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مدير مالي من”جنسية عربية”يتحايل لإيداع مبالغ غير شرعية

27 أكتوبر, 2016 , 8:52 ص
مدير مالي من”جنسية عربية”يتحايل لإيداع مبالغ غير شرعية
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية أن المدير المالي لإحدى شركات الاستثمار “من جنسية عربية”، طلب من بنك محلي في جدة يتعامل معه، أن يوفر لمقر الشركة صرافا آليا يضمن سرعة إيداع أموال عمالة الشركة في حسابها عن طريق الصراف، وأن يكون مرتبط فقط بحسابها، كاشفا أمام المحققين أنه يقوم بدفع إيجار للبنك كرسوم للصراف الآلي الذي تم وضعه في الشركة بمبلغ 25 ألف ريال شهريا.

جاء ذلك على خلفية قضية تورط سعوديين ومقيمين بغسل 4 مليارات، وبحسب صحيفة الوطن قال المدير المالي أثناء التحقيقات أنه يعمل لدى شركة استثمارية منذ 2004، إذ تم الاتفاق بينه وبين سعوديين ومقيمين على أن يقوم أحد الأفراد بإيداع المبلغ بحساب رئيس الشركة، فيرسلها بعد ذلك الرئيس عن طريق حسابه لدولة خليجية على أن يأخذ الرئيس على كل حوالة 625 ريالا في حال تحويل مليون ريال.

كما أفاد بأنه تم تخصيص حساب متهم سعودي يقوم بنفس العملية لتحويل مبالغ خارج السعودية تعود لعمالة هندية على أن يأخذ كعمولة في كل عملية 1250 ريالا، وأيضا تعاون وافدين آخرين للتحويل بأسمائهم لنقل الأموال للخارج بمقابل 3 آلاف ريال، ووصلت قيمة العمولة التي حصل عليها رئيس الشركة الاستثمارية مليونا و600 ألف ريال، أما المبالغ المحولة من الوافدين بلغت 150 ألف ريال، وأفاد بأن الأشخاص الذين يعملون في تحويل الأموال السابقة كانوا على كفالة السعوديين المتورطين في القضية.



تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    مسمار

    نقول ونكرر ومن واقع تجربه وظيفتين لايمسكها اجنبي 1- مدير مالي 2- مدير توظيف
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  2. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 10:19 ص

    زائرابوفواز

    اول تهريب لأموال خارج الدوله امرعادي السيوله متوفره في البنوك ولاسواق الحين اصبرو6شهور بس 1000 ريال لاخرجت خارج الدوله بيدرون عنها
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  3. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 10:00 ص

    بخن بخن

    الشق اكبر من الرقعه. .Too late too little
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  4. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 9:59 ص

    تناقض كبير

    فلوسهم حلالهم كسب تجارتهم ماسرقوها وانتم تعرفون ان كثير من الشركات والمتاجر اصحابها اجانب .... اما عند التحويل يصبح تهريب اموال..ابي افهم كيف تجي ؟؟
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  5. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 9:54 ص

    880

    الاجانب يا ***مو جاي هنا على سواد عيونك جايين لاجل المال اي فرصة تجاه المال يبيعك نسبة 99%
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  6. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 9:53 ص

    شايفهم

    فيه محلات بدون رخص خصوصا في المحلات الشعبيه بدون رخص يدفعون 500 للمراقب كل شهر ويغطي عليه
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  7. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 9:51 ص

    يا طير يلي

    الهنود مسيطرين على المواد الغذائيه سوبر ماركات وتوزيع وما عندي مشكله معه مشكلتي معى المواطن المتستر ب 2000 ريال يبيع اسمه ووطن وما فيه من يحاسبه
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  8. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    اكيد ابو علوص هذي شغلاتهم
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  9. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 9:40 ص

    زائره

    وين المبتعثين المفروض مبتعث يتخرج فورا يبعد الوافد لانه درس وطبق خلاص وش بعد لين يتم سن التقاعد وهو تحت اوامر الوافد فيكم عقدة الوافد الله يزيله
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  10. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 9:27 ص

    نجاخان

    شاقووووووووووووووووووووول منهوبين وماكولين ومذمومين حسبنا الله ونعم الوكيل جل من دخل هذه البلاد وعين خير سرقها ونهبها وذمها واختلق الشائعات عليها
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  11. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 9:26 ص

    مسعد

    ضعف الرقابة صحيح اما طيب المواطنين فهذا غير حقيقي فمن ساهم في هذه الأعمال اعماه الجشع وليس الطيبة يجب مراجعة كل العملايات الماليةفي العشرسنوات الماضية
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  12. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 9:23 ص

    محامي مخضرم

    السعودي الذي يخون بلده يجب ان تسقط عنه الجنسية فوراً ، الخيانة في تهريب المتخلفين والخيانه في التستر على الوافدين. يجب أن يكون السعودي حافظاً للامن.
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  13. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 9:22 ص

    الأميـــــــر

    قولو مصري وانتهينا ليش تخفون جنسيته...الاستثمار الاجنبي لم يكن ذا فائده مطلقا..فقد وضف مواطنين وهما وازدادت التحويلات الماليه بدون اي فائده تذكر للوطن
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  14. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 9:19 ص

    ابو سليمان

    النصب لا يصعب على النصابه كثير من الاجانب استغلو ضعف الرقابه وطيبة المواطن فستخدمو جميع الطرق للحصول على المال بالغش والنصب والاحتيال وتهريب الاموال
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  15. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 9:18 ص

    الشايب

    فوضى ولعب ..؟؟
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  16. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 9:00 ص
    عدد التعليقات:2244

    سهم

    من واجبات علماء الأمة التوعية للمواطنين ، ويبين لهم أن مشاركة الأجنبي في العبث بمقدرات الوطن وثرواته هو خيانة عظمى يستحق عليها الشخص عقوبة الموت .
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  17. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 9:00 ص

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    حسبنا الله ونعم الوكيل الاجانب ما خذين حريتهم في كل شيء لا حسيب ولا رقيب والعيب في ابن الوطن يتستر عليهم في كل جرائمهم
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  18. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 8:59 ص
    عدد التعليقات:2244

    سهم

    لازال هناك من يعبث بمقدرات الوطن من أبنائه ، ياليت يكون فيه تدخل من الجهات الأمنية ومحاضرات لهيئة كبار العلماء للمواطنين عن خيانة الأمانة بشتى صورها
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  19. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 8:59 ص

    عيد

    غسيل اموال وبالمليارات والمكتشف منها لايتعدى 5% مالذي يجري ومن اين تاتي هذه المليارات اللتي تعتبر ميزانية دول باكملها فهمونا يامنغلقين يامتخلفين
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