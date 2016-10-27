لوجود الريبة والشك…محكمة التنفيذ بجدة توقف صرف شيك بمبلغ 7 مليار ريال

صحيفة المرصد: أوقفت محكمة التنفيذ بجدة تنفيذ شيك بقيمة ٧ مليارات وثمانين مليون ريال كان قد تقدم به مطلع هذا العام طالب التنفيذ إلى المحكمة التي أحالته لإحدى دوائرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ حسب النظام.

ووفقاً لموقع”سبق” أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة قراره بإبلاغ المنفذ ضده وفقاً للمادة ٣٤ من نظام التنفيذ ليقوم بالتنفيذ خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تبلغه بالقرار أو يبدي ما لديه تجاه هذا الشيك الذي يعد من السندات التنفيذية التي تقوم المحكمة بتنفيذها إلا في حالات يتحقق منها القاضي وفقاً لنظامي التنفيذ والأوراق التجارية.

وعند حضور المنفذ ضده تم إجراء اللازم في سماع ما لديه من دفع واعتراض على التنفيذ؛ حيث قام قاضي الدائرة التنفيذية بالتحقق من صحة سبب الاستحقاق للسند التنفيذي لكون مبلغ المطالبة كبيراً؛ وقد ظهر للدائرة أن مبلغ المطالبة محل شبهة وحيلة، فقرر القاضي فوراً إيقاف التنفيذ، وإحالة طرفي المطالبة لهيئة التحقيق والادعاء العام؛ نظراً لكبر مبلغ المطالبة، ولوجود الريبة والشك وفقاً لما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة العشرين من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.