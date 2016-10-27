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تركيا تحذّر الحشد الشعبي: يستهدفون مناطق السنة.. وسندافع عن التركمان

27 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص
تركيا تحذّر الحشد الشعبي: يستهدفون مناطق السنة.. وسندافع عن التركمان
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صحيفة المرصد:أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ستتخذ “تدابير أمنية” لم يكشف عن طبيعتها، في حال تشكيل قوات الحشد الشعبي، التي توجهت إلى مدينة تلعفر (غربي الموصل العراقية لقتال داعش) خطرًا على أمن بلاده، مؤكدا أن لتركيا دورا في حماية التركمان في المدينة، في مؤشر إلى إمكانية تصاعد جديد في التوتر بين أنقرة وبغداد.

جاويش أوغلو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني، إبراهيم الغندور، بالعاصمة التركية أنقرة، نقلت تفاصيله وكالة “الأناضول” التركية شبه الرسمية قال: “مصممون على حماية حقوق أشقائنا التركمان هنا (بتلعفر)، ونحن لله الحمد قادرون على ذلك، سيما وأننا لم نتركهم يومًا، وفي حال تعرضهم لهجمات فلن نقف غير مبالين”.

واتهم جاويش أوغلو قوات الحشد الشعبي، وهي مليشيات شيعية موالية للحكومة بالعراق، بالتحرك “بدافع الانتقام” قائلا إن تلك القوات “ترغب في دخول مدينة الموصل العراقية، بدعم وتحريض من بعض الدول والمجموعات (التي لم يسمها)، وشن هجمات على مناطق سنية أخرى”.

وبالترافق مع تصريحات جاويش أوغلو، برز موقف مماثل من وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، قال فيه إن تركيا “تُعارض جميع المجموعات الطائفية شيعية كانت أو سنيّة، لكون تلك المجموعات تُحدث الكوارث في المنطقة.”

وخلال مقابلة مع قناة “TGRT” التركية، أشار جليك إلى أن جميع المنظمات الإرهابية الموجودة على الحدود التركية “تُشكّل خطرًا أمنيًا على تركيا، التي تدعم المشاريع الرامية لتحقيق السلام والرخاء في المنطقة” على حد تعبيره، علما أن بغداد كانت قد عبّرت مؤخرا عن اعتراضها العلني على الدور التركي في معركة الموصل بينما حذرت أنقرة من تغيير هوية المدينة التي تقطنها غالبية سنية.
CNN



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    27 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    ابو وائل

    افا عليك يا قلم الحقيقه تدخل بمعرفات بنات لا اظنك تفعل ذلك الرجل يبقى رجل رجل لا تعاودها وانا اخوك ما منها فائده علق والله يستر على الجميع
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  2. 29
    27 أكتوبر, 2016 , 12:28 م
    عدد التعليقات:12143

    برق الحرم

    ((((عــــــــــاجل ....داعش _الماسونية ...... تعدم العشرات من السجناء في الموصل معظمهم من افراد الشرطة والجيش العراقي فروا الي الموصل بعد الاحتلال)))
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  3. 28
    27 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    افول

    خنيبق يا خنيبق تخنبق
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  4. 27
    27 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    88

    احسن من الذين يدخلون باسماء بنات
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  5. 26
    27 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    خالد

    قلم البهتان والكذب يدخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. 88 و ابن الوطن
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  6. 25
    27 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص
    عدد التعليقات:2886

    ابن الوطن

    ***الخميني عارض نفسه مسوي مد شعوذه قال قادمون
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  7. 24
    27 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    88

    مخالف للنشر
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  8. 23
    27 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    ابو منصور

    وآخرون يجعلون رؤوسهم في الرمال خوفا ، وآخرون ضربتهم الذلّة ونسوا اخوانهم في العراق وسوريا يضطهدون ويقتلون على أيدي الروافض وإيران وروسيا..وا أسفاه
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  9. 22
    27 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    ابو منصور

    تسلمين يا تركيا.شوفوا كيف يسعون الى حماية قوميتهم التركمانية أمام همج الروافض وإيران ..وَيَا أسفاه على أراذل العرب فهم ما بين مؤيد لروسيا وأذنابها،
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  10. 21
    27 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    88

