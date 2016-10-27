فيديو.. حسين عبدالغني: حملة تشن ضدي.. وهذا عيبي الوحيد!

صحيفة المرصد: أشار حسين عبدالغني، قائد النصر السعودي، إلى حملة تشن ضده في الفترة الماضية وبالتحديد بعد خسارة فريقه من الاتحاد في بطولة تبوك الودية، فيما أكد المدافع عدم وجود أية خلافات بينه وبين المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وقال عبدالغني في مقابلة خاصة لـ”في المرمى”: “احب اعتذر لجمهور النصر على اللي حدث في بطولة تبوك وهذا خطأ اعترف به وهو افضل من المكابرة، أما بالنسبة للمدرب زوران، لا توجد مشاكل معه وهو المسؤول الفني في النصر، هو من يقرر حاجته لي من عدمها، تكلمت معه شخصيا وطلبت منه بكل صراحة وضوح قبل مباراة الوحدة اذا كان مقتنع فيني او لا، لأنني لا ارضى المشاركة بدون اقتناع”.

وحول قدرته على العطاء في الملاعب ومواصلة ركل الكرة، اجاب حسين: “صعب اجاوبك على السؤال، هناك اشخاص فنيين يحددوا هذا الشيء وفيها كل الاحصائيات، انا الحمد لله احس قادر على العطاء، اي شخص يتمنى يكون موجود وهم يحددوا ويعطوا هذا الشيء، انا اشوف نفسي في الظهير اكثر وعارف الدور المطلوب مني واعرف اوزع المجهود خلال المباراة وأسير النفس على مدى 90 دقيقة”.

ورد عبدالغني على انتقادات ماجد عبد الله: “شارة القيادة مسؤول عنها مسيري النادي، ردا على الكابتن ماجد عبد الله، احترم رأيه وخبرته الطويلة ورأيه في الملاعب، الحمد لله فترة طويلة كنت قائد في الأهلي واخر فترة في المنتخب ايضا كنت كابتن والآن مع نادي النصر وحققنا انجازات في كل الأماكن شاركنا فيها وانا قائد، في الاول والاخير من يتخذ القرار ادارة النادي، انا عن نفسي انا راضي تماما وكل شخص له وجهة نظره”.

