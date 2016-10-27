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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر رمياً بالرصاص بضرما

27 أكتوبر, 2016 , 10:39 ص
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر رمياً بالرصاص بضرما
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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة ضرما، وفيما يلي نص البيان :

أقدم/ نواف بن حمد بن سالم الحمالي – سعودي الجنسية – على قتل / سلطان بن سعد بن فهيد الخنفري القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعة بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / نواف بن حمد بن سالم الحمالي – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 26 / 1 / 1438هـ بمحافظة ضرما بمنطقة الرياض.



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