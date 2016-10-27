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بالفيديو: سعودي يتحدى وزير الخدمة المدنية: “تعالى جرب الشغل معاي 5 دقائق”

27 أكتوبر, 2016 , 12:07 م
بالفيديو: سعودي يتحدى وزير الخدمة المدنية: “تعالى جرب الشغل معاي 5 دقائق”
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صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو لشاب يتحدى وزير الخدمة المدنية -الذي اتهم السعوديين بضعف إنتاجيتهم- أن يجرب العمل معه في فحص كرينات الحرم لمدة 5 دقائق فقط.

وظهر الفيديو الشاب وهو يتحدث من أعلى الحرم قائلا: “أنا هتان سعيد سندي أعمل هنا في فحص “كرينات” الحرم، ياليت اللي قال الموظف السعودي ما يشتغل إلا ساعة يجي شوية يجرب معاي الشغل هنا لمدة ما هي بساعة بل 5 دقائق، لنرى هل هو يقدر يستحمل الشغل ذا ولا لا”.

وكان وزير الخدمة المدنية خالد العرج قد أثار وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن أن وزارته اجرت دراسة أثبتت أن إنتاجية الموظف السعودي في القطاع العام لا تتعدى الساعة الواحدة يومياً، وأن مليون شخص مسجلين في جدارة بينهم 210 ألف في القطاع الخاص.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    الجوف

    عمل مواطن بخدمة البلدلوخمس دقائق افضل من عمل متواصل لاجنبي مايخلف غير الضرر بخدمته المؤديه الى الهلاك للديره افهمو يامتجنسين ويسبون ابن البلد اصل وفصل
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  2. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    قلم الكذب والبهتان يهاجم السعوديين بغض النظر عن اساس الموضوع

    ايش قصدك بالاجانب الى يحاربون السعوديين الى قال انتاجيتكم ساعه مو اجنبي
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  3. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 12:33 م

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    ريحوا رؤسكم ما دام الوزير مرضي عنه فكلامكم بكل الحالات لا يودي ولا يجيب
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  4. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    ابوشيخه

    مازال الاجانب يحاربون السعوديين من أجل ادخال اليأس في انفسهم -***
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  5. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    جودة العمل تدخل في تقييم الإنتاجية
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  6. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    ابو حمد

    انا عملت في الدوله ٣٠ سنه وتقاعدت وصدقوني ان الموظفين يعملون باخلاص ***
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  7. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    الف ألف ألف شكر لهذا الموطن المخلص وكل مثيل له يؤدي عمله بآمانة وإخلاص ونقول لهم أنتم انتاجيتكم تفوق أضعاف مضاعفة من انتاجيتهم ساعة و 59 د
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  8. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    ابو عبدالعزيز

    هذا هو المواطن السعودي يكرف ويشتغل ويتعب وبعدين علاوه مافي بدلات طارت الراتب قليل وبالاخير يجي الوزير يستفز االمواطن انتاجية ساعه قول شكرا للمواطن
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  9. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 12:26 م
    عدد التعليقات:2886

    ابن الوطن

    كفو الشاب سعودي يتقن الشغل و ناجح بكل شيء و الدليل المهاره الطبية و الاتقان بالعمليات الجراحية كذالك المنظومات المعلوماتيه و الطيران سعودي قدرك مرفوع
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  10. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    فمثلك وغيره من الموظفين أديت آمانة الوظيفة التي تستحق عليها راتب ومعها حوافز
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  11. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    طيب اذا كان فيه 10 يعملون بإنتاجية 10 ساعات و100 بإنتاجية ساعة كم يكون متوسط انتاجية الموظفين تحسب ( 10 + 100 ÷ 60 د = 1.8.33 يعني ساعة و8 د 33 ث )
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  12. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    علي العمري

    مخالف للنشر
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  13. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    لكي نحصل على مقدار الانتاجية ناخذ عدد ساعات الصالح والطالح من انتاجيته دقيقة ومن انتاجيته 8 ساعات واقسم لتحصل على المتوسط
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  14. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 12:17 م
    عدد التعليقات:313

    السليل

    رٌبّ كلمة قالت لصاحبها دعني . ليس فقط أخطأ على الموظفين بل ظلمهم .. بس هاليومين ينطبق المثل اللي يقول دبور زن على خراب عشه .. ويتحمل اللي بيجيه
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  15. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    ساعة الانتاجية تتبين بالمتوسط الحسابي لعدد موظفي الدولة من ساعة انتاجيته ساعة أو 8 ساعات وفق عينة عشوائية يقوم بها مختصون
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  16. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    هيا تعال

    راح فيها ابو ساعة.
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  17. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    يشكر هذا الموطن وغيره كثير ممن يحللون رواتبهم وممن يؤدون آمانة العمل
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  18. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  19. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    حساوي

    أقول اشتغل وانت ساكت الله يحييك
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  20. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    قلم الكذب والبهتان يهاجم السعوديين بغض النظر عن اساس الموضوع

    مواظف شركه خاصه و ليس حكومي و الكلام مو موجهه له
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