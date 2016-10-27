بالفيديو: سعودي يتحدى وزير الخدمة المدنية: “تعالى جرب الشغل معاي 5 دقائق”

صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو لشاب يتحدى وزير الخدمة المدنية -الذي اتهم السعوديين بضعف إنتاجيتهم- أن يجرب العمل معه في فحص كرينات الحرم لمدة 5 دقائق فقط.
وظهر الفيديو الشاب وهو يتحدث من أعلى الحرم قائلا: “أنا هتان سعيد سندي أعمل هنا في فحص “كرينات” الحرم، ياليت اللي قال الموظف السعودي ما يشتغل إلا ساعة يجي شوية يجرب معاي الشغل هنا لمدة ما هي بساعة بل 5 دقائق، لنرى هل هو يقدر يستحمل الشغل ذا ولا لا”.
وكان وزير الخدمة المدنية خالد العرج قد أثار وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن أن وزارته اجرت دراسة أثبتت أن إنتاجية الموظف السعودي في القطاع العام لا تتعدى الساعة الواحدة يومياً، وأن مليون شخص مسجلين في جدارة بينهم 210 ألف في القطاع الخاص.
تعليقات ( 20 )
الجوفعمل مواطن بخدمة البلدلوخمس دقائق افضل من عمل متواصل لاجنبي مايخلف غير الضرر بخدمته المؤديه الى الهلاك للديره افهمو يامتجنسين ويسبون ابن البلد اصل وفصل
قلم الكذب والبهتان يهاجم السعوديين بغض النظر عن اساس الموضوعايش قصدك بالاجانب الى يحاربون السعوديين الى قال انتاجيتكم ساعه مو اجنبي
انشر التعليقريحوا رؤسكم ما دام الوزير مرضي عنه فكلامكم بكل الحالات لا يودي ولا يجيب
ابوشيخهمازال الاجانب يحاربون السعوديين من أجل ادخال اليأس في انفسهم -***
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!جودة العمل تدخل في تقييم الإنتاجية
ابو حمدانا عملت في الدوله ٣٠ سنه وتقاعدت وصدقوني ان الموظفين يعملون باخلاص ***
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!الف ألف ألف شكر لهذا الموطن المخلص وكل مثيل له يؤدي عمله بآمانة وإخلاص ونقول لهم أنتم انتاجيتكم تفوق أضعاف مضاعفة من انتاجيتهم ساعة و 59 د
ابو عبدالعزيزهذا هو المواطن السعودي يكرف ويشتغل ويتعب وبعدين علاوه مافي بدلات طارت الراتب قليل وبالاخير يجي الوزير يستفز االمواطن انتاجية ساعه قول شكرا للمواطن
عدد التعليقات:2886
ابن الوطنكفو الشاب سعودي يتقن الشغل و ناجح بكل شيء و الدليل المهاره الطبية و الاتقان بالعمليات الجراحية كذالك المنظومات المعلوماتيه و الطيران سعودي قدرك مرفوع
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!فمثلك وغيره من الموظفين أديت آمانة الوظيفة التي تستحق عليها راتب ومعها حوافز
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!طيب اذا كان فيه 10 يعملون بإنتاجية 10 ساعات و100 بإنتاجية ساعة كم يكون متوسط انتاجية الموظفين تحسب ( 10 + 100 ÷ 60 د = 1.8.33 يعني ساعة و8 د 33 ث )
علي العمريمخالف للنشر
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!لكي نحصل على مقدار الانتاجية ناخذ عدد ساعات الصالح والطالح من انتاجيته دقيقة ومن انتاجيته 8 ساعات واقسم لتحصل على المتوسط
عدد التعليقات:313
السليلرٌبّ كلمة قالت لصاحبها دعني . ليس فقط أخطأ على الموظفين بل ظلمهم .. بس هاليومين ينطبق المثل اللي يقول دبور زن على خراب عشه .. ويتحمل اللي بيجيه
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!ساعة الانتاجية تتبين بالمتوسط الحسابي لعدد موظفي الدولة من ساعة انتاجيته ساعة أو 8 ساعات وفق عينة عشوائية يقوم بها مختصون
هيا تعالراح فيها ابو ساعة.
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!يشكر هذا الموطن وغيره كثير ممن يحللون رواتبهم وممن يؤدون آمانة العمل
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
حساويأقول اشتغل وانت ساكت الله يحييك
قلم الكذب والبهتان يهاجم السعوديين بغض النظر عن اساس الموضوعمواظف شركه خاصه و ليس حكومي و الكلام مو موجهه له