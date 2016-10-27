المرور يسمح لوكالات ومعارض السيارات إصدار رخصة قيادة إلكترونيا

صحيفة المرصد-متابعات: أعلن المرور السعودي أمس الأربعاء أنه أصبح بإمكان وكالات ومعارض السيارات إصدار رخصة السير الجديدة إلكترونيا ودون انتظار عبر خدمة «تم» الإلكترونية وفقا لما ذكر المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” . وجاء في تغريدة “المرور” : “عبر خدمة تم.. يمكن لوكالات ومعارض السيارات إصدار رخصة السير الجديدة إلكترونيا ودون انتظار”. وقد ذكرت مديرية الأمن العام أن هذه الخدمة «تم» قد تم توفيرها لتسهيل وتوفير الوقت والانتظار للمواطنين والمقيمين.
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تعليقات ( 1 )
يالطيفالتحول للحكومه الاكترونيه لاكن نردها بشتى القطاعات