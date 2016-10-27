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مصادر مقربة من “خالد العرج” تكشف تفاصيل جديدة حول توظيف ابنه

27 أكتوبر, 2016 , 12:22 م
مصادر مقربة من “خالد العرج” تكشف تفاصيل جديدة حول توظيف ابنه
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صحيفة المرصد:قالت مصادر مقربة من وزير الخدمة المدنية خالد العرج، إن عبدالله العرج ابن الوزير عين على وظيفة مدير مشاريع في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد تخرج قبل خمسة أعوام (ولم تشر إلى مرحلته الدراسية)، وعمل لمدة أربعة أعوام في القطاع الخاص كمدير مشاريع، ثم عين مؤخرا في وزارة الشؤون البلدية والقروية على الوظيفة ذاتها وذلك ووفقا لصحيفة عكاظ.

ونفت المصادر ما تداولته مواقع التواصل، حول توظيف ابن الوزير في الخدمة المدنية، وبينت أن الصورة المتداولة تعود إلى ابنه عبدالرزاق الذي زار الوزارة متدربا لمدة فصل دراسي ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، كون تخصصه موارد بشرية، مؤكدة عدم عمل ابنه في وزارة الخدمة المدنية حاليا.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    27 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    وراكم

    ما تنبشون بأبناء الوزير الأخر
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  2. 25
    27 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    مصمم

    طيب وإبن وزير *** معين وين وبكم ؟؟
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  3. 24
    27 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    **** البلد ليس عقيم فيه كوادر مؤهله داخلياً أو قادمة من إبتعاث وتحمل مؤهلات عاليه
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  4. 23
    27 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    طيب وينكم ساكتين

    ذعن اللي موظف ابنه بنفس الشركة اللتي عمل بها ومن ثم الى شركة استشارية ليرتبط بها
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  5. 22
    27 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    ربما أختلف مع الوزير

    لكن لا أعتقد انه سيكذب لأن حتما العيون والرقابة عليه
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  6. 21
    27 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    Hani123

    حلوووة كلمة عدم عمل ابنه حاليا في الوزارة..يعني يمكن بعدين.. ا***
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  7. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    قلم الكذب والبهتان يهاجم السعوديين بغض النظر عن اساس الموضوع

    بعد هذا التصريح اتحدى من رفع القضيه ضد الوزير ان يربحها
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  8. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    صبحي

    المشكله في كلام الوزير ساعه يعني لو خلاها اربع ساعات تنبلع اشوي.
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  9. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    مرصداوي قديم

    مخالف للنشر
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  10. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    لاء

    ابنه الأكبر عبدالله عمره حوالي 26 سنة
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  11. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    ههههههه

    المشكلة مصادر مقربة من الوزير نفسه هي اللي تبرر كم جاء في عنوان الخبر والمقرب لن يضره
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  12. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    صوت الحقيقه

    تعرفون ان اغلب موظفين الوزارات في المملكه ابناء الوزراء وبرواتب عاليه لذلك كل واحد منهم مدير والدراسه ابو ساعه كانت علي هذه الفئة من الموظفين
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  13. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    خلاص ما عاد تترقع يامعالي وزير الخدعة المدنية ، كل شي انكشف على الملأ
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  14. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    علي

    وشهي الشركة ذي إللي بتحط بزر متخرج من الثانوي عمره 18 سنة مدير مشاريع احترمو عقولنا أصلاً لو وظفوه يمكن ما يداوم مشاريع أيش إللي يديرها طفل .
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  15. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 12:36 م
    عدد التعليقات:7646

    الحرمان

    مخالف للنشر
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  16. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    مصمم

    21 الف لخبره 5 سنوات ----------------- هذا خبر من اي دولة السويد ----
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  17. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    غازي بن شبيب

    ابوه وزير لازم يكون مدير تبوه يصير كداد يعني خبره اربع سنوات ماشاء الله مهي بسيطه
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  18. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    ههههههه

    بدا الترقيع والفزعه
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  19. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    علي

    ماشاء الله يعني تخرج ثانوي من خمس سنين وكان عمره 18 سنة اشتغل مدير مشاريع في قطاع خاص والله لو شركته ما يعرف يديرها وعمره 18 رقعو أفضل من كذا ما تجي.
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  20. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    حساوي

    اشم ريحة واسطه في الموضوع
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  21. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    قلم الكذب والبهتان يهاجم السعوديين بغض النظر عن اساس الموضوع

    الكلام واضح الوزير *** ابنائه موظفين فى وزارت غير يعنى ليس بسبب منصبه بس الوزير ناسى ان كل مواظفين الدوله تحت اشرافه و التوظيف عن طريق ادار
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  22. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    الغريبة

    محد جاب طاري المتمكنزيون!
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  23. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    بردقان

    آن الاوان للوزير ان يرفع قضيته الخاصة ع كبار رؤوس قطيع المشككين واللامزين و...
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  24. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    انشر التعليق

    رائحة الواسطة في الموضوع ازكمت انوفنا ايها الوزير العرج
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  25. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    وشك وشك

    صراحه ظلم ...يمكن الولد موهوب..اقله المواهب عنده ابوه وزير
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  26. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    خالد الزهراني

    رقع يامرقع
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