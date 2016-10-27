مصادر مقربة من “خالد العرج” تكشف تفاصيل جديدة حول توظيف ابنه

صحيفة المرصد:قالت مصادر مقربة من وزير الخدمة المدنية خالد العرج، إن عبدالله العرج ابن الوزير عين على وظيفة مدير مشاريع في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد تخرج قبل خمسة أعوام (ولم تشر إلى مرحلته الدراسية)، وعمل لمدة أربعة أعوام في القطاع الخاص كمدير مشاريع، ثم عين مؤخرا في وزارة الشؤون البلدية والقروية على الوظيفة ذاتها وذلك ووفقا لصحيفة عكاظ.

ونفت المصادر ما تداولته مواقع التواصل، حول توظيف ابن الوزير في الخدمة المدنية، وبينت أن الصورة المتداولة تعود إلى ابنه عبدالرزاق الذي زار الوزارة متدربا لمدة فصل دراسي ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، كون تخصصه موارد بشرية، مؤكدة عدم عمل ابنه في وزارة الخدمة المدنية حاليا.