    يا الحالم روح نام و كمل حلمك يمكن ترزق باحلام فى حلمك
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  11. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص
    عدد التعليقات:2886

    ابن الوطن

    الحشد الحميري لعن الله الخميني العراقيين
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  12. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    88

    عندما احتل الدواعش مناطق الايزيدين المتاخمه لحدود تركيا وين الدوله التركيه ما هبت لنجدتهم من القتل و السبي و الا الوزير التركي يحدد من يحمى على مزاجه
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  13. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    الحالم

    يجب تجميع الجيش العراقي السابق ودعمه وخصوصا انه اقامه عليه حرب لامتلاك اسلحه فتاكه وطلع كله كذب يجب ان نتحرك بشكل فاعل وسري الوقت ليس في صالحنا للاسف
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  14. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    88

    سنه الموصل تحت حكم داعش من اكثر من سنتين اين تركيا عنهم
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  15. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    الحالم

    العرق العربي من يملك القوه للاسف علماني ومن ينادي باسم العروبه فهو منتهى الصلاحيه لفسلسفته ***لانه منهجها وتوجهها علماني ***يفرق لا يجمع ابدا
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  16. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    من يصدق ان بغداد اصبحت رافضيه ويسب فيها ابوبكر وعمر وعثمان وامنا عائشه عيانا جهارا
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  17. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    88

    سوالي لكل عاقل لماذا لا تعتبر تركيا الدواعش خطر على التركمان و مع العلم بان مناطق التركمان محتله من قبل الدواعش لاكثر من سنتين
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  18. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    الحالم

    تركيا والسعويه هما اخر القوه الاسلاميه التي يمكن الاعتماد عليها اما باقي الدول الماسونيه لاعبه فيهم بتحرك بني علمان وهمهم هدم القوه الشعبيه بالفرقه
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  19. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص

    الحالم

    القلم !!! تخصصه اخواني فقط يعني من خرق الاوزن مناسقط الاندلس هههههه قلم ر***تفوح منه ومستحيل الباطل يغلب الحق ليفهم هذا الخبوقبق ههه
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  20. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    عبدالله

    اتمنى تركيا ان تتحرك في العراق كما تحركت السعوديه ضد اليمن باي حجه فسوف نصيب ابران في مقتل وبمساعد الجيش العراقي السابق الحقيقه هي يجب ان نتحرك
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  21. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    زائر

    على كل الدول السنية التحرك ومساندة تركيا في دفاعا عن سنة الموصل والا خلو الشعوب تتحرك
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  22. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    عبدالله

    الفرق بين داعش والحشد الشعبي انه الاول يباد ولاخر ينتعش وفي لنهايه كلاهما ضدنا والعب في الاوراق والحسابات الامريكيه واضحه للاسف كلها موجه ضدنا
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  23. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    عبدالله

    وين تعليق قلم. عن الحشد الشعبي
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  24. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:12143

    برق الحرم

    ((((((لا احد يمس العجم لا اكراد ولاتركمان .... داعش وحالش يتبادلون الادوار في التطهير الطائفي و العربي العرقي على وجه الخصوص ))))))
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  25. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    عبدالله

    هناك شي اسمه امن قومي استراتيجي لابد من التدخل قبل ان يتدخل هو بدوره واذا تركنا ذلك فنهم قادمون البطل سلمان الحزم في اليمن قرار استراتيجي يحمد وهذ مثل
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  26. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    لامير

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  27. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    عبدالله

    لله درك ياردوغااان البطل لم يتحرك غيرك لو بشكل بسيط بيعث الامل في سنه العراق الذي تخلى عنهم الجميع بحجه عدم تخل الدول بينما ايران تلعب بالدول
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  28. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص
    عدد التعليقات:462

    ابونواف...

    ومالفرق بين داعش والجحش الشعبي جميعها مجموعات ارهابيه متطرفه تقتل بطريقه اثنيه بغيضه من حق تركيا حماية مواطنيها وحدودها
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  29. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    عدو المجوس

    للأسف حثالة من البشر يتحكمون في مصير امة
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  30. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    إستشاري صح

    فتن عمياء اختلط فيها الحابل بالنابل اللهم خارج كل برئء وضعيف من هذا الحروب التي لاترحم ولا تعرف أولها من آخرها .
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