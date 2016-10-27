مصادر مقربة من “خالد العرج” تكشف تفاصيل جديدة حول توظيف ابنه

صحيفة المرصد:قالت مصادر مقربة من وزير الخدمة المدنية خالد العرج، إن عبدالله العرج ابن الوزير عين على وظيفة مدير مشاريع في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد تخرج قبل خمسة أعوام (ولم تشر إلى مرحلته الدراسية)، وعمل لمدة أربعة أعوام في القطاع الخاص كمدير مشاريع، ثم عين مؤخرا في وزارة الشؤون البلدية والقروية على الوظيفة ذاتها وذلك ووفقا لصحيفة عكاظ.
ونفت المصادر ما تداولته مواقع التواصل، حول توظيف ابن الوزير في الخدمة المدنية، وبينت أن الصورة المتداولة تعود إلى ابنه عبدالرزاق الذي زار الوزارة متدربا لمدة فصل دراسي ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، كون تخصصه موارد بشرية، مؤكدة عدم عمل ابنه في وزارة الخدمة المدنية حاليا.
تعليقات ( 26 )
وراكمما تنبشون بأبناء الوزير الأخر
مصممطيب وإبن وزير *** معين وين وبكم ؟؟
طيب وينكم ساكتينذعن اللي موظف ابنه بنفس الشركة اللتي عمل بها ومن ثم الى شركة استشارية ليرتبط بها
ربما أختلف مع الوزيرلكن لا أعتقد انه سيكذب لأن حتما العيون والرقابة عليه
Hani123حلوووة كلمة عدم عمل ابنه حاليا في الوزارة..يعني يمكن بعدين.. ا***
قلم الكذب والبهتان يهاجم السعوديين بغض النظر عن اساس الموضوعبعد هذا التصريح اتحدى من رفع القضيه ضد الوزير ان يربحها
صبحيالمشكله في كلام الوزير ساعه يعني لو خلاها اربع ساعات تنبلع اشوي.
مرصداوي قديممخالف للنشر
لاءابنه الأكبر عبدالله عمره حوالي 26 سنة
هههههههالمشكلة مصادر مقربة من الوزير نفسه هي اللي تبرر كم جاء في عنوان الخبر والمقرب لن يضره
صوت الحقيقهتعرفون ان اغلب موظفين الوزارات في المملكه ابناء الوزراء وبرواتب عاليه لذلك كل واحد منهم مدير والدراسه ابو ساعه كانت علي هذه الفئة من الموظفين
❤️ محب صدام حسين ❤️خلاص ما عاد تترقع يامعالي وزير الخدعة المدنية ، كل شي انكشف على الملأ
عليوشهي الشركة ذي إللي بتحط بزر متخرج من الثانوي عمره 18 سنة مدير مشاريع احترمو عقولنا أصلاً لو وظفوه يمكن ما يداوم مشاريع أيش إللي يديرها طفل .
عدد التعليقات:7646
الحرمانمخالف للنشر
مصمم21 الف لخبره 5 سنوات ----------------- هذا خبر من اي دولة السويد ----
غازي بن شبيبابوه وزير لازم يكون مدير تبوه يصير كداد يعني خبره اربع سنوات ماشاء الله مهي بسيطه
هههههههبدا الترقيع والفزعه
عليماشاء الله يعني تخرج ثانوي من خمس سنين وكان عمره 18 سنة اشتغل مدير مشاريع في قطاع خاص والله لو شركته ما يعرف يديرها وعمره 18 رقعو أفضل من كذا ما تجي.
حساوياشم ريحة واسطه في الموضوع
قلم الكذب والبهتان يهاجم السعوديين بغض النظر عن اساس الموضوعالكلام واضح الوزير *** ابنائه موظفين فى وزارت غير يعنى ليس بسبب منصبه بس الوزير ناسى ان كل مواظفين الدوله تحت اشرافه و التوظيف عن طريق ادار
الغريبةمحد جاب طاري المتمكنزيون!
بردقانآن الاوان للوزير ان يرفع قضيته الخاصة ع كبار رؤوس قطيع المشككين واللامزين و...
انشر التعليقرائحة الواسطة في الموضوع ازكمت انوفنا ايها الوزير العرج
وشك وشكصراحه ظلم ...يمكن الولد موهوب..اقله المواهب عنده ابوه وزير
خالد الزهرانيرقع يامرقع