع والخساير على الفاضي
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  2. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 8:21 ص

    المفروض إلغاء البعثات الخارجية والاكتفاء بالابتعاث الداخلي وبدل صرف مئات المليارات للنصارى للدراسة في الخارج توظيف العاطلين والعاطلات بها .
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  3. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 8:15 ص

    أتمنى إيقاف البرنامج تماما لعدم الحاجة له

    اغلب التخصصات التي يدرسها المبتعثون في الخارج لم تعد ذات قيمة فعلية ولدينا جامعات تستطيع إستيعاب الجميع واتمنى وقف البرنامج وغيره من برامج الابتعاث.
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  4. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 8:12 ص

    nono

    انسي البرنامج و رح دور لك شغل انت و ياه
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  5. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    سعد

    اصلا البرنامج هدا خطاء من اساسه
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  6. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    عنتر

    من اللي لقفكم وخلاك تروح وتخسر الدولة خسرت عليكم شعب مدلل مابقى الا يجاب لكم الغداء والعشاء عند بيوتكم احمدو ربكم المفروض الدولة تاخذ اللي دفعت لكم
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  7. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 7:49 ص

    88

    الصبر طيب كلها كم سنه و يجيكم خبر و العجله من الشيطان و فى التاني السلامه
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  8. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 7:46 ص

    بندر

    حنا بحالة حرب وملاين وديون وندفع فلوس وضرائب وهذوالى يبغون يتمشون بفلوسنا على اساس دراسه وتمشيات برى ولله قهر
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