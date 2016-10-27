معاقبة القضاة عند تقديم معلومات «مغلوطة» حول القضايا المحكوم فيها

صحيفة المرصد: توعد المجلس الأعلى للقضاء بإحالة القضاة للعقوبة والتحقيق إذا ثبت أنهم قدموا معلومات غير صحيحة تفيد بإنهاء جميع الضبوط وإصدار صكوك لجميع القضايا المحكوم فيها.
وأوكل المجلس لرئيس المحكمة ورئيس محاكم الاستئناف مهمة تقديم البلاغ ضد من يوقع من القضاة على خلاف الحقيقة، مؤكداً أن الهدف من التوقيع هو عدم تعثر سير المعاملات.
وبحسب صحيفة عكاظ أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد نموذجا ووجهه لجميع المحاكم، يوقع من القاضي قبل مغادرة عمله، سواء كانت المغادرة بسبب نقل أو ترقية أو انتداب أو ندب لمدة تزيد على أسبوع، أو لتمتع القاضي بإجازته الاعتيادية، إذ يتضمن النموذج الإفادة بتوقيع جميع الضبوط، وإصدار صكوك جميع القضايا المحكوم فيها، واستكمال توقيعاته اللازمة حتى لا يتعثر سير المعاملات، ويرسل نموذج لرئيس المحكمة في ما يخص قضاتها، وإلى رئيس محكمة الاستئناف في ما يتعلق برؤساء محاكم الدرجة الأولى، وإن ظهر للرئيس خلاف ما تضمنته الإفادة فيرفع بذلك للتفتيش القضائي والأمانة العامة للمجلس.
تعليقات ( 8 )
الصابراقسم بالله العظيم وعلى كتابه الكريم لى معامله فى المحكمه لها من عام 1430 وحتى اليوم لم تنجز وكله موعيد فى موعيد ما اقول الا حسبيى الله ونعم الوكيل
88كلام للاستهلاك فقط
سوط الحقكلام للاستهلاك فقط .. يا مجلس القضاء لم نسمع ولم نقرأ عقوبة طُبقت على قاض ولن تجرؤوا على تطبيقها .. يعطيك موعد ٨،٣٠ ولا يصل إلا ١٠ والمعاملات بالأدراج
ساري الليليكفيك اخلاقهم التجارية لادخلت احد مكاتب القضاه قام يزمر ويكمر وكأنه ملك الملوك غرتهم الحياة الدنيا جنون العظمة نهيك عن عدم المحاسبة والعقاب لهم
بدراقسم يمينا بالله ان القضايا لديهم بالادراج لمساجين ومحكومين انتهت مدتهم بالسنوات ولم يفرج عنهم والسبب لا مبالاه من القاضي وتضييع الملفات حسبنا الله
سعداجل سماحتهم بدلون بمعلومات مغلوطه !!! قولوا يكذبون و خلاص
بدرياسلااااام اخير انتبهتوا الى بعض القضاه***ومماطلتهم بالاحكام الله الله الله اخيرا جاكم الفرج يامساجين مطوفين بالسجن سنوااااات
هويديأبد القضاة لايغلطون البته وهذا هو المفروض معاقبا المخطي او المقصر في عمله