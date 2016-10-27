بالفيديو: سعودي يتحدى وزير الخدمة المدنية: “تعالى جرب الشغل معاي 5 دقائق”

صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو لشاب يتحدى وزير الخدمة المدنية -الذي اتهم السعوديين بضعف إنتاجيتهم- أن يجرب العمل معه في فحص كرينات الحرم لمدة 5 دقائق فقط.

وظهر الفيديو الشاب وهو يتحدث من أعلى الحرم قائلا: “أنا هتان سعيد سندي أعمل هنا في فحص “كرينات” الحرم، ياليت اللي قال الموظف السعودي ما يشتغل إلا ساعة يجي شوية يجرب معاي الشغل هنا لمدة ما هي بساعة بل 5 دقائق، لنرى هل هو يقدر يستحمل الشغل ذا ولا لا”.

وكان وزير الخدمة المدنية خالد العرج قد أثار وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن أن وزارته اجرت دراسة أثبتت أن إنتاجية الموظف السعودي في القطاع العام لا تتعدى الساعة الواحدة يومياً، وأن مليون شخص مسجلين في جدارة بينهم 210 ألف في القطاع الخاص